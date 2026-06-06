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Khan Sir Firing case : क्या कोर्ट में सरेंडर करेंगे खान सर? गिरफ्तारी के लिए रात भर पुलिस ढूंढती रही

Khan Sir Firing case
खान सर कोचिंग फायरिंग केस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 6, 2026 at 9:27 AM IST

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Updated : June 6, 2026 at 9:39 AM IST

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पटना: राजधानी पटना में खान ग्‍लोबल स्‍टडीज कोचिंग के बाहर फायरिंग मामले में खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पटना पुलिस की पांच सदस्य टीम ने रात भर खान सर की तलाश में छापेमारी की, लेकिन अभी तक फैजल खान उर्फ खान सर पुलिस की पहुंच से बाहर है. ऐसे में सवाल है कि क्या खान सर आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे?

LIVE FEED

9:34 AM, 6 Jun 2026 (IST)

कोचिंग सेंटर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात

पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. खान ग्‍लोबल स्‍टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर रातभर छात्रों का जमावड़ा लगा है.

9:29 AM, 6 Jun 2026 (IST)

क्या कोर्ट में करेंगे सरेंडर खान सर?

2 जून 2026 की रात पटना का मुसल्लहपुर हाट इलाके में दो कोचिंग संस्थान के विवाद में मारपीट, पत्थरबाजी और कथित फायरिंग की घटना हुई. एक दूसरे पर आरोप लगाए गए. घटना के दूसरे दिन पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया. घटना में ट्विस्ट आता है और फिर एक वीडियो सोशल मीडिया में जारी होता है. जिसमें खान सर के दो गार्ड्स फायरिंग करते दिख जाते है. पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है. पटना पुलिस के मुताबिक, दोनों गार्ड्स ये स्वीकार करते है कि खान सर के कहने पर उन्होंने फायरिंग की थी. मामले में पुलिस खान सर पर केस दर्ज करती है. जिसके बाद से पुलिस लगातार खान को ढूंढ रही है.

Last Updated : June 6, 2026 at 9:39 AM IST

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KHAN SIR VS RAUSHAN ANAND
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