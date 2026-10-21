Kullu Dussehra: आज से अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज, दोपहर बाद निकलेगी भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा

CM सुक्खू ने दी दशहरा उत्सव की शुभकामनाएं

प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, ''अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की समस्त प्रदेशवासियों एवं पधारने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को हार्दिक शुभकामनाएं. देव आस्था और समृद्ध लोकसंस्कृति का यह अनुपम उत्सव हमारी गौरवशाली परंपराओं को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सहेजता आ रहा है. भगवान श्री रघुनाथ जी के श्रीचरणों में नमन. मेरी कामना है कि भगवान का आशीर्वाद सभी पर सदैव बना रहे.''