किसान संगठनों के प्रस्तावित मार्च को अनुमति नहीं

नई दिल्ली जिले में 26 नवंबर 2026 को प्रस्तावित किसान मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सूचना जारी की है. पुलिस के मुताबिक, संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा कालीबाड़ी से जंतर-मंतर तक मार्च निकालने की योजना की जानकारी मिली है, लेकिन इस मार्च के लिए पुलिस को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है और न ही इसकी अनुमति दी गई है. दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू है। इसके तहत बिना अनुमति किसी भी तरह की सभा, जुलूस, प्रदर्शन, भाषण, नारेबाजी और धरने पर प्रतिबंध है. पुलिस ने सभी लोगों से धारा 163 के आदेश का पालन करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है. साथ ही चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.