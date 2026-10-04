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Delhi-NCR News Today Live Updates: इंडिया गेट से जंतर-मंतर तक आज नागरिक मार्च, SIR के विरोध में जुटेंगे सामाजिक कार्यकर्ता-छात्र संगठन

दिल्ली की ताज़ा खबरें (
दिल्ली की ताज़ा खबरें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 4, 2026 at 9:29 AM IST

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Updated : October 4, 2026 at 10:06 AM IST

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LIVE FEED

10:05 AM, 4 Oct 2026 (IST)

सेखों इंडियन एयर फ़ोर्स मैराथन

राजधानी दिल्ली में एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सेखों इंडियन एयर फ़ोर्स मैराथन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया.

10:02 AM, 4 Oct 2026 (IST)

स्वच्छ भारत मिशन अब जनता का मिशन

दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस प्रकार दिल्ली की ट्रैफिक की समस्या ठीक की जा सकती है. यह 'संडेज़ ऑन साइकिल' बहुत अच्छा है..स्वच्छ भारत मिशन अब जनता का मिशन है.

9:28 AM, 4 Oct 2026 (IST)

डिया गेट से जंतर-मंतर तक नागरिक मार्च

एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में फिर रविवार को इंडिया गेट से जंतर-मंतर तक नागरिक मार्च निकाला जाएगा. मार्च का आयोजन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के नेतृत्व में किया जा रहा है. मार्च दोपहर तीन बजे इंडिया गेट से शुरू होगा और जंतर-मंतर की ओर जाएगा.

Last Updated : October 4, 2026 at 10:06 AM IST

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