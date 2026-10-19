Delhi-NCR Live Update: CJP नेताओं की जमानत मामले में मजिस्ट्रेट को धमकी, FIR दर्ज
Published : October 19, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : October 19, 2026 at 7:50 AM IST
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कोलकाता हादसे के बाद अलर्ट मोड पर दिल्ली
कोलकाता में भगदड़ की घटना के बाद राजधानी में धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता शुरू हो गई है. दिल्ली के पश्चिम जिले के अतिरिक्त डीसीपी अभिषेक गुप्ता का कहना है कि रामलीला कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, और इसके लिए हमने विशेष पुलिस कर्मियों को तैनात किया है ताकि ये कार्यक्रम सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें. इसके अलावा, इन त्योहारों के मौके पर पश्चिम जिला पुलिस ने एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया है.
SEM को धमकी देने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
दिल्ली पुलिस ने CJP नेताओं आशुतोष रंका और सौरव दास की जमानत के मामले में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) को धमकी देने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. बता दें कि इससे पहले सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के समक्ष प्रक्रिया में हुई अत्यधिक देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया है कि दोनों कार्यकर्ताओं की रिहाई में रोड़े अटकाने के लिए प्रशासनिक हीलाहवाली का सहारा लिया जा रहा है.
रत्ना सिंह ने यह भी बताया कि सुनवाई के दौरान SEM ने दावा किया कि उन्हें किसी की ओर से धमकी भरा संदेश मिला है. इस पर वकीलों ने कहा कि यदि किसी ने उन्हें धमकी दी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि कथित संदेश भेजने वाले की पहचान करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आशुतोष और सौरव की रिहाई की सुनवाई को इससे क्यों जोड़ा जा रहा है.
रत्ना सिंह ने सुनवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे घटनाक्रम से ऐसा लग रहा है कि आशुतोष रांका और सौरव दास की रिहाई में जानबूझकर बाधाएं खड़ी की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान दोनों के मामले के गुण-दोष पर चर्चा नहीं हुई.