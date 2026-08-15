ETV Bharat / state

UP में स्वतंत्रता दिवस: लखनऊ में CM योगी ने फहराया तिरंगा, मेरठ, बुलंदशहर, कानपुर समेत कई जिलों में झंडारोहण

independence day 2026 up independence day lucknow kanpur agra meerut varanasi gorkhpur cm yogi
स्वतंत्रता दिवस LIVE. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 9:11 AM IST

|

Updated : August 15, 2026 at 1:51 PM IST

Choose ETV Bharat

यूपी में आज स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है. लखनऊ, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी समेत सभी जिलों में झंडारोहण जारी है. इस मौके पर उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया जा रहा है. वहीं, राजनीतिक दलों की ओर से भी झंडारोहण जारी है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

LIVE FEED

1:46 PM, 15 Aug 2026 (IST)

इटावा में गूंजे देशभक्ति के गीत, शाहजहांपुर में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया ध्वजारोहण

इटावा कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल और अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रगीत ‘वन्दे मातरम्’ के गायन से हुआ. इसके बाद जिलाधिकारी ने ध्वजारोहण किया और सभी ने राष्ट्रगान गाया.सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्र-छात्राओं को भी सम्मानित किया गया. बुजुर्गों को भी सम्मानित किया गया. सदर विधायक सरिता भदौरिया, आईएएस कोमल पुनिया, अपर जिलाधिकारी बिपिन कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक संदीप श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट राजेन्द्र बहादुर, उप जिलाधिकारी न्यायिक श्वेता मिश्रा मौजूद रहीं. वहीं, शाहजहांपुर के शहीद संग्रहालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शहीद संग्रहालय पहुंचकर ध्वजारोहण किया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को राष्ट्रीय एकता एवं देश की अखंडता की शपथ दिलाई.

independence day 2026 up independence day lucknow kanpur agra meerut varanasi gorkhpur cm yogi
इटावा में बुजुर्गों को किया गया सम्मानित. (etv bharat)

1:09 PM, 15 Aug 2026 (IST)

बीएचयू में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मेरठ में कमिश्नर और प्रतापगढ़ में मंत्री ने फहराए ध्वज

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को एमपी थियेटर मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी. इसके बाद राष्ट्रगान की गूंज से पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया. समारोह में विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे. स्वतंत्रता दिवस समारोह ने विश्वविद्यालय परिसर में देशभक्ति, एकता और सामूहिक संकल्प का संदेश दिया. वहीं, मेरठ में कमिश्नरी कार्यालय में आयुक्त भानुचंद गोस्वामी ने ध्वजारोहण किया. इस अवसर पर अमर बलिदानियों को नमन किया गया, वहीं देश की एकता और अखंडता के लिए मिलकर आगे बढ़ने काउन्होंने आह्वान किया. इस अवसर पर अपर आयुक्त अमित कुमार, अपर आयुक्त अमरीष कुमार बिन्द सहित कमिश्नरी के अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे. उधर, प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री नन्दगोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ ने ध्वजारोहण किया. उन्होंने विधिवत ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी. यहां जिलाधिकारी अभिषेक पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी आलोक कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी बृजनन्दन राय, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज प्रशान्त राज, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी सदर अनुष्का शर्मा, सदर विधायक राजेन्द्र मौर्या मौजूद थे.

independence day 2026 up independence day lucknow kanpur agra meerut varanasi gorkhpur cm yogi
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों ने पेश किए कार्यक्रम. (etv bharat)

11:50 AM, 15 Aug 2026 (IST)

रामपुर, रायबरेली, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में भी झंडारोहण

रामपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुनिया की दूसरी गांधी समाधि पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया. कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने ध्वजारोहण कर देश के वीर शहीदों को नमन किया और प्रदेश एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. ध्वजारोहण के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर जवानों को याद किया. रायबरेली में कैबिनेट मंत्री डॉ मनोज कुमार पांडे ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुंशीगंज सहित स्मारक पर पहुंचकर ध्वजारोहण किया. इससे पहले उन्होंने शहीद स्तम्भ पर पुष्प अर्पित करके शहीदों को नमन भी किया. वहीं, प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर ने पुलिस कैम्प कार्यालय एवं क्वार्टर गार्द पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी.इस दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रगान के साथ देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन किया. वहीं, मिर्जापुर में चुनार किले पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने ध्वजारोहण किया.मंत्री ने तिरंगा फहराकर शहीदों को नमन किया और देशभक्ति का संदेश दिया. ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया गया गया. पूरे चुनार किले में तिरंगे की शान और जयकारों की गूंज रही.

independence-day-2026-up-independence-day-lucknow-kanpur-agra-meerut-varanasi-gorkhpur-cm-yogi
रामपुर में स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण. (etv bharat)

11:49 AM, 15 Aug 2026 (IST)

गोरखपुर में राष्ट्रगान के सम्मान में चौराहों पर रुका ट्रैफिक, बरेली में भी झंडारोहण

स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर गोरखपुर में सुबह 9:00 बजे सभी चौराहों पर ट्रैफिक रुक गया. राष्ट्रगान के सम्मान में हर चौराहा पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान इस बात की अपील करते रहे तो, नगर निगम में स्थापित आईटीएमएस सेंटर से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा भी लोगों से इसलिए अपील की जाती रही. जिसका लोगों ने पालन भी किया और 9:00 बजे से पहले ही चौराहे पर 2 मिनट के लिए लोग अपनी लेन में खड़े हो गए. वहीं, पुलिस लाइन में जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने तिरंगा झंडा फहराया और उल्लेखनीय कार्य करने वालों को उन्होंने सम्मानित किया. वहीं, बरेली में मुख्य समारोह में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी. राष्ट्रगान के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों के सदस्यों और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया.

गोरखपुर में राष्ट्रगान के सम्मान में चौराहों पर रुका ट्रैफिक. (etv bharat)

10:44 AM, 15 Aug 2026 (IST)

स्पेशल टास्क फोर्स के जांबाज़ शहीद इंस्पेक्टर को कीर्ति चक्र

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक वीर सपूत उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के जांबाज़ शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार,जिन्होंने शामली में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ मुठभेड़ में 4 दुर्दांत को मार गिराने में सफल हुए,लेकिन घायल होकर अंततः वीरगति को प्राप्त किया. इंस्पेक्टर सुनील कुमार के अदम्य साहस के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उत्तरप्रदेश पुलिस के प्रत्येक पुलिस जवान के शौर्य का सम्मान है जो अपनी जान की परवाह किये बिना डटे हुए हैं. वहीं, बुलंदशहर में तिरंगा यात्रा में राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दिनेश खटीक बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. तिरंगा यात्रा कलेक्ट से शुरू होकर लल्ला बाबू चौराहा होते हुए डीएवी इंटर कॉलेज में तिरंगा यात्रा का समापन किया गया. डीएवी इंटर कॉलेज में ध्वजारोहणकर कर तिरंगा यात्रा का समापन किया गया. तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. तिरंगा यात्रा में भाजपा विधायक लक्ष्मीराज सिंह, जिला पंचायत अंतुल तेवतिया, डीएम कुमार हर्ष, एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, सीडीओ निशा ग्रेवाल सहित सैकड़ो क़ी संख्या में स्कूल बच्चों ने हिस्सा लिया.

9:53 AM, 15 Aug 2026 (IST)

शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को सीएम कर रहे सम्मानित

अलग-अलग युद्ध और सैन्य अभियानों में शहीद हुए उत्तर प्रदेश के सैनिकों के परिवारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित कर रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी की लड़ाई उत्तर प्रदेश के बगैर अधूरी ही समझी जाएगी। मंगल पांडेय से लेकर के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तक। अवंती बाई लोधी यह झलकारी बाई कोरी, उदा देवी पासी हो या फिर आजादी के लिए अपना सर्वस्व निर्वाचन न्योछावर करने वाली लंबी श्रृंखला है। चंद्रशेखर आजाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर रोशन सिंह, तात्या टोपे, धन सिंह कोतवाल बहुत सारे क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया.

independence day 2026 up independence day lucknow kanpur agra meerut varanasi gorkhpur cm yogi
शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को सीएम कर रहे सम्मानित. (etv bharat)

9:14 AM, 15 Aug 2026 (IST)

सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया झंडारोहण, महापुरुषों को किया नमन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पांच कालिदास मार्ग में ध्वजारोहण किया. मुख्यमंत्री इसके बाद विधान भवन के सामने आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण करके संबोधन करेंगे. विधान भवन के सामने मुख्यमंत्री मार्च पास्ट की सलामी लेंगे. स्कूली बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि भारत के अलग-अलग राज्यों में मध्यकाल से ही विदेशी आक्रमण कार्यों के खिलाफ आंदोलन और युद्ध का आगाज करने वाले महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे महापुरुषों का नमन करता हूं. इनके अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस डॉ भीमराव अंबेडकर सहित सभी शहीद क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने का यह अवसर है.

independence day 2026 up independence day lucknow kanpur agra meerut varanasi gorkhpur cm yogi
सीएम योगी ने किया झंडारोहण. (etv bharat)

9:08 AM, 15 Aug 2026 (IST)

कानपुर में कांग्रेसियों ने रात 12 बजे फहराया तिरंगा

कानपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 14 अगस्त की मध्यरात्रि को मेस्टन रोड स्थित सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा पर पारंपरिक रूप से स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया. वार्ड कमेटी चौक सराफा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने मध्यरात्रि में झंडारोहण किया. आजादी के समय से चली आ रही मध्यरात्रि ध्वजारोहण की यह परंपरा पूरे देश में अपने आप में एक अनूठी मिसाल है. इस अवसर पर राष्ट्रीय गीतों पर आधारित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, आकर्षक आतिशबाजी और सम्मान समारोह का आयोजन भी हुआ. कार्यक्रम में मुख्य रूप से शांतनु दीक्षित, संजय त्रिवेदी, उमेश वर्मा, संतोष मिश्र, संतोष पाठक, मो. सिराज, हाजी फहीम, इमरान कुरैशी, संदीप शुक्ला, संजीव दरियाबादी, नौशाद आलम, नरेश त्रिपाठी आदि मौजूद थे. वहीं, “हर घर तिरंगा” अभियान के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली. रिजर्व पुलिस लाइन से शुरू हुई इस यात्रा में पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ आम नागरिकों और स्कूली छात्र-छात्राओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. मालवीय चौक से लेकर शिव चौक और फक्करशाह चौक तक पूरा शहर देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा समेत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में यह यात्रा निकली.

etv bharat
कानपुर में कांग्रेसियों ने रात 12 बजे फहराया तिरंगा. (null)

9:00 AM, 15 Aug 2026 (IST)

मेरठ रेंज पुलिस के 29 अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेंगे पदक

मेरठ: स्वतंत्रता दिवस पर मेरठ रेंज के पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों को उनकी वीरता और अदम्य साहस, उल्लेखनीय व सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा. गृह मंत्रालय की ओर से (MSM) पदक मेरठ के सब इंस्पेक्टर राजकुमार, सब इंस्पेक्टर हीरालाल, बुलंदशहर जिले के मुख्य आरक्षी रघुराज सिंह, सेवाभिलेख के आधार पर पुलिस महानिदेशक के द्वारा प्रशंसा चिन्ह हापुड़ में तैनात मुख्य आरक्षी बिजेन्द्र कुमार को स्वर्ण पदक,बागपत में तैनात इंस्पेक्टर मगनवीर सिंह गिल को रजत पदक, बुलंदशहर में तैनात इंस्पेक्टर बलराम सिंह को रजत पदक, बुलंदशहर में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार को रजत पदक दिया जाएगा.
बागपत में तैनात सब इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा को रजत पदक,हापुड़ जिले में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रवीन कुमार को रजत पदक और ओमवीर सिंह को रजत पदक वहीं चालक अकीलुद्दीन खाँ को रजत पदक, बुलंदशहर जिले के डालचन्द शर्मा को रजत पदक दिया गया है. इसके अलावा पुलिस महानिदेशक द्वारा सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह के लिए हापुड़ जिले में सेवारत इंस्पेक्टर ओमप्रकाश सिंह, बुलंदशहर में तैनात निरीक्षक नरेन्द्र सिंह, बुलंदशहर के ही इंस्पेक्टर सरजेश कुमार, उपनिरीक्षक रोशन लाल, मुख्य आरक्षी रामनरेश, मुख्य आरक्षी राहिल, मुख्य आरक्षी देवन्द्र कुमार राणा,हेड कांस्टेबल महावीर सिंह, चालक की जिम्मेदारी निभा रहे मुख्य आरक्षी अरविन्द कुमार और बुलंदशहर के ही चालक हेड कांस्टेबल सुभाष चन्द्र, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार और बुलंदशहर में ही तैनात उपनिरीक्षक वीरेन्द्र कुमार शामिल हैं.

हापुड़ जिले के सब इंस्पेक्टर चांदवीर सिंह, मेरठ में सेवारत उपनिरीक्षक वीरेन्द्र सिंह,हापुड़ में सेवारत सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार राघव, हापुड़ में सेवा दे रहे हेड कांस्टेबल चालक धर्मवीर सिंह मोधा और मेरठ में तैनात हेड कांस्टेबल चालक नरेंद्र कुमार शर्मा को सम्मनित किया जाएगा.

Last Updated : August 15, 2026 at 1:51 PM IST

TAGGED:

UP INDEPENDENCE DAY
INDEPENDENCE DAY LUCKNOW
INDEPENDENCE DAY MEERUT
INDEPENDENCE DAY KANPUR
INDEPENDENCE DAY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.