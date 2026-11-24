दिल्ली में आज का मौसम

राजधानी दिल्ली में आज मौसम सुहावना और पूरी तरह साफ रहने वाला है. सुबह से ही खिली धूप लोगों को हल्की ठंड से राहत देगी. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, आज दिन का अधिकतम तापमान 26°C तक जा सकता है, जबकि रात के समय पारा गिरकर 13°C के आसपास रहने की संभावना है. उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली हल्की हवाओं के बीच आज बारिश के कोई आसार नहीं हैं.