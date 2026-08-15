UP में स्वतंत्रता दिवस: लखनऊ में CM योगी ने फहराया तिरंगा, मेरठ, बुलंदशहर, कानपुर समेत कई जिलों में झंडारोहण

मेरठ रेंज पुलिस के 29 अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेंगे पदक

मेरठ: स्वतंत्रता दिवस पर मेरठ रेंज के पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों को उनकी वीरता और अदम्य साहस, उल्लेखनीय व सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा. गृह मंत्रालय की ओर से (MSM) पदक मेरठ के सब इंस्पेक्टर राजकुमार, सब इंस्पेक्टर हीरालाल, बुलंदशहर जिले के मुख्य आरक्षी रघुराज सिंह, सेवाभिलेख के आधार पर पुलिस महानिदेशक के द्वारा प्रशंसा चिन्ह हापुड़ में तैनात मुख्य आरक्षी बिजेन्द्र कुमार को स्वर्ण पदक,बागपत में तैनात इंस्पेक्टर मगनवीर सिंह गिल को रजत पदक, बुलंदशहर में तैनात इंस्पेक्टर बलराम सिंह को रजत पदक, बुलंदशहर में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार को रजत पदक दिया जाएगा.

बागपत में तैनात सब इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा को रजत पदक,हापुड़ जिले में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रवीन कुमार को रजत पदक और ओमवीर सिंह को रजत पदक वहीं चालक अकीलुद्दीन खाँ को रजत पदक, बुलंदशहर जिले के डालचन्द शर्मा को रजत पदक दिया गया है. इसके अलावा पुलिस महानिदेशक द्वारा सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह के लिए हापुड़ जिले में सेवारत इंस्पेक्टर ओमप्रकाश सिंह, बुलंदशहर में तैनात निरीक्षक नरेन्द्र सिंह, बुलंदशहर के ही इंस्पेक्टर सरजेश कुमार, उपनिरीक्षक रोशन लाल, मुख्य आरक्षी रामनरेश, मुख्य आरक्षी राहिल, मुख्य आरक्षी देवन्द्र कुमार राणा,हेड कांस्टेबल महावीर सिंह, चालक की जिम्मेदारी निभा रहे मुख्य आरक्षी अरविन्द कुमार और बुलंदशहर के ही चालक हेड कांस्टेबल सुभाष चन्द्र, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार और बुलंदशहर में ही तैनात उपनिरीक्षक वीरेन्द्र कुमार शामिल हैं.



हापुड़ जिले के सब इंस्पेक्टर चांदवीर सिंह, मेरठ में सेवारत उपनिरीक्षक वीरेन्द्र सिंह,हापुड़ में सेवारत सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार राघव, हापुड़ में सेवा दे रहे हेड कांस्टेबल चालक धर्मवीर सिंह मोधा और मेरठ में तैनात हेड कांस्टेबल चालक नरेंद्र कुमार शर्मा को सम्मनित किया जाएगा.