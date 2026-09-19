पढ़िए यूपी की फटाफट खबरें

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ललितपुर : कुएं में मिला महिला का शव, इलाके में हड़कंप
ललितपुर : मदनपुर थाना क्षेत्र के बारई गांव में कुएं में एक महिला का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका के पति हरनाम ने बताया कि वह खेत पर उर्द की फसल काटने गई थी, लेकिन काफी देर के बाद भी जब वापस नहीं आई तो उसकी खोजबीन शुरू की गई, जहां कुएं में उसका शव पड़ा मिला. थाना प्रभारी मदनपुर राजपाल ने बताया कि महिला की पहचान प्रवेश पत्नी हरनाम रूप में हुई हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.