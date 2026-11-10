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Delhi-NCR Live Update: दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में छाई स्मॉग की परत, AQI का स्तर 386

दिल्ली की आज की बड़ी खबर
दिल्ली की आज की बड़ी खबर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 10, 2026 at 6:44 AM IST

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Updated : November 10, 2026 at 6:50 AM IST

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LIVE FEED

6:40 AM, 10 Nov 2026 (IST)

रोहिणी में अज्ञात हमलावरों ने व्यक्ति की कथित तौर पर चाकू घोंपकर की हत्या

रोहिणी के सेक्टर 10 में यूनिटी वन मॉल के पास अज्ञात हमलावरों द्वारा एक व्यक्ति की कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दिए जाने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचीं। यह इलाका प्रशांत विहार पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है.

6:38 AM, 10 Nov 2026 (IST)

दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है

दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है. CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, धौला कुआं के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 194 है, जिसे 'मध्यम' (Moderate) श्रेणी में रखा गया है.

6:36 AM, 10 Nov 2026 (IST)

तैयार हुआ 11 किलोमीटर लंबा भव्य छठ घाट, नितिन नबीन 12 को करेंगे उद्घाटन

दिल्लीवासियों के लिए एक विशेष आकर्षण मुनक नहर पर तैयार किया जा रहा 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट होगा हो गया है. आज बीजेपी के राष्ट्रीय़ अध्य़क्ष नितिन नबीन आज करेंगे उद्घाटन.

बाहरी रिंग रोड से इंद्रलोक तक विकसित किए जा रहे इस घाट पर व्रतियों की सुविधा के लिए दोनों ओर सीढ़ियां और सीमेंट की सड़क बनाई जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा के लिए आने-जाने में सुविधा मिलेगी. 12 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सिंगलपुर गांव के निकट आयोजित कार्यक्रम में इस भव्य घाट का उद्घाटन करेंगे. सरकार इसे इस तरह विकसित कर रही है कि आसपास की कई विधानसभा क्षेत्रों के श्रद्धालु यहां सुविधापूर्वक छठ पूजा कर सकें.

Last Updated : November 10, 2026 at 6:50 AM IST

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