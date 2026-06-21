योग के रंग में रंगा बिहार! पटना में CM सम्राट चौधरी संग पुलिस-प्रशासन ने किया योगाभ्यास

मसौढ़ी ‘करो योग, रहो निरोग’ के संकल्प के साथ योगाभ्यास

विश्व योग दिवस के अवसर पर रविवार को पूरा मसौढ़ी ‘करो योग, रहो निरोग’ के संकल्प के साथ योगमय हो गया. इस मौके पर विश्व विजेता गोल्ड मेडलिस्ट डॉ. दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष और स्कूली छात्र-छात्राएं शामिल हुए. डॉ. दिलीप ने उपस्थित लोगों को इस वर्ष की थीम ‘बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग’ पर आधारित विभिन्न आसन और प्राणायाम का अभ्यास कराया. उन्होंने लोगों को योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने और तेल-मसाले, मिर्च, ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक व वसायुक्त भोजन से परहेज करने की सलाह दी. शिविर में विभिन्न योग क्रियाओं के साथ-साथ हास्य योग भी कराया गया, जिसे डॉ. दिलीप ने शरीर के सभी अंगों के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज बताया. इस अवसर पर कई समाजसेवी और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने नियमित योग करने का संकल्प लिया. अंत में विश्व विजेता गोल्ड मेडलिस्ट योग चैंपियन डॉक्टर दिलीप ने अपना सपना साझा करते हुए कहा कि उन्होंने सरकार से हर पंचायत स्तर पर एक योग स्कूल खोलने और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करने की मांग की है, ताकि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन सके.