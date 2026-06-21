योग के रंग में रंगा बिहार! पटना में CM सम्राट चौधरी संग पुलिस-प्रशासन ने किया योगाभ्यास
पटना: आज 21 जून को पूरे देश के साथ-साथ बिहार भी पूरी तरह से योग के रंग में सराबोर नजर आ रहा है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के विशेष अवसर पर आज बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी जिलों में भव्य योग शिविरों का आयोजन किया गया है. राजधानी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्य राज्यस्तरीय कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य के दिग्गज नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस-प्रशासन के आला पदाधिकारियों ने एक साथ योगाभ्यास किया इसके साथ ही, प्रदेश के तमाम स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों में भी सामूहिक योग शिविर लगाए गए हैं, जहां बच्चे और युवा बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.
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मसौढ़ी ‘करो योग, रहो निरोग’ के संकल्प के साथ योगाभ्यास
विश्व योग दिवस के अवसर पर रविवार को पूरा मसौढ़ी ‘करो योग, रहो निरोग’ के संकल्प के साथ योगमय हो गया. इस मौके पर विश्व विजेता गोल्ड मेडलिस्ट डॉ. दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष और स्कूली छात्र-छात्राएं शामिल हुए. डॉ. दिलीप ने उपस्थित लोगों को इस वर्ष की थीम ‘बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग’ पर आधारित विभिन्न आसन और प्राणायाम का अभ्यास कराया. उन्होंने लोगों को योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने और तेल-मसाले, मिर्च, ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक व वसायुक्त भोजन से परहेज करने की सलाह दी. शिविर में विभिन्न योग क्रियाओं के साथ-साथ हास्य योग भी कराया गया, जिसे डॉ. दिलीप ने शरीर के सभी अंगों के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज बताया. इस अवसर पर कई समाजसेवी और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने नियमित योग करने का संकल्प लिया. अंत में विश्व विजेता गोल्ड मेडलिस्ट योग चैंपियन डॉक्टर दिलीप ने अपना सपना साझा करते हुए कहा कि उन्होंने सरकार से हर पंचायत स्तर पर एक योग स्कूल खोलने और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करने की मांग की है, ताकि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन सके.
सीएम सम्राट चौधरी ने किया योगाभ्यास
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई नेता और पदाधिकारियों ने योगाभ्यास किय़ा.