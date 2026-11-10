Delhi-NCR Live Update: दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में छाई स्मॉग की परत, AQI का स्तर 386

तैयार हुआ 11 किलोमीटर लंबा भव्य छठ घाट, नितिन नबीन 12 को करेंगे उद्घाटन

दिल्लीवासियों के लिए एक विशेष आकर्षण मुनक नहर पर तैयार किया जा रहा 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट होगा हो गया है. आज बीजेपी के राष्ट्रीय़ अध्य़क्ष नितिन नबीन आज करेंगे उद्घाटन.

बाहरी रिंग रोड से इंद्रलोक तक विकसित किए जा रहे इस घाट पर व्रतियों की सुविधा के लिए दोनों ओर सीढ़ियां और सीमेंट की सड़क बनाई जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा के लिए आने-जाने में सुविधा मिलेगी. 12 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सिंगलपुर गांव के निकट आयोजित कार्यक्रम में इस भव्य घाट का उद्घाटन करेंगे. सरकार इसे इस तरह विकसित कर रही है कि आसपास की कई विधानसभा क्षेत्रों के श्रद्धालु यहां सुविधापूर्वक छठ पूजा कर सकें.