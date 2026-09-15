यूपी में घर-घर विराजे गणपति; लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा में बप्पा के जयकारों की गूंज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 8:38 AM IST|
Updated : September 15, 2026 at 11:22 AM IST
गणेश चतुर्थी के पावन पर्व और महोत्सव के अवसर पर सोमवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में गणपति बप्पा की भक्ति का रंग पूरी तरह चढ़ा नजर आया. लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज, मथुरा और गाजियाबाद समेत प्रदेश विभिन्न जिलों में गणपति बप्पा की भक्ति का रंग पूरी तरह चढ़ा नजर आया. इस दौरान गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया' के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है. साथ ही श्रद्धालुओं ने पूरे विधि-विधान, वैदिक मंत्रोच्चार और अगाध श्रद्धाभाव के साथ भगवान गणेश की मनमोहक प्रतिमाओं की स्थापना की. इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश का जलाभिषेक, श्रृंगार और पूजन कर उन्हें मोदक और लड्डू का भोग लगाया गया. बता दें कि 10 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में भारी उत्साह देखा जा रहा है.
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बागपत में गणेश महोत्सव की धूमधाम से निकली गई शोभायात्रा
बागपत में विभिन्न गणेश महोत्सव युवा समितियों की ओर से सोमवार को नगर में भगवान गणेश की भव्य शोभायात्राएं निकाली गईं. बाद में गणेश प्रतिमाएं लगाए गए पांडाल में विराजमान हुई. डीजे, ढोल और बैंड की धुनों के बीच श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े. रेलवे स्टेशन और पंचवटी मंदिर से शुरू हुई शोभायात्राएं शिव चौक, अग्रसेन मूर्ति, नेहरू मूर्ति, ठाकुरद्वारा, बावली रोड समेत विभिन्न मार्गों से होकर पांडालों तक पहुंचीं. शोभायात्रा में बड़ी प्रतिमाओं के साथ श्रद्धालु छोटी प्रतिमाएं भी लेकर शामिल हुए. महाराष्ट्र मंडल के कलाकारों ने पारंपरिक शैली में नृत्य प्रस्तुत किया. श्रद्धालुओं ने जगह-जगह गणेश प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना की और प्रसाद वितरित किया. पांडालों में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमाओं की स्थापना की गई. शाम को भजन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम हुए.
गत वर्ष के मुकाबले इस बार नगर में गणेश महोत्सव के पांडालों की संख्या बढ़ी है. नेहरू रोड, गुराना रोड, बावली रोड, बड़ौली रोड, घासमंडी, पट्टी मेहर, पट्टी चौरान, गांधी रोड, आर्य नगर, खत्री गढ़ी, शाहमल एन्क्लेव और बड़का रोड समेत विभिन्न स्थानों पर डेढ़ दर्जन से अधिक पांडाल सजाए गए हैं.
मिर्जापुर में 40वां गणपति पूजन महोत्सव आरंभ
मिर्जापुर: शहर में मराठा समाज की आस्था के केंद्र मराठा गणेश सेवा समिति की ओर से इस वर्ष भी गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. नगर के धुंधी कटरा बाजार में वर्ष 1987 में स्थापित समिति इस बार स्थापना के 39 वर्ष पूरे कर 40 वां गणपति महोत्सव मना रही है.
नौ दिवसीय पूजनोत्सव के दौरान भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना के साथ विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे. 22 सितंबर को गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा.
लखीमपुर-खेरी में विधि विधान से घरों में विराजमान हुए भगवान गणेश
लखीमपुर-खेरी में धूमधाम से मनाए जाने वाले भगवान गणेश चतुर्थी के पर्व पर मंदिरों व सार्वजनिक स्थलों पर विधि विधान से पूजन अर्चन के साथ भगवान गणेश मूर्ति की स्थापना की गई. लगातार पांच, साथ, नौ व ग्यारह दिनों तक भगवान गणेश प्रतिमा का पूजन अर्चन किया जाएगा. समूचे लखीमपुर जनपद में हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर पलिया क्षेत्र में भगवान गणेश के भक्तों ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर भगवान गणेश प्रतिमा की स्थापना की.
इसी क्रम में पलिया शहर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलराम गुप्ता के घर हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई. विद्वान ब्राह्मण रानू पांडे के द्वारा भगवान गणेश प्रतिमा का विधि विधान से पूजन अर्चन करा कर भगवान गणेश प्रतिमा को विराजमान किया गया.
लगातार 10 दिनों तक स्थापित प्रतिमा के पूजन अर्चन का कार्य जारी रहेगा. स्थापित दिवसों के बाद हवन पूजन कर शोभायात्रा निकालकर शहर से छह किमी दूर पवित्र मां शारदा नदी में भगवान गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाएगा. शहर के राम जानकी मंदिर में भी भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा को पूजन अर्चन के साथ स्थापित किया गया. इस अवसर पर लक्ष्मी गुप्ता, ममता, शोभा, मंजू गुप्ता आदि बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे.
पलिया में प्रमुख श्रीकुल परिवार के उपासक पंडित गोविंद माधव ने बताया कि भगवान गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिरों से लेकर घरों में विधि विधान से भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की गई. उन्होंने बताया कि लगातार पांच, सात, नौ व ग्यारह दिनों तक भगवान गणेश प्रतिमा का पूजन अर्चन किया जाएगा.
लखनऊ में गणेश उत्सव की धूम, गोमती तट पर सजा भव्य पंडाल
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में गणेश चतुर्थी के मौके पर आज शहरभर में गणेश उत्सव पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. जगह-जगह गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है. घरों से लेकर बड़े-बड़े पंडालों तक श्रद्धालु भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर रहे हैं. गोमती नदी के तट स्थित झूलेलाल वाटिका में गणेश उत्सव के लिए भव्य पंडाल तैयार किया गया है, जहां गणेश प्रतिमा की स्थापना के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.
सोमवार की शाम करीब 6 बजे गणेश प्रतिमा की स्थापना के बाद पंडाल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया. इससे पहले गणेश प्रतिमा को लाल कपड़े से ढककर रखा गया था. पंडाल खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. पंडितों के माध्यम से विधि-विधान से पूजा-अर्चना और आरती कराई गई. श्रद्धालु हाथ जोड़कर भगवान गणेश के सामने खड़े नजर आए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की. इस दौरान ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा.
गणेश उत्सव कमेटी के सदस्यों के मुताबिक गोमती तट पर गणेश उत्सव की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी. पिछले कई वर्षों में यह आयोजन लगातार भव्य होता गया और आज इसकी राजधानी में अलग पहचान बन चुकी है. इस बार भी यहां विशाल पंडाल तैयार किया गया है. पंडाल को तैयार करने का काम करीब दो महीने पहले शुरू कर दिया गया था. पंडाल को आकर्षक लाइटों से सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से गूंजा बरेली
बरेली में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बरेली में गणपति बप्पा की भक्ति का रंग देखने को मिला. साहूकारा सराफा बाजार से निकली भव्य शोभायात्रा में श्रद्धालुओं ने ‘गणपति बप्पा मोरया और मंगल मूर्ति मोरया के जयघोष लगाए. गाजे-बाजे के साथ निकली शोभायात्रा बड़ा बाजार, कुतुबखाना और शिवाजी मार्ग होते हुए अलमगीरगंज स्थित बाबूराम धर्मशाला पहुंची, जहां भगवान श्री गणेश की विशाल प्रतिमा की विधिवत स्थापना कर साप्ताहिक गणेश महोत्सव का शुभारंभ किया गया.
बरेली में पिछले करीब 30 वर्षों से गणेश महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्रीयन रीति-रिवाजों के साथ किया जा रहा है. इस बार महाराष्ट्र के सांगली से भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा मंगाई गई, जिसे आकर्षक रथ पर सजाकर शोभायात्रा निकाली गई.
शोभायात्रा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन के महानगर अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने किया. मराठा एसोसिएशन एवं श्री गणेश महोत्सव समिति के संस्थापक अध्यक्ष अनिल पाटिल ने भगवान गणेश की आरती उतारकर शोभायात्रा को रवाना किया. शोभायात्रा में सराफा बाजार के व्यापारियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।.जगह-जगह भगवान गणेश का पूजन कर श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया और एक-दूसरे पर पुष्पवर्षा की.
कुतुबखाना चौराहे पर करण शर्मा की ओर से शोभायात्रा पर पुष्पवर्षा की गई. इसके बाद शोभायात्रा बाबूराम धर्मशाला स्थित गणेश पंडाल पहुंची. यहां मंत्रोच्चार के बीच भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन-अर्चन किया गया.
इटावा में गणपति बप्पा की भक्ति में डूबा एसडी फील्ड
इटावा के एसडी फील्ड मोहल्ले में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा विधि-विधान से स्थापित की गई. प्रतिमा स्थापना से पहले श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली. इस दौरान पूरा क्षेत्र गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा. महिलाओं, युवाओं और बच्चों में गणेश उत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला. 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.
इटावा के एसडी फील्ड मोहल्ले में श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव सेवा समिति की ओर से गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. सोमवार शाम महिलाओं ने पीले वस्त्र पहनकर सिर पर कलश धारण कर कलश यात्रा निकाली. यात्रा में श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे. नगर में कई स्थानों पर लोगों ने फूल बरसाकर और जलपान कराकर कलश यात्रा का स्वागत किया.
प्राचीन शिव मंदिर में आचार्य पंडित मनोज दुबे ने परीक्षित विकास यादव से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई. इसके बाद गणपति बप्पा की प्रतिमा को रथ पर विराजमान कर पूरे नगर में भ्रमण कराया गया. बैंडबाजों की धुन और गणपति के भजनों पर युवा जमकर झूमते नजर आए. देर शाम कलश यात्रा गणेश पंडाल पहुंची, जहां भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई. श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की. शाम को आरती के बाद भक्तों ने भगवान गणेश का केक काटकर जन्मोत्सव भी मनाया. वहीं महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय बना दिया.
फर्रुखाबाद में गणपति बप्पा की भक्ति का रंग चढ़ा नजर आया
फर्रुखाबाद में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व और महोत्सव के अवसर पर सोमवार को शहर समेत जिले के विभिन्न इलाकों में गणपति बप्पा की भक्ति का रंग चढ़ा नजर आया. श्रद्धालुओं ने पूरे विधि-विधान और श्रद्धाभाव के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना की. शहर में कई स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित किए जाने से वातावरण भक्तिमय हो गया. घरों से लेकर पूजा पंडालों तक सुबह से देर शाम तक गणपति की स्थापना का सिलसिला चलता रहा. गणेश चतुर्थी को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटे श्रद्धालुओं ने सोमवार को शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की प्रतिमाओं को घरों और सार्वजनिक पंडालों में विराजमान कराया.
प्रतिमा स्थापना से पहले पूजा स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया. गणपति बप्पा की प्रतिमा पहुंचने के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया. कई स्थानों पर ढोल-नगाड़ों के साथ प्रतिमाओं को पंडाल तक लाया गया और ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारों के बीच स्थापना की गई. प्रतिमा स्थापना के बाद विधिवत पूजा-अर्चना और आरती की गई. शाम होते ही कई स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी.