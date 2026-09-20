फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

प्रयागराज : ट्रेन पलटाने की कोशिश पर सख्त एक्शन

प्रयागराज: प्रयागराज–मुंबई रेल मार्ग पर जसरा और मदरहा के बीच सिग्नल से छेड़छाड़ कर ट्रेन हादसे की साजिश रचने के मामले में प्रशासन ने बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. यात्रियों की सुरक्षा और किसी गहरी साजिश के खतरे को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल से यह पूरा मामला अब सिविल पुलिस (थाना बारा) को सौंप दिया गया है. बारा थाने में आरोपियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की सबसे कठोर मानी जाने वाली धारा 150 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस गैर-जमानती धारा में दोषी साबित होने पर कम से कम 10 साल की कठोर कैद या आजीवन कारावास तक की सजा का स्पष्ट प्रावधान है.

बता दें कि 24 अगस्त 2026 की रात आरोपियों ने जसरा-मदरहा रेलखंड से गुजर रही गाड़ी संख्या 15231 (बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस) के संचालन को बाधित करने के लिए सिग्नल की हरी बत्ती (ग्रीन लाइट) को काली पॉलीथिन से ढक दिया था. समय रहते आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त गश्त टीम की नजर इस पर पड़ गई, जिससे एक बड़ा और जानलेवा रेल हादसा टल गया. इस मामले में आरोपी संगीत नाथ, माहिल और राजन को गिरफ्तार किया गया था, जो अभी बांदा जेल में बंद हैं.