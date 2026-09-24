फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

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यूपी की खबरें (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 7:39 PM IST

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Updated : September 24, 2026 at 8:10 PM IST

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यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.

LIVE FEED

8:08 PM, 24 Sep 2026 (IST)

फिरोजाबाद: साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एडवाइजरी जारी

फिरोजाबाद: साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं. मोबाइल पर APK फाइल के जरिए फोन को हैक कर बैंक खाते से रकम उड़ाने के मामले सामने आ रहे हैं. जनपद में भी एक व्यक्ति इसी तरह साइबर ठगी का शिकार हो गया है. मामले को देखते हुए पुलिस ने आमजन को साइबर अपराध से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. पुलिस ने कहा है कि WhatsApp, Telegram, SMS या किसी अन्य माध्यम से आने वाली अनजान APK फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल न करें. किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से भी बचें.

8:01 PM, 24 Sep 2026 (IST)

फिरोजाबाद : दो दिन में 991 युवाओं को मिला रोजगार

फिरोजाबाद : जनपद में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में सिरसागंज और जसराना विधानसभा क्षेत्र में लगातार दो दिनों तक आयोजित किए गए रोजगार मेलों में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया. दोनों मेलों में 1,994 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें से 991 अभ्यर्थियों का रोजगार के लिए चयन किया गया.

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रोजगार मेला (Photo Credit; ETV Bharat)

7:57 PM, 24 Sep 2026 (IST)

औरैया : हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

औरैया : औरैया पुलिस की पैरवी और विवेचना के चलते हत्या के करीब छह साल पुराने मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. कोर्ट ने जिन्हें सजा सुनाई है उनमें सर्वेश कुमार उर्फ ढक्का पुत्र रघुवीर सिंह और सोनी देवी पत्नी रविन्द्र उर्फ शिवराज सिंह शामिल हैं. यह जानकारी औरैया पुलिस की तरफ से दी गई है.

7:48 PM, 24 Sep 2026 (IST)

आगरा : सपा का एएसआई कार्यालय परिसर में प्रदर्शन

आगरा : ताजमहल परिसर में बंदरों, कुत्तों के आतंक के साथ ही बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्किल कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया. इस दौरान सपा के महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने कहा कि देश और दुनिया से ताजमहल देखने हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन बीते दिनों से ताजमहल में बंदरों और कुत्तों के आतंक बढ़ गया है. एएसआई पर्यटकों की सुरक्षा के साथ ही उन्हें सुविधाएं देने में नाकाम है. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि पर्यटकों से जुड़ी इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो पार्टी आगे भी इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाएगी.

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सपा का प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)

7:39 PM, 24 Sep 2026 (IST)

कानपुर : सीएम ग्रिड सड़क निर्माण को लेकर व्यापारियों का फूटा गुस्सा

कानपुर : शहर में बदहाल सड़कों और गड्ढों से बेहाल व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है. भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों ने हाथों में तख्तियां-पोस्टर लहराकर और घंटा-घड़ियाल बजाकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. व्यापारियों ने कहना है कि अगर दीपावली से पहले मार्बल मार्केट, यशोदा नगर और गोविंद नगर समेत प्रमुख सीएम ग्रिड सड़कों का निर्माण पूरा नहीं हुआ, तो व्यापार को करीब 200 करोड़ रुपये की बड़ी चपत लग सकती है.

भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा ने कहा कि मार्बल मार्केट से किदवई नगर ब्लॉक तक जाने वाली सीएम ग्रिड सड़क का निर्माण 2 साल में पूरा हो जाना चाहिए था. इसकी डेडलाइन जनवरी 2026 तय की गई थी, लेकिन लापरवाही के चलते काम आज तक अधूरा पड़ा है. सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे खोदकर महीनों-महीनों तक खुले छोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें तुरंत भरने की सुध कोई नहीं ले रहा. व्यापारियों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि सीएम ग्रिड सड़कों का काम जल्द से जल्द पूरा कराया जाए.

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व्यापारियों का प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
Last Updated : September 24, 2026 at 8:10 PM IST

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