Delhi-NCR Live Update: दिल्ली-एनसीआर में दस्तक देने वाली है कड़ाके की ठंड, तेजी से गिरेगा पारा
Published : November 23, 2026 at 6:53 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 7:08 AM IST
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दिल्ली में आज रूट डायवर्जन की घोषणा
दिल्ली यातायात पुलिस ने सोमवार को दिल्ली में कई स्थानों पर यातायात प्रतिबंध और रूट डायवर्जन की घोषणा की है. यह व्यवस्था राजघाट पर वीआईपी आवाजाही और मध्य व उत्तरी दिल्ली में एक धार्मिक जुलूस के कारण रहेगी. पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें.
दिल्ली में आज का मौसम
दिल्ली-एनसीआर में सोमवार से ठंड बढ़ने के आसार हैं. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने से 24-25 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. इससे सुबह और रात में ठिठुरन बढ़ेगी, जबकि दिन में धूप से राहत रहेगी. दिल्ली में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है. इस बीच राजधानी की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है. दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार सुबह हल्का कोहरा छाया रहा. दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने पर कोहरा छंट गया. मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है. न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री ज्यादा है.