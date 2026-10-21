Kullu Dussehra: आज से अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज, दोपहर बाद निकलेगी भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 11:27 AM IST
जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में देवी-देवताओं के आगमन के साथ ही अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव 2026 की शुरुआत हो गई है. आज (बुधवार, 21 अक्टूबर) दोपहर बाद भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी. इस रथ यात्रा में प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता भी शामिल होंगे. जिला भर से आए देवी-देवता भगवान रघुनाथ के दर्शनों के लिए भी सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं. कुल्लू दशहरा उत्सव के पहले दिन सुबह से ही ढालपुर मैदान में विराजमान देवी-देवताओं के अस्थायी शिविरों में पूजा-अर्चना शुरू हो गई है. सुबह सात बजे से देव समाज के लोग पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं. इस दौरान ढोल-नगाड़ों, नरसिंगों और करनाल की गूंज से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है.
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CM सुक्खू ने दी दशहरा उत्सव की शुभकामनाएं
प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, ''अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की समस्त प्रदेशवासियों एवं पधारने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को हार्दिक शुभकामनाएं. देव आस्था और समृद्ध लोकसंस्कृति का यह अनुपम उत्सव हमारी गौरवशाली परंपराओं को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सहेजता आ रहा है. भगवान श्री रघुनाथ जी के श्रीचरणों में नमन. मेरी कामना है कि भगवान का आशीर्वाद सभी पर सदैव बना रहे.''
देवी-देवताओं के अस्थायी शिविरों में धार्मिक अनुष्ठान
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में पहुंचे सैकड़ों देवी-देवताओं के अस्थायी शिविरों में अगले सात दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान जारी रहेंगे. इस दौरान प्रतिदिन सुबह और शाम दो समय देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की जाएगी. ढालपुर मैदान में सुबह से ही देव परंपराओं और धार्मिक गतिविधियों का विशेष माहौल देखने को मिल रहा है. पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज और विधि-विधान से हो रही पूजा-अर्चना अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को दर्शाती है.