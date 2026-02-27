बजट सत्र का आखिरी दिन, बिहार में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून की मांग

बक्सर के पर्यटन के विकास पर सवाल

विधानसभा में बक्सर के पर्यटन के विकास को लेकर आनंद मिश्रा ने सवाल किया था. इस पर आनंद मिश्रा ने कहा बक्सर जिला भगवान वामन की अवतरण स्थल तथा प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली होने के कारण विशिष्ट धार्मिक महत्व रखता है. सोमेश्वर मंदिर का विकास कर दिया जाए, उसी से पूरे इलाके का विकास हो जाएगा. इस पर बीजेपी के मिथिलेश तिवारी ने कहा कि अयोध्या का विकास हो गया. मां जानकी की जन्म स्थली का भी विकास हो रहा है, उस मामले में बक्सर पीछे छूट गया है. बक्सर के लिए विशेष डीपीआर बनाने की जरूरत है. इस पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि क्या लाइट और साउंड की व्यवस्था वहां हो गई है?. पर्यटन मंत्री अरुण शंकर ने कहा कि लाइट एंड साउंड की व्यवस्था हो गई है और रामायण सर्किट में पूरे इलाके के विकास पर काम हो रहा है. कई सुविधा को विकसित किया जा रहा है. बक्सर महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है. इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है. बीजेपी के सुनील कुमार ने कहा, मंत्री जी मेरे साथ चलिए आपको बताएंगे, वहां क्या-क्या होना है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सब लोग समय लेकर चले जाइए.