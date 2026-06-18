Rajya Sabha Election Voting Live: झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू

35 विधायकों के समर्थन का दावा

भाजपा के पार्टी एजेंट अमर कुमार बाउरी ने 35 विधायकों के समर्थन के साथ निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत का दावा किया है. वहीं, माले के पार्टी एजेंट हलधर प्रसाद और गीता मंडल ने महागठबंधन के दोनों सीट पर जीत का दावा किया है.