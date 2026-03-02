खामेनेई की मौत पर गम-गुस्सा; लखनऊ में तीन दिन के लिए बंद हुए ऐतिहासिक इमामबाड़े, अलीगढ़ में कैंडल मार्च

एएमयू में नमाज़-ए-जनाज़ा के बाद कैंडल मार्च

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर में खामेनेई की स्मृति में देर शाम नमाज़-ए-जनाज़ा अदा की गई. इसके बाद छात्रों और समुदाय के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर शोक व्यक्त किया. यह मार्च विश्वविद्यालय की जामा मस्जिद से शुरू होकर बाब-ए-सैयद गेट तक गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, छात्राएं, महिलाएं शामिल हुईं. नमाज़-ए-जनाज़ा जामा मस्जिद में अदा की गई. आयोजन में मौजूद लोगों ने खामेनेई को एक धार्मिक मार्गदर्शक और विचारधारा के प्रतीक के रूप में याद किया. नमाज़ के बाद कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें शामिल लोग शांतिपूर्वक हाथों में मोमबत्तियां लिए आगे बढ़ते रहे. मार्च के दौरान सुरक्षा के भी इंतजाम रहे. अंजुमन तनजीमूल अजा कमेटी के सचिव सैयद नादिर अब्बास नकवी ने 40 दिन के शोक की घोषणा की है. इस अवधि के दौरान शहर में शिया समुदाय से जुड़े लोग घरों पर काले झंडे लगाएंगे. साथ ही विभिन्न स्थानों पर मजलिस और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाएंगी.

समुदाय के लोगों ने इसे बड़ा नुकसान बताया. कहा कि वे खामेनेई को धार्मिक नेतृत्व और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में देखते थे.