फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

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यूपी की खबरें (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 3:50 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 4:23 PM IST

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यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.

LIVE FEED

4:16 PM, 23 Sep 2026 (IST)

फर्रुखाबाद : राशन की कालाबाजारी करने पर कार्रवाई

फर्रुखाबाद : जनपद में कमालगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत अहमदपुर देवरिया में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न में अनियमितता मिलने पर उचित दर विक्रेता मीना देवी की राशन दुकान का अनुबंध निरस्त कर दिया गया है. वहीं, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मीना देवी और उनके पुत्र अंकित कटियार के खिलाफ जहानगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. जिला पूर्ति विभाग के अनिल कुमार यादव के मुताबिक, जांच में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित खाद्यान्न गेहूं 40.611 कुंतल, चावल 65.149 कुंतल, बाजरा 34.400 कुंतल और चीनी 29 किलोग्राम की कालाबाजारी व डायवर्जन किए जाने की बात सामने आई. इसके अलावा भी दुकान एवं वितरण व्यवस्था से संबंधित अन्य अनियमितताएं भी पाई गईं.

4:06 PM, 23 Sep 2026 (IST)

कासगंज : चोरी की स्कूटी संग शातिर गिरफ्तार

कासगंज : जीआरपी कासगंज पुलिस को चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने दिल्ली से चोरी की गई स्कूटी के साथ एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है. उसने स्कूटी में फर्जी नंबर प्लेट लगा रखा था. आरोपी के पास से एक आईफोन प्रो मैक्स 16 और एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ है. आरोपी की पहचान रजत कुमार 21 वर्ष, निवासी ग्राम खेड़िया बहादुरगढ़ी, थाना अतरौली, जिला अलीगढ़ के रूप में हुई है. फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है और अब उसके नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है.

3:59 PM, 23 Sep 2026 (IST)

सीतापुर : मातम में बदलीं खुशियां, छज्जे की रेलिंग गिरने से महिला की मौत

सीतापुर: शहर में गणेश प्रतिमा स्थापना के दौरान बुधवार को एक हादसे ने उत्सव की खुशियों को मातम में बदल दिया. आर्यनगर स्थित पंजाबी धर्मशाला में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के बीच अचानक तीसरी मंजिल के भवन के छज्जे की रेलिंग भरभराकर गिर पड़ी. हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि करीब एक दर्जन महिलाएं घायल हो गईं. कई घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है. जिलाधिकारी डॉ. राजगणपति आर ने बताया कि प्रशासन की तरफ से तत्काल राहत एवं बचाव कार्य कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है. वहीं, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच कराई जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

3:50 PM, 23 Sep 2026 (IST)

कासगंज : विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, हड़कंप

कासगंज : सहावर थाना क्षेत्र के म्यासुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक 25 वर्षीय विवाहिता का शव घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है. मृतका की पहचान 25 वर्षीय सोनम के रूप में हुई है, जिसका मायका श्यामपुर बहेड़िया गांव बताया जा रहा है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है. ​पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल सकेगा. फिलहाल मामले में जांच जारी है.

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मौके पर पुलिसकर्मी (Photo Credit; ETV Bharat)
Last Updated : September 23, 2026 at 4:23 PM IST

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