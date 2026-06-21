अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: योगमय हुई देवभूमि उत्तराखंड, लोगों में दिखा खासा उत्साह
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 21, 2026 at 8:44 AM IST|
Updated : June 21, 2026 at 9:37 AM IST
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम पर देवभूमि योगयम हुई. इस अवसर पर लोगों में योग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला और बड़ी तादाद में लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प ले रहे हैं. इस दौरान "करो योग, रहो निरोग" का संदेश भी दिया गया. योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक तनाव को भी दूर करता है, इसके बारे में जानकारी दी गई. वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने योग को अमूल्य धरोहर बताया है.
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योग दिवस पर नैनीताल में आयोजित हुआ भव्य योग कार्यक्रम
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में विशाल योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक सरिता आर्या सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया. कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास किया तथा स्वस्थ जीवन के लिए नियमित योग करने का संकल्प लिया. आयुष विभाग की ओर से योग के महत्व और इसके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी भी दी गई. इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि योग हमारे दैनिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है. योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का भी प्रभावी माध्यम है. उन्होंने कहा कि नियमित योग करने से व्यक्ति तनावमुक्त रहता है और जीवनशैली से जुड़ी अनेक बीमारियों से बचाव संभव है.
हरिद्वार में धूमधाम से मनाया गया योग दिवस
देशभर में अंतरराष्ट्रीय दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है. हरिद्वार में भी कई स्थानों पर योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए. हरकी पैड़ी पर होम्योपैथी विभाग और ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के मैदान में आयुष विभाग की ओर से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में आयुष मंत्री मदन कौशिक, मेयर किरन जैसल, डीएम मयूर दीक्षित और सीडीओ ललित नारायण मिश्रा समेत कई विभागों के अधिकारी और सैकड़ों छात्र छात्राओं ने शिरकत की. अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सभी योगाभ्यास कराया गया. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई साधु संतों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. इस दौरान आयुष मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से योग को पूरे विश्व में पहचान मिली और पूरी दुनिया आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रही है. उन्होंने कहा कि योग केवल एक दिन का विषय नहीं है, बल्कि अभी लोगों को इसे अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए. निश्चित रूप से योग करने से मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है.
उधम सिंह नगर में स्पोर्ट्स स्टेडियम में उमड़ी भीड़
उधम सिंह नगर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग उत्तराखंड द्वारा रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. "स्वस्थ आयु का एक ही मंत्र योग, हर दिल हर पल स्वस्थ आयु के लिए योग" थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, चिकित्सकों, पुलिस जवानों तथा बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। "स्वस्थ आयु का एक ही मंत्र योग, हर दिल हर पल स्वस्थ आयु के लिए योग" के संदेश के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाहनी, एसडीएम मनीष बिष्ट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. के.के. अग्रवाल, पुलिस विभाग के जवानों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं आमजन उपस्थित रहे.