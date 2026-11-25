Jharkhand Assembly Special session LIVE: विशेष सत्र आज से शुरू, MMDR और SIR पर हो रही चर्चा
Published : November 25, 2026 at 11:18 AM IST|
Updated : November 25, 2026 at 12:51 PM IST
रांचीः झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है. इसके जरिए हेमंत सरकार एमएमडीआर और एसआईआर के विरोध में विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है. सुबह 11:00 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही एसआईआर को लेकर विशेष चर्चा होगी. पहले दिन सदन में खुली चर्चा के बाद इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया जाएगा. विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में एमएमडीआर पर विशेष चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित कर विरोध दर्ज किया जाएगा. झारखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां एमएमडीआर और एसआईआर को लेकर दो दिनों तक सदन के अंदर विशेष चर्चा होने जा रही है.
LIVE FEED
SIR पर झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाह देव का बयान
झारखंड विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र पर, झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि, "जेएमएम (JMM) इसलिए इतनी परेशान है क्योंकि एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के जरिए बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं. अगर आप झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफिक्स) को देखें, जो बांग्लादेश के बिल्कुल करीब है, तो वहां आदिवासी आबादी में 16% की कमी आई है, जबकि मुस्लिम आबादी में 14% की अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है. ये लोग घुसपैठिए थे; फिर भी, कांग्रेस और जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकारों ने इन्हें पहचान पत्र और वोट देने का अधिकार दे दिया, जिससे इन्हें नागरिक बनने की अपनी अवैध कोशिश में मदद मिली। अब, इनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं. चूंकि ये लोग जेएमएम और कांग्रेस के लिए एक तरह से 'वोट बैंक' बन गए हैं, इसलिए ये पार्टियां बहुत परेशान हैं... सुप्रीम कोर्ट पहले ही एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को सही ठहरा चुका है."
'ज्ञानेश कुमार को लाने हम दिल्ली जाएंगे..' विधानसभा के विशेष सत्र से पहले इरफान अंसारी चुनाव आयोग पर बरसे
विधानसभा के विशेष सत्र से पहले मंत्री डॉ इरफान अंसारी का बयान... सत्र के दौरान बीजेपी के मुंह पर तमाचा लगेगा फिर ज्ञानेश कुमार को लाने हम दिल्ली जाएंगे...यहां लाकर उनका इलाज करेंगे.
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का पहला दिन
भाजपा-आजसू विधायकों का सदन के बाहर प्रदर्शन! JSSC-JPSC गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग... बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम शामिल कराने के लिए हो रहा है SIR का विरोध
विशेष सत्र के शुरू होने से पहले विपक्ष ने लगाए हेमंत सरकार के खिलाफ नारे
एमएमडीआर और एसआईआर पर विशेष सत्र में चर्चा के विरोध में बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए. इस दौरान बीजेपी नेताओं ने पेपर लीक मुद्दे को उछाला और छात्रों का समर्थन करने का दबाव सरकार पर डाला.