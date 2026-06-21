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खुद से समाज से फिर मानवता है...राष्ट्रपति बोली-करोड़ों लोगों की लाइफस्टाइल बना भारत का योग

PRESIDENT DROUPADI MURMU
गैरिसन मैदान में योगा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 7:21 AM IST

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Updated : June 21, 2026 at 11:26 AM IST

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देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून की शाम 6 बजे जबलपुर पहुंच गई हैं. रात को उन्होंने जबलपुर में सर्किट हाउस क्रमांक-1 रात्रि विश्राम किया. राष्ट्रपति जबलपुर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी. इसके साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV) के 36वें दीक्षांत समारोह में भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी. वह दीक्षांत समारोह में वह गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों का डिग्री और अवार्ड देंगी.

LIVE FEED

11:22 AM, 21 Jun 2026 (IST)

जहाज महल में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने किया योग

धार की ऐतिहासिक पर्यटन नगरी मांडू के विश्व प्रसिद्ध जहाज महल परिसर में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, कलेक्टर राजीव रंजन मीना, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली छात्र-छात्राएं तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया सभी ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन और फिट इंडिया का संदेश दिया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि, ''योग भारत की प्राचीन धरोहर है, जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है. नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ, मन शांत और बुद्धि का विकास होता है. योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि बेहतर जीवन जीने की संपूर्ण जीवनशैली है.''

जहाज महल में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने किया योग (ETV Bharat)

10:48 AM, 21 Jun 2026 (IST)

योग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं

इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ''मैं अपने सभी देशवासियों से यह वादा करने की गुज़ारिश करती हूं कि वे योग को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बनाएंगे. ऐसा करके वे एक हेल्दी इंसान, हेल्दी परिवार, हेल्दी समाज, हेल्दी देश और हेल्दी दुनिया बनाने के बड़े लक्ष्य में अपना योगदान देंगे.

आज हम जो लाइफस्टाइल अपनाते हैं, वही आने वाले समय में हमारी हेल्थ और खुशी की नींव बनती है. योग एक व्यक्ति को उम्र बढ़ने के साथ भी एक्टिव और आत्मनिर्भर रहने में मदद करता है. साथ ही, यह मेंटल शांति और इमोशनल बैलेंस भी देता है.''

10:11 AM, 21 Jun 2026 (IST)

शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखता है योग: मोहन यादव

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर मोहन यादव ने कहा कि, योग के रूप में भारत ने विश्व को मानवता के कल्याण का अमूल्य उपहार प्रदान किया है. योग भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा की वह अमूल्य धरोहर है, जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन के साथ स्वस्थ, समृद्ध एवं आत्मविश्वासी जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है.''

10:10 AM, 21 Jun 2026 (IST)

सांची में योग करने उमड़ा जनसैलाब

वैश्विक शांति और ज्ञान के केंद्र सांची में आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन अत्यंत उत्साह और गरिमा के साथ किया गया. इस ऐतिहासिक नगरी में बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर योग के महत्व को रेखांकित किया. ​कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवजी पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि, ''अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अवसर अत्यंत सौभाग्यशाली है.

नरेन्द्र शिवजी पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि, ''उनके विजन के कारण ही भारत की इस अमूल्य धरोहर को आज वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है. आज 177 देशों ने योग को अपनाया है, जो इसे वैश्विक स्वीकृति प्रदान करता है.

​मंत्री ने आगे कहा कि. ''भगवान बुद्ध, योग के अद्भुत उदाहरण हैं जिन्होंने 'महा-निर्वाण' का मार्ग प्रशस्त किया. सांची की इस ऐतिहासिक धरा पर योग का आयोजन होना एक गौरव का विषय है, जहाँ बुद्ध के ज्ञान और शांति के संदेश आज भी जीवंत हैं.''

YOGA DAY 2026
सांची में योग करने उमड़ा जनसैलाब (ETV Bharat)

9:30 AM, 21 Jun 2026 (IST)

कैलाश विजयवर्गीय ने की योग साधना

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में सहभागिता कर योग साधना की. इस दौरान भाजपा के अनेक सदस्य एवं बड़ी संख्या में योग साधक उपस्थित रहे.

उन्होंने कहा, ''योग हमारे देश की प्राचीन ऋषि परंपरा की अमूल्य धरोहर है. प्रधानमंत्री के सतत प्रयासों से आज योग विश्वभर में स्वास्थ्य, संतुलन और आत्मिक ऊर्जा का सशक्त माध्यम बनकर स्थापित हुआ है. करोड़ों लोग इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाकर स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की ओर अग्रसर हैं.''

9:15 AM, 21 Jun 2026 (IST)

हेमंत खंडेलवाल ने बैतूल में किया योग

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मेजर ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, बैतूल में जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में सहभागिता कर योगाभ्यास किया एवं उपस्थित जन से संवाद किया.

8:46 AM, 21 Jun 2026 (IST)

ऋषियों और मुनियों की साधना का परिणाम है योग

योगा करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि, ''आज हम भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं, जिसने मानवता को स्वस्थ्य, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया. यह हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों सालों की साधना का परिणाम है. योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना. यह व्यक्ति को स्वंय से, समाज को प्रकृति से और संपूर्ण मानवता को विश्व चेतना से जोड़ने का माध्यम है. आज विश्व में करोड़ों लोग योग को जीवन का हिस्सा बना रहे हैं.''

8:17 AM, 21 Jun 2026 (IST)

राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री ने किया योग

राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उपस्थित जनसमूह ने 30 मिनट के फिटनेस प्रोटोकॉल के तहत ताड़ासन, पादहस्तासन, भद्रासन, मकरासन, भुजंगासन, उत्तानपादासन, पवनमुक्तासन और शवासन का अभ्यास किया. साथ ही कपालभाति, अनुलोम-विलोम और शीतली प्राणायाम भी किए गए.

8:17 AM, 21 Jun 2026 (IST)

सभी लोग जीवन में योग अपनाएं: मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, ''आज विश्व के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के वृहद आयोजन हो रहे हैं. योग ने पूरी दुनिया को भारतीय ऋषि परंपरा से जोड़ने का काम किया है और भारत विश्व शांति का संदेश दे रहा है. उन्होंने सभी को जीवनभर योग अपनाने और अपनी ऊर्जा देश के विकास में लगाने का आह्वान किया.''

8:16 AM, 21 Jun 2026 (IST)

हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर की संस्कारधानी में आयोजित योग महाकुंभ में राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया. कार्यक्रम की शुरुआत आर्मी बैंड की धुन पर राष्ट्रगान से हुई.

8:03 AM, 21 Jun 2026 (IST)

राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

योगा कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. जगह-जगह पुलिस तैनात है. इसके अलावा शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र को नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है. कई मार्गों पर शनिवार से यातायात प्रतिबंध लागू रहा. हालांकि, नीट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों और उनके परिजनों को आवागमन में आवश्यक छूट प्रदान की गई है.

7:52 AM, 21 Jun 2026 (IST)

योग हमारी गौरवशाली भारतीय संस्कृति की विरासत

योग डे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि, ''योग हमारी गौरवशाली भारतीय संस्कृति की अनमोल विरासत है, जो जीवन जीने की कला भी सिखाती है. संकल्प लें कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे और स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देंगे.''

7:50 AM, 21 Jun 2026 (IST)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हुआ सम्मान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल मंगू भाई का शाल श्रीफल से स्वागत किया.

7:42 AM, 21 Jun 2026 (IST)

योगा से पहले हुआ राष्ट्रगान

जबलपुर के सदर स्थित ऐतिहासिक गैरिसन ग्राउंड पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू. योगा से पहले हुआ राष्ट्रगान. मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल सहिक कई मंत्री, अधिकारी और आम नागरिकों ने की शिरकत.

DROUPADI MURMU LIVE UPDATES
मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहुंचे गैरिसन ग्राउंड (ETV Bharat)

7:27 AM, 21 Jun 2026 (IST)

मुख्यमंत्री सहित नेता पहुंचे गैरिसन ग्राउंड

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा योगा करने के लिए गैरिसन ग्राउंड पहुंच गए हैं.

DROUPADI MURMU VISIT JABALPUR
योग के दौरान राकेश सिंह (ETV Bharat)

7:19 AM, 21 Jun 2026 (IST)

योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति

करीब 7 दशक पुराने इस गैरिसन ग्राउंड के लिए यह अवसर बेहद खास है. यहां पहली बार राष्ट्रपति आयोजित किसी योग कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं. सुबह 7:05 बजे वे सदर स्थित गैरिसन ग्राउंड के लिए रवाना होंगी और सुबह 7:20 पर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगी. सुबह 7:30 पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में वे बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी.

Last Updated : June 21, 2026 at 11:26 AM IST

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