अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज; राज्यपाल, सीएम योगी और ये नेता करेंगे योग अभ्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में, किले की तलहटी मे करेंगे योग

झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग करेंगे. रविवार को सुबह 05:55 बजे किले की तलहटी स्थित गांधी भवन के बगल के मैदान पर पहुंचकर योग करेंगे. सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ 22वीं बार झांसी आ रहे हैं. उनके दूसरे दूसरे कार्यकाल में झांसी का पांचवां दौरा है. सबसे पहले सीएम योगी 20 अप्रैल 2017 को झांसी आए थे. पिछली बार नौ अक्तूबर को उन्होंने झांसी का दौरा किया था. तब वह विद्या भारती पूर्वी यूपी की ओर से भानी देवी गोयल इंटर कॉलेज में आयोजित 36 क्षेत्रीय खेलकूद में शामिल हुए थे.