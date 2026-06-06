Khan Sir Firing case : क्या कोर्ट में सरेंडर करेंगे खान सर? गिरफ्तारी के लिए रात भर पुलिस ढूंढती रही

क्या कोर्ट में करेंगे सरेंडर खान सर?

2 जून 2026 की रात पटना का मुसल्लहपुर हाट इलाके में दो कोचिंग संस्थान के विवाद में मारपीट, पत्थरबाजी और कथित फायरिंग की घटना हुई. एक दूसरे पर आरोप लगाए गए. घटना के दूसरे दिन पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया. घटना में ट्विस्ट आता है और फिर एक वीडियो सोशल मीडिया में जारी होता है. जिसमें खान सर के दो गार्ड्स फायरिंग करते दिख जाते है. पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है. पटना पुलिस के मुताबिक, दोनों गार्ड्स ये स्वीकार करते है कि खान सर के कहने पर उन्होंने फायरिंग की थी. मामले में पुलिस खान सर पर केस दर्ज करती है. जिसके बाद से पुलिस लगातार खान को ढूंढ रही है.