कार्तिक पूर्णिमा-देव दीपावली; काशी, मथुरा, अयोध्या समेत यूपी के कई जिलों में घाट सजे, समय से पहले खोले गए मंदिरों के पट

वाराणसी; दशाश्वमेध घाट पर देखते ही बनता है देव दीपावली और गंगा आरती का आयोजन

धरती पर स्वर्ग लोक यदि उतरते देखना है तो आपको देव दीपावली के मौके पर काशी आना होगा. लाखों दीयों की रोशनी से जगमगाते गंगा घाट धरती पर स्वर्ग का एहसास कराते हैं. इसके अलावा चार गंगा आरतियां अलौकिक संसार की अनुभूति कराती हैं. 1991 से चली आ रही दशाश्वमेध घाट की प्रसिद्ध गंगा महाआरती के साथ ही शीतला घाट, अस्सी घाट और नमो घाट पर गंगा आरती की भव्यता देखने को मिलेगी. दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती सबसे पुरानी और प्रसिद्ध है.





शीतला घाट पर आरती 1997 में शुरू हुई जो गंगा गंगोत्री सेवा निधि के नाम से होती है. शीतला घाट पर यह आरती देव दीपावली के मौके पर भव्यता से हो संपन्न होगी. यहां दशाश्वमेध की आरती की तर्ज पर शिव तांडव भजन और गंगा आरती लगभग 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चलती है. आरती का संचालन किशोरी रमन दुबे उर्फ बाबू महाराज करते हैं. यहां 21 ब्राह्मण के साथ महा आरती संपन्न होती है.





अस्सी घाट बनारस का यह घाट सबसे प्रसिद्ध और व्यस्त घाट माना जाता है. यहां पर प्रतिदिन सुबह ए बनारस का कार्यक्रम होता है. यहां भी प्रतिदिन साथ ब्राह्मणों के द्वारा गंगा आरती पूरी होती है जो गंगा सेवा समिति करवाती है. श्रवण मिश्रा के नेतृत्व में यह आरती 2001 से जारी है और साथ ब्राह्मण के द्वारा ही देव दीपावली पर भी यहां भव्य आरती होगी और इस बार की आरती पूरी तरह से इंडियन वूमेन क्रिकेट टीम की जीत पर समर्पित रहेगी.



नमो घाट नए घाट के रूप में डेवलप हुआ है. पहले यह घाट अंतिम घाट हुआ करता था. बाद में इसे नमो घाट बनाकर पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध किया गया. यहीं पर मुख्य सरकारी आयोजन के साथ आरती होती है. लगभग 1 महीने पहले ही काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से आरती की शुरुआत की गई थी.



ऐसे पहुंच सकते हैं चारों घाट पर: होटल या गेस्ट हाउस या अन्य किसी भी जगह से रिक्शा ई रिक्शा या ऑटो से आप यहां जा सकते हैं. दशाश्वमेध की आरती में जाने के लिए गोदौलिया चौराहा पहुंचना होगा. यहां से पैदल चलकर पहुंच जाएंगे. शीतला घाट पर जाने के लिए गोदौलिया चौराहे से सीधे शीतला माता मंदिर पहुंच आरती सकते हैं. अस्सी घाट पर यहीं से जा सकते हैं. नमो घाट पर जाने के लिए ऑटो रिक्शा, कैब लेना होगा.