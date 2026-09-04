UP में जन्माष्टमी: मथुरा, लखनऊ से लेकर काशी-कानपुर तक गूंज रहा जय कन्हैया लाल की...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 7:31 AM IST|
Updated : September 4, 2026 at 8:02 AM IST
आज पूरा देश और उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी पर्व पूरे उल्लास और उत्साह के साथ मना रहा है. उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी का उत्साह देखते ही बनता है. यहां हर कोने में भक्तगण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं. राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, इलाहाबाद, मथुरा और अयोध्या के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. मंदिरों में फूलों की माला, दीपकों की जगमगाहट, भजन-कीर्तन और आरती की गूंज पूरे वातावरण को श्रद्धालु बना रही है. भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालु कान्हा के बाल स्वरूप के दर्शन पाने के लिए तड़के सुबह से ही लंबी कतारों में डटे हुए हैं. वहीं प्रदेश के इस्कॉन मंदिरों में भी हाथी घोड़ा पालकी,जय कन्हाई लाल के जयकारों के साथ पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है. इसके साथ ही प्रदेश के प्रमुख बाजारों में बाल गोपाल की पोशाक, झूले, मुकुट और सजावट की सामग्री बेचने वाली दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखने को मिल रही है.
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कानपुर के मनोज सेंगर भक्तों तक पहुंचा रहे श्री कृष्ण भक्ति का संदेश
कानपुर के काकादेव निवासी मनोज सेंगर (गोल्डन बाबा) एक बार फिर से जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण भक्तों को लड्डू गोपाल की प्रतिमा व श्रीमदभागवद गीता देने को तैयार हैं. मनोज सेंगर पिछले सात सालों से लगातार भक्तों को लड्डू गोपाल व गीता की पुस्तक निशुल्क वितरित करते हैं. उन्होंने बताया अभी तक वो हर साल 551 प्रतिमा व पुस्तक देते थे. इस साल वो 651 प्रतिमा व पुस्तक देंगे. उन्होंने कहा कि इसके पीछे उनका मकसद है. घर-घर श्रीकृष्ण के प्रति भक्ति का संदेश पहुंचे. बोले जो भक्त अपने यहां प्रतिमा व पुस्तक ले जाते हैं. उन्हें भगवान की रोज पूजा करनी होती है. घर में मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना है. अगर भक्त ऐसा करेंगे, तो लड्डू गोपाल आपको दंड देंगे. साल 2015 में उन्हें किसी ने लड्डू गोपाल दे दिये थे. तब से उनके जीवन में कई बदलाव आए. उसके बाद से हीं वो प्रतिमा वितरित करेंगे.
भक्त बोले इससे अच्छा कुछ नहीं : मनोज सेंगर द्वारा किए जा रहे हैं इस काम को लेकर भक्तों का कहना था श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल प्रतिमा का वितरण करने से बेहतर कुछ नहीं है. इससे आमजन के बीच श्री कृष्ण भक्ति का एक सकारात्मक संदेश पहुंचता है. साथ ही नशा मुक्ति अभियान के लिए भी यह एक कारगर कवायद है. श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मनोज सिंगर जैसे ही लड्डू गोपाल की प्रतिमा का वितरण करते हैं तो उनके घर के बाहर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है.
जन्माष्टमी पर आगरा में हाई अलर्ट, ड्रोन से हर तरफ रहेगी नजर
आगरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर कमिश्नरेट क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. शहर और देहात के प्रमुख मंदिरों के आसपास ड्रोन से निगरानी की जाएगी. चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा. इसके साथ ही शहर में रात 11 बजे खुलने वाली नो-एंट्री भीड़ समाप्त होने तक बंद रहेगी. भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इसके लिए रूट डावर्जन किया गया है. नो-एंट्री संभवतः रात एक बजे के बाद खोली जाएगी. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिस लाइन में भी भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिससे पुलिस लाइन परिसर को आकर्षक सजावट और झांकियों से सजाया गया है. कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है.
ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट: डीसीपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि शाम 7 बजे से रात 1 बजे तक पुलिस सड़कों पर रहेगी. कोई भी पुलिसकर्मी थाने या चौकी में नहीं रहेगा. शहर में एसीपी अपने अपने क्षेत्रों में पैदल गश्त करेंगे. मंदिरों के बाहर भीड़ बढ़ने पर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा. यातायात व्यवस्था के लिए 120 से अधिक अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए हैं. शहर में बेहतर यातायात और त्योहार को देखकर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है.
मथुरा में जन्माष्टमी की धूम; ढोल-नगाड़ों के बीच श्रीकृष्ण जन्मस्थान पहुंची 'पंचरत्न पोशाक'
मथुरा: भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में जन्माष्टमी महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है. देश-विदेश से आए श्रद्धालु श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की खुशियां बांटने में लीन हैं. यहां हर तरफ ढोल-नगाड़े,बैंड-बाजे मंजीरों में जश्न मनाया जा रहा है. वहीं, गुरुवार की शाम को भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत पंचरत्न पोशाक श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में पहुंची. जन्माष्टमी और भगवान के प्रकटोत्सव पर ठाकुर जी इसी पोशाक को धारण करेंगे और दर्शन देंगे. पोशाक के दर्शन श्रद्धालुओं को कराए गए, जिसे देखकर भक्त भाव-विभोर हो उठे. आज जन्माष्टमी के अवसर पर ठाकुर जी इसी पोशाक को धारण करेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे. बता दें कि इस पोशाक को तैयार करने में 6 कारीगरों के द्वारा नाग मोती और रेशम के कपड़े पर जरी की कढ़ाई की गई है. ठाकुर जी की पोशाक एकांत स्थान पर बनवाई गई है. पंचरत्न पोशाक में मोर की छवी पीला वस्त्र शंख की कढ़ाई भी बनी हुई है.
श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर जन्म भूमि परिसर में सुबह से ही अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. सुबह 5 बजे मंगला आरती भागवत भवन में होगी. लीला मंच पर राधा कृष्ण की रासलीलाएं किया जाएगा. भागवत भवन के दर्शन लगातार श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे. रात्रि 10 बजे गणपति नवग्रह स्थापना, रात्रि 11 बजे पुष्प तुलसी दल से सहस्त्राचरण, रात्रि 11:59 पर जन्मभूमि परिसर के भागवत भवन में विराजमान ठाकुर जी के कपाट बंद होंगे. रात्रि 12 बजाते ही ढोल नगाड़े झांझ मंजीरा और शंख की ध्वनि के साथ ठाकुर जी का प्रकटोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, रात्रि 12:10 पर ठाकुर जी का अभिषेक दूध दही शहद गंगाजल और कामधेनु गाय के दूध से होगा, 12:30 पर ठाकुर जी रजत कमल पुष्प में विराजमान होंगे, रात्रि 12:45 पर श्रृंगार आरती होगी और रात्रि 1:55 पर ठाकुर जी की शयन आरती होगी.