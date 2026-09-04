UP में जन्माष्टमी: मथुरा, लखनऊ से लेकर काशी-कानपुर तक गूंज रहा जय कन्हैया लाल की...

मथुरा में जन्माष्टमी की धूम; ढोल-नगाड़ों के बीच श्रीकृष्ण जन्मस्थान पहुंची 'पंचरत्न पोशाक'

मथुरा: भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में जन्माष्टमी महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है. देश-विदेश से आए श्रद्धालु श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की खुशियां बांटने में लीन हैं. यहां हर तरफ ढोल-नगाड़े,बैंड-बाजे मंजीरों में जश्न मनाया जा रहा है. वहीं, गुरुवार की शाम को भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत पंचरत्न पोशाक श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में पहुंची. जन्माष्टमी और भगवान के प्रकटोत्सव पर ठाकुर जी इसी पोशाक को धारण करेंगे और दर्शन देंगे. पोशाक के दर्शन श्रद्धालुओं को कराए गए, जिसे देखकर भक्त भाव-विभोर हो उठे. आज जन्माष्टमी के अवसर पर ठाकुर जी इसी पोशाक को धारण करेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे. बता दें कि इस पोशाक को तैयार करने में 6 कारीगरों के द्वारा नाग मोती और रेशम के कपड़े पर जरी की कढ़ाई की गई है. ठाकुर जी की पोशाक एकांत स्थान पर बनवाई गई है. पंचरत्न पोशाक में मोर की छवी पीला वस्त्र शंख की कढ़ाई भी बनी हुई है.

श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर जन्म भूमि परिसर में सुबह से ही अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. सुबह 5 बजे मंगला आरती भागवत भवन में होगी. लीला मंच पर राधा कृष्ण की रासलीलाएं किया जाएगा. भागवत भवन के दर्शन लगातार श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे. रात्रि 10 बजे गणपति नवग्रह स्थापना, रात्रि 11 बजे पुष्प तुलसी दल से सहस्त्राचरण, रात्रि 11:59 पर जन्मभूमि परिसर के भागवत भवन में विराजमान ठाकुर जी के कपाट बंद होंगे. रात्रि 12 बजाते ही ढोल नगाड़े झांझ मंजीरा और शंख की ध्वनि के साथ ठाकुर जी का प्रकटोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, रात्रि 12:10 पर ठाकुर जी का अभिषेक दूध दही शहद गंगाजल और कामधेनु गाय के दूध से होगा, 12:30 पर ठाकुर जी रजत कमल पुष्प में विराजमान होंगे, रात्रि 12:45 पर श्रृंगार आरती होगी और रात्रि 1:55 पर ठाकुर जी की शयन आरती होगी.