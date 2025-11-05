ETV Bharat / state

कार्तिक पूर्णिमा-देव दीपावली; काशी, मथुरा, अयोध्या समेत यूपी के कई जिलों में घाट सजे, समय से पहले खोले गए मंदिरों के पट

कार्तिक पूर्णिमा
कार्तिक पूर्णिमा (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 10:23 AM IST

|

Updated : November 5, 2025 at 11:42 AM IST

कार्तिक पूर्णिमा पर उत्तर प्रदेश आस्था शिखर पर नजर आ रहा है. अयोध्या, प्रयागराज, बनारस समेत अन्य शहरों-जिलों में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में भोर से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है. हर जगह श्रद्धालुओं की सुरक्षा में जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है. वैदिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से जुड़ा हुआ है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर मनु को प्रलय के समय वेदों की रक्षा करने और सृष्टि को पुनः स्थापित करने का मार्ग दिखाया था. प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा पर कहां क्या हो रहा है, इससे अपडेट रहने के लिए ETV Bharat के साथ जुड़े रहिए.

11:39 AM, 5 Nov 2025 (IST)

कानपुर; आस्था की डुबकी के लिए चकाचक गंगा घाटों पर उमड़ रहे श्रद्धालु

कार्तिक पूर्णिमा का उल्लास और उमंग कानपुर के गंगा घाटों पर बुधवार सुबह से ही है. श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस अफसरों ने मंगलवार को दिनभर कड़ी मशक्कत कर शहर के बिठूर, अटल घाट, परमट मंदिर घाट, सरसैया घाट समेत कई अन्य घाटों को चमकाया. शहर के गंगा बैराज स्थित अटल घाट को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है. नौकायन की व्यवस्था भी की गई है.

मोतीझील मैदान में लगेगा लंगर : गुरु पूर्णिमा के मौके पर हर साल मोतीझील मैदान में सिख संगठनों की ओर से लंगर का आयोजन किया जाता है. इस साल भी बुधवार दोपहर से लंगर शुरू होकर देर रात तक चलेगा. यहां हर साल वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर, राजनीतिक दल के पदाधिकारी भी पहुंचकर लंगर का प्रसाद लेते हैं.

11:37 AM, 5 Nov 2025 (IST)

फर्रुखाबाद: पांचाल घाट गंगा तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, सुनी सत्यनारायण की कथा

कादरी गेट थाना क्षेत्र में पांचाल घाट गंगा तट पर मंगलवार रात 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालु पहुंच गए थे. भोर होते ही हर हर गंगे के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगानी शुरू कर दी. कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर यहां मैनपुरी, आगरा, एटा इटावा, औरैया, मध्य प्रदेश से श्रद्धालु और संत पहुंचते हैं. सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय ने बताया कि पांचाल घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पुलिस पीएसी के साथ जल पुलिस भी तैनात है. इटावा-बरेली हाईवे पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यातायात पुलिस भी लगी है.

11:37 AM, 5 Nov 2025 (IST)

आगरा : बैकुण्ठ चतुर्दशी पर यमुना किनारे कई जगहों पर किया गया दीपदान

बैकुण्ठ चतुर्दशी पर आगरा में यमुना किनारे कई जगहों पर दीपदान किया गया. जिससे ताजमहल का नजारा देखते ही बन रहा था. साथ की कमलानगर स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर के आस-पास का हर घर दीपों से जगमगा रहा था.

इस्कॉन मंदिर आगरा के अध्यक्ष अरविन्द स्वरूप ने बताया कि मंगलवार को गज-ग्राह लीला (हाथी और मगर की लीला) में श्रीहरि के परम भक्त गज (हाथी) का बैकुण्ड गमन हुआ था. इसलिए आज दीपदान का विशेष महत्व है. श्री जगन्नाथ जी वर्ष में एक बार ही आज के दिन लक्ष्मी नरसिंह रूप में दर्शन देते हैं. श्रीहरि का यह रूप भक्तों को आर्शीवाद प्रदान करने वाला है. नीले रंग की पोशाक में भगवान जगन्नाथ, बहन सुहन सुभद्रा व भाई बलराम संग अलौकिक छवि के दर्शन को हर भक्त उत्साहित था. हर (भगवान शिव) हरि (भगवान विष्णु) की रात्रि भी आज ही के दिन मानी जाती है. संध्या आरती के बाद भक्तों ने 21 हजार दीपदान किए.

11:36 AM, 5 Nov 2025 (IST)

हापुड़; गढ़ गंगा में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, महाभारत काल से जुड़ा है इतिहास

कार्तिक पूर्णिमा पर गढ़मुक्तेश्वर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. यहां गंगा खादर में विशाल मेला लगता है. कार्तिक पूर्णिमा पर यहां गंगा स्नान का बड़ा महत्व है. मान्यता है कि गंगा स्नान और मेले का संबंध महाभारत काल और भगवान श्री कृष्ण से है. महाभारत युद्ध के बाद मारे गए योद्धाओं और सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए श्री कृष्ण पांडवों को लेकर गढ़मुक्तेश्वर आए थे. पांडवों ने यहीं योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए दीपदान किया था. यहां उत्तर प्रदेश, हरियाणा ओर पंजाब सहित आसपास के कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचते हैं.

35 से 40 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी ; गढ़ गंगा में बुधवार को करीब 35 से 40 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई. गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं ने खाद्य पदार्थ, गर्म वस्त्र और पैसों का दान कर पुण्य लाभ कमाया. गंगा घाटों के किनारो पर श्रद्धालु पूजा-अर्चना करते नजर आए और हवन कर गंगा मां के जयकारे लगाए.

हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा स्नान. (Video Credit : ETV Bharat)

11:34 AM, 5 Nov 2025 (IST)

वाराणसी : कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व, काशी में उमड़ा आस्था का सैलाब

वाराणसी : कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बुधवार को वाराणसी के गंगा घाटों पर जनसैलाब उमड़ा है. वहीं देव दीपावली के मौके पर शाम को गंगा के तट पर दीपों की अद्भुत शृंखला से घाट जगमगाएंगे. तीर्थ पुरोहित विवेकानंद पांडेय ने बताया कि कार्तिक महीने में गंगा स्नान बेहद पवित्र माना जाता है. कार्तिक के अंतिम स्नान करके अनुष्ठान पूरा किया जाता है. भगवान शिव ने आज ही के दिन त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था. इसके बाद काशी में दीपों को प्रज्वलित किया गया था. जिसकी परंपरा आज भी देव दीपावली के रूप में निभाई जा रही है.

वाराणसी में गंगा स्नान. (Video Credit : ETV Bharat)

10:46 AM, 5 Nov 2025 (IST)

वाराणसी; दशाश्वमेध घाट पर देखते ही बनता है देव दीपावली और गंगा आरती का आयोजन

धरती पर स्वर्ग लोक यदि उतरते देखना है तो आपको देव दीपावली के मौके पर काशी आना होगा. लाखों दीयों की रोशनी से जगमगाते गंगा घाट धरती पर स्वर्ग का एहसास कराते हैं. इसके अलावा चार गंगा आरतियां अलौकिक संसार की अनुभूति कराती हैं. 1991 से चली आ रही दशाश्वमेध घाट की प्रसिद्ध गंगा महाआरती के साथ ही शीतला घाट, अस्सी घाट और नमो घाट पर गंगा आरती की भव्यता देखने को मिलेगी. दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती सबसे पुरानी और प्रसिद्ध है.


शीतला घाट पर आरती 1997 में शुरू हुई जो गंगा गंगोत्री सेवा निधि के नाम से होती है. शीतला घाट पर यह आरती देव दीपावली के मौके पर भव्यता से हो संपन्न होगी. यहां दशाश्वमेध की आरती की तर्ज पर शिव तांडव भजन और गंगा आरती लगभग 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चलती है. आरती का संचालन किशोरी रमन दुबे उर्फ बाबू महाराज करते हैं. यहां 21 ब्राह्मण के साथ महा आरती संपन्न होती है.



अस्सी घाट बनारस का यह घाट सबसे प्रसिद्ध और व्यस्त घाट माना जाता है. यहां पर प्रतिदिन सुबह ए बनारस का कार्यक्रम होता है. यहां भी प्रतिदिन साथ ब्राह्मणों के द्वारा गंगा आरती पूरी होती है जो गंगा सेवा समिति करवाती है. श्रवण मिश्रा के नेतृत्व में यह आरती 2001 से जारी है और साथ ब्राह्मण के द्वारा ही देव दीपावली पर भी यहां भव्य आरती होगी और इस बार की आरती पूरी तरह से इंडियन वूमेन क्रिकेट टीम की जीत पर समर्पित रहेगी.

नमो घाट नए घाट के रूप में डेवलप हुआ है. पहले यह घाट अंतिम घाट हुआ करता था. बाद में इसे नमो घाट बनाकर पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध किया गया. यहीं पर मुख्य सरकारी आयोजन के साथ आरती होती है. लगभग 1 महीने पहले ही काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से आरती की शुरुआत की गई थी.


ऐसे पहुंच सकते हैं चारों घाट पर: होटल या गेस्ट हाउस या अन्य किसी भी जगह से रिक्शा ई रिक्शा या ऑटो से आप यहां जा सकते हैं. दशाश्वमेध की आरती में जाने के लिए गोदौलिया चौराहा पहुंचना होगा. यहां से पैदल चलकर पहुंच जाएंगे. शीतला घाट पर जाने के लिए गोदौलिया चौराहे से सीधे शीतला माता मंदिर पहुंच आरती सकते हैं. अस्सी घाट पर यहीं से जा सकते हैं. नमो घाट पर जाने के लिए ऑटो रिक्शा, कैब लेना होगा.

वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा-देव दीपावली. (Video Credit : ETV Bharat)

10:07 AM, 5 Nov 2025 (IST)

अयोध्या: सरयू में स्नान को उमड़े श्रद्धालु, ब्रह्म मुहूर्त से ही घाटों पर पहुंच गए थे लोग

अयोध्या : कार्तिक पूर्णिमा मेले के अंतिम चरण में ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु सरयू नदी तट पर स्नान करने पहुंच गए थे. राम मंदिर में राम लला के दर्शन के चलते विगत वर्षों से कहीं अधिक संख्या में श्रद्धालु इस बार अयोध्या पहुंचे हैं. सरयू में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी कर रहे हैं. नागेश्वर नाथ, कनक भवन, हनुमान गढ़ी, रामजन्म भूमि मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है.

कार्तिक पूर्णिमा का एक माह बेहद पवित्र : महापौर व तिवारी मंदिर के महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सरयू नदी के पवित्र जल में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है. जगतगुरु रामदिनेशाचार्य ने बताया कि अयोध्या भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली के साथ ही विभिन्न धर्मों की साधना स्थली रही है. अयोध्या में स्थित विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर आस्था के केंद्र हैं. वर्ष पर्यंत यहां पर धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन होते रहते हैं. कार्तिक पूर्णिमा का एक माह बेहद पवित्र है. आज के ही दिन कल्पवास का समापन होता है.

अयोध्या में सरयू स्नान. (Video Credit : ETV Bharat)

9:30 AM, 5 Nov 2025 (IST)

प्रयागराज; 5 लाख दीपों से जगमग होगा संगम तट, लेजर शो से दिखेगा अद्भुत नजारा

देव दीपावली के अवसर पर बुधवार को मोक्षदायिनी मां गंगा का तट पांच लाख दीयों से रोशन किया जाएगा. इसके अलावा लेजर शो, सैंड आर्ट और सेल्फी प्वाइंट भी आकर्षण का केंद्र बनेगा. इसके लिए प्रशासन और आयोजक समितियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अपर पुलिस आयुक्त डॉ. अजय पाल शर्मा, नगर आयुक्त सीलम साईं तेजा और पीडीए उपाध्यक्ष ऋषिराज के साथ संगम क्षेत्र, बलुआघाट और गऊघाट का निरीक्षण भी किया.



न्यायमूर्तिगण होंगे सम्मानित : नैनी स्थित श्री सच्चा बाबा आश्रम में देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों का अभिनंदन किया जाएगा. आश्रम के संरक्षक स्वामी डॉ. चंद्रदेव महाराज ने बताया कि न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह, न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी, न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित कार्यक्रम में शामिल होंगे.

21 हजार दीपों से होगी गंगा आरती : संगम महाआरती समिति और जय त्रिवेणी जय प्रयाग आरती समिति संयुक्त रूप से 21 हजार दीप जलाएगी. आयोजन बंधवा हनुमान मंदिर के पास जगदीश रैंप पर होगा. आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है.

Last Updated : November 5, 2025 at 11:42 AM IST

देव दीपावली 2025
DEV DEEPAWALI
KARTIK PURNIMA 2025
KARTIK PURNIMA SNANA
DEV DEEPAWALI 2025

