Delhi-NCR News Today Live Updates: इंडिया गेट से जंतर-मंतर तक आज नागरिक मार्च, SIR के विरोध में जुटेंगे सामाजिक कार्यकर्ता-छात्र संगठन

डिया गेट से जंतर-मंतर तक नागरिक मार्च

एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में फिर रविवार को इंडिया गेट से जंतर-मंतर तक नागरिक मार्च निकाला जाएगा. मार्च का आयोजन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के नेतृत्व में किया जा रहा है. मार्च दोपहर तीन बजे इंडिया गेट से शुरू होगा और जंतर-मंतर की ओर जाएगा.