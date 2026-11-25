SIR पर झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाह देव का बयान

झारखंड विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र पर, झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि, "जेएमएम (JMM) इसलिए इतनी परेशान है क्योंकि एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के जरिए बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं. अगर आप झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफिक्स) को देखें, जो बांग्लादेश के बिल्कुल करीब है, तो वहां आदिवासी आबादी में 16% की कमी आई है, जबकि मुस्लिम आबादी में 14% की अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है. ये लोग घुसपैठिए थे; फिर भी, कांग्रेस और जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकारों ने इन्हें पहचान पत्र और वोट देने का अधिकार दे दिया, जिससे इन्हें नागरिक बनने की अपनी अवैध कोशिश में मदद मिली। अब, इनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं. चूंकि ये लोग जेएमएम और कांग्रेस के लिए एक तरह से 'वोट बैंक' बन गए हैं, इसलिए ये पार्टियां बहुत परेशान हैं... सुप्रीम कोर्ट पहले ही एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को सही ठहरा चुका है."