फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

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यूपी की खबरें (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 5:47 PM IST

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Updated : September 20, 2026 at 6:08 PM IST

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यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.


LIVE FEED

6:07 PM, 20 Sep 2026 (IST)

लखनऊ में शर्मनाक करतूत, मादा डॉग के साथ दरिंदगी

लखनऊ : राजधानी में बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां सुशांत गोल्फ सिटी स्थित एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में मैनहट्टन सोसाइटी के ए-4 टावर के बेसमेंट में एक युवक ने बेजुबान मादा डॉग (श्वान) के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. 19 सितंबर की देर रात करीब 1:00 से 2:00 बजे के बीच बेजुबान की चीखने की आवाज सुनकर जब आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे, तो आरोपी युवक भाग खड़ा हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही पशु कल्याण से जुड़े एनजीओ सक्रिय हो गए और थाने पहुंचकर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

6:02 PM, 20 Sep 2026 (IST)

प्रयागराज : ट्रेन पलटाने की कोशिश पर सख्त एक्शन

प्रयागराज: प्रयागराज–मुंबई रेल मार्ग पर जसरा और मदरहा के बीच सिग्नल से छेड़छाड़ कर ट्रेन हादसे की साजिश रचने के मामले में प्रशासन ने बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. यात्रियों की सुरक्षा और किसी गहरी साजिश के खतरे को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल से यह पूरा मामला अब सिविल पुलिस (थाना बारा) को सौंप दिया गया है. बारा थाने में आरोपियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की सबसे कठोर मानी जाने वाली धारा 150 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस गैर-जमानती धारा में दोषी साबित होने पर कम से कम 10 साल की कठोर कैद या आजीवन कारावास तक की सजा का स्पष्ट प्रावधान है.

बता दें कि 24 अगस्त 2026 की रात आरोपियों ने जसरा-मदरहा रेलखंड से गुजर रही गाड़ी संख्या 15231 (बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस) के संचालन को बाधित करने के लिए सिग्नल की हरी बत्ती (ग्रीन लाइट) को काली पॉलीथिन से ढक दिया था. समय रहते आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त गश्त टीम की नजर इस पर पड़ गई, जिससे एक बड़ा और जानलेवा रेल हादसा टल गया. इस मामले में आरोपी संगीत नाथ, माहिल और राजन को गिरफ्तार किया गया था, जो अभी बांदा जेल में बंद हैं.

5:54 PM, 20 Sep 2026 (IST)

कानपुर : 5 फीट गहरे पानी भरे खेत में गिरी डायल-112 की गाड़ी

कानपुर : बिल्हौर स्थित ककवन थाना क्षेत्र में रविवार सुबह गश्त के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. अनियंत्रित होकर डायल-112 की स्कार्पियो 5 फीट गहरे पानी भरे खेत में गिर गई. गाड़ी खेत में गिरने के बाद भी पलटी नहीं, जिससे उसमें सवार तीनों पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. बाद में ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर के जरिए गाड़ी को खेत से बाहर निकाला गया. ककवन थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि इस हादसे में गाड़ी में मौजूद तीनों पुलिसकर्मी पूरी तरह सुरक्षित हैं और वाहन को भी कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है.

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खेत में गिरी डायल-112 की गाड़ी (Photo Credit; ETV Bharat)

5:47 PM, 20 Sep 2026 (IST)

रायबरेली : पोते ने की दादा की हत्या

रायबरेली : जनपद में दादा की बेरहमी से हत्या करने वाले पोते को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि बीते दिन डलमऊ थाने इलाके के भवानी गांव में सरवन यादव ने फावड़ा मारकर अपने दादा परमेश्वर यादव की हत्या कर दी थी. आरोपी सरवन यादव ने बताया कि पिता की मौत के बाद दादा उसके परिवार को खेती से होने वाली आय का हिस्सा नहीं देते थे. कहते थे कि वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए उनकी हत्या कर दी. सीओ डलमऊ गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.

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पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo Credit; ETV Bharat)
Last Updated : September 20, 2026 at 6:08 PM IST

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