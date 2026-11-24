Delhi-NCR Live Update: लंदन जाने से रोके गए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास, ऑक्सफोर्ड में देना था भाषण
Published : November 24, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : November 24, 2026 at 7:33 AM IST
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लंदन जाने से रोके गए CJP के प्रवक्ता सौरव दास
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने आरोप लगाया है कि उन्हें दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली उड़ान में सवार होने से रोक दिया गया. उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करना था. दास ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. हालांकि, रोकने के कारणों पर अभी आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है.
दिल्ली में आज का मौसम
राजधानी दिल्ली में आज मौसम सुहावना और पूरी तरह साफ रहने वाला है. सुबह से ही खिली धूप लोगों को हल्की ठंड से राहत देगी. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, आज दिन का अधिकतम तापमान 26°C तक जा सकता है, जबकि रात के समय पारा गिरकर 13°C के आसपास रहने की संभावना है. उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली हल्की हवाओं के बीच आज बारिश के कोई आसार नहीं हैं.