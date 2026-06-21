अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज; राज्यपाल, सीएम योगी और ये नेता करेंगे योग अभ्यास
विश्व योग दिवस पर रविवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जन भवन में योग करेंगी. वहीं इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में योग कार्यक्रमों का आयोजन कर योग से निरोग के संदेश के साथ जन-जन को योग से जोडेगी. बता दें कि विश्व योग दिवस रविवार 21 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह योग अभ्यास करेंगे.
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विश्व योग दिवस पर रविवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जन भवन में योग करेंगी. वहीं इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में योग कार्यक्रमों का आयोजन कर योग से निरोग के संदेश के साथ जन-जन को योग से जोडेगी. बता दें कि विश्व योग दिवस रविवार 21 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह योग अभ्यास करेंगे.
प्रयागराज में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर संगम पर भव्य तैयारियां
प्रयागराज: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रयागराज में पावन त्रिवेणी संगम पर विशेष और भव्य आयोजन किया जा रहा है. जिला प्रशासन द्वारा संगम तट पर लगभग 8 से 10 हजार लोगों के एक साथ योग करने की व्यापक व्यवस्था की जा रही है. संगम क्षेत्र में स्वच्छता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है. घाटों की साफ-सफाई से लेकर योग साधकों के बैठने के लिए बड़े पैमाने पर चटाई और अन्य जरूरी प्रबंध तेजी से किए जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में, किले की तलहटी मे करेंगे योग
झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग करेंगे. रविवार को सुबह 05:55 बजे किले की तलहटी स्थित गांधी भवन के बगल के मैदान पर पहुंचकर योग करेंगे. सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ 22वीं बार झांसी आ रहे हैं. उनके दूसरे दूसरे कार्यकाल में झांसी का पांचवां दौरा है. सबसे पहले सीएम योगी 20 अप्रैल 2017 को झांसी आए थे. पिछली बार नौ अक्तूबर को उन्होंने झांसी का दौरा किया था. तब वह विद्या भारती पूर्वी यूपी की ओर से भानी देवी गोयल इंटर कॉलेज में आयोजित 36 क्षेत्रीय खेलकूद में शामिल हुए थे.