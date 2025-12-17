IND vs SA T20 live : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच, लखनऊ में कोहरे की वजह से टाॅस में देरी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 7:11 PM IST|
Updated : December 17, 2025 at 7:51 PM IST
लखनऊ : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में चौथे अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट मुकाबले में कोहरे की वजह से टॉस में विलंब हो रहा है. मैच के लिए अंपायरों ने कप्तानों से बातचीत करके टॉस को आगे बढ़ा दिया है. 6:50 पर एक बार ग्राउंड इंस्पेक्शन होगा. अंपायर इसके बाद में अपना फैसला लेंगे. इसके बाद टॉस किया जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस मुकाबले में ओवर कम किये जा सकते हैं, क्योंकि मैदान में घना कोहरा है. इसके अलावा ओस भी बहुत ज्यादा है.
LIVE FEED
7:30 बजे भी शुरू नहीं हो सका मैच, अंपायर रात 8:00 बजे करेंगे निरीक्षण
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का चौथा मुकाबला शाम 7:30 बजे भी शुरू नहीं हो सका. अंपायर ने दो बार इंस्पेक्शन किया और शाम 7:30 बजे घोषणा की है कि रात 8:00 बजे वह फिर एक बार कोहरे की स्थिति को देखेंगे और इसके बाद अपना अगला निर्णय सुनाएंगे. माना जा रहा है कि लखनऊ में जिस तरह का मौसम है, यह कोहरा अभी और बढ़ेगा.