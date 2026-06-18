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Rajya Sabha Election Voting Live: झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 18, 2026 at 8:41 AM IST

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Updated : June 18, 2026 at 9:06 AM IST

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रांची: झारखंड राज्यसभा के दो सीटों के लिए आज सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हो चुकी है. झारखंड विधानसभा के कमरा नंबर 142 में मतदान होगा. मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराया जाएगा. मतदान केंद्र में बारी-बारी से विधायक जाएंगे. वोटिंग शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगी. इसके बाद शाम 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी. चुनाव परिणाम देर शाम तक आने की संभावना है.

राज्यसभा चुनाव दो सीटों के लिए जेएमएम के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी खड़े हैं, जो झारखंड के 81 विधायक इन तीनों प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे. आंकड़ों के लिहाज से राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ जेएमएम, कांग्रेस और राजद के पास 56 विधायकों का मत है. जिसमें जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के पास 16 और राजद के 4 विधायक और भाकपा माले के 2 विधायक हैं. वहीं एनडीए के पास 24 विधायकों का समर्थन है.

LIVE FEED

9:05 AM, 18 Jun 2026 (IST)

विधानसभा पहुंचे परिमल नाथवानी

निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी विधानसभा पहुंच चुके हैं. उन्होंने राज्यसभा चुनाव में जीत का दावा किया है.

8:53 AM, 18 Jun 2026 (IST)

35 विधायकों के समर्थन का दावा

भाजपा के पार्टी एजेंट अमर कुमार बाउरी ने 35 विधायकों के समर्थन के साथ निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत का दावा किया है. वहीं, माले के पार्टी एजेंट हलधर प्रसाद और गीता मंडल ने महागठबंधन के दोनों सीट पर जीत का दावा किया है.

Last Updated : June 18, 2026 at 9:06 AM IST

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