खुद से समाज से फिर मानवता है...राष्ट्रपति बोली-करोड़ों लोगों की लाइफस्टाइल बना भारत का योग

सांची में योग करने उमड़ा जनसैलाब

वैश्विक शांति और ज्ञान के केंद्र सांची में आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन अत्यंत उत्साह और गरिमा के साथ किया गया. इस ऐतिहासिक नगरी में बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर योग के महत्व को रेखांकित किया. ​कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवजी पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि, ''अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अवसर अत्यंत सौभाग्यशाली है.

नरेन्द्र शिवजी पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि, ''उनके विजन के कारण ही भारत की इस अमूल्य धरोहर को आज वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है. आज 177 देशों ने योग को अपनाया है, जो इसे वैश्विक स्वीकृति प्रदान करता है.

​मंत्री ने आगे कहा कि. ''भगवान बुद्ध, योग के अद्भुत उदाहरण हैं जिन्होंने 'महा-निर्वाण' का मार्ग प्रशस्त किया. सांची की इस ऐतिहासिक धरा पर योग का आयोजन होना एक गौरव का विषय है, जहाँ बुद्ध के ज्ञान और शांति के संदेश आज भी जीवंत हैं.''