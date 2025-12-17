IND vs SA T20 live : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच, लखनऊ में कोहरे की वजह से टाॅस में देरी

7:30 बजे भी शुरू नहीं हो सका मैच, अंपायर रात 8:00 बजे करेंगे निरीक्षण

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का चौथा मुकाबला शाम 7:30 बजे भी शुरू नहीं हो सका. अंपायर ने दो बार इंस्पेक्शन किया और शाम 7:30 बजे घोषणा की है कि रात 8:00 बजे वह फिर एक बार कोहरे की स्थिति को देखेंगे और इसके बाद अपना अगला निर्णय सुनाएंगे. माना जा रहा है कि लखनऊ में जिस तरह का मौसम है, यह कोहरा अभी और बढ़ेगा.