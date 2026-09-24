फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

कानपुर : सीएम ग्रिड सड़क निर्माण को लेकर व्यापारियों का फूटा गुस्सा

कानपुर : शहर में बदहाल सड़कों और गड्ढों से बेहाल व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है. भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों ने हाथों में तख्तियां-पोस्टर लहराकर और घंटा-घड़ियाल बजाकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. व्यापारियों ने कहना है कि अगर दीपावली से पहले मार्बल मार्केट, यशोदा नगर और गोविंद नगर समेत प्रमुख सीएम ग्रिड सड़कों का निर्माण पूरा नहीं हुआ, तो व्यापार को करीब 200 करोड़ रुपये की बड़ी चपत लग सकती है.

भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा ने कहा कि मार्बल मार्केट से किदवई नगर ब्लॉक तक जाने वाली सीएम ग्रिड सड़क का निर्माण 2 साल में पूरा हो जाना चाहिए था. इसकी डेडलाइन जनवरी 2026 तय की गई थी, लेकिन लापरवाही के चलते काम आज तक अधूरा पड़ा है. सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे खोदकर महीनों-महीनों तक खुले छोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें तुरंत भरने की सुध कोई नहीं ले रहा. व्यापारियों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि सीएम ग्रिड सड़कों का काम जल्द से जल्द पूरा कराया जाए.