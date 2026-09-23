फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

सीतापुर : मातम में बदलीं खुशियां, छज्जे की रेलिंग गिरने से महिला की मौत

सीतापुर: शहर में गणेश प्रतिमा स्थापना के दौरान बुधवार को एक हादसे ने उत्सव की खुशियों को मातम में बदल दिया. आर्यनगर स्थित पंजाबी धर्मशाला में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के बीच अचानक तीसरी मंजिल के भवन के छज्जे की रेलिंग भरभराकर गिर पड़ी. हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि करीब एक दर्जन महिलाएं घायल हो गईं. कई घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है. जिलाधिकारी डॉ. राजगणपति आर ने बताया कि प्रशासन की तरफ से तत्काल राहत एवं बचाव कार्य कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है. वहीं, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच कराई जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.