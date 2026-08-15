80th Independence Day: बिहार में एक करोड़ नौकरी-रोजगार मिलेगा..स्वतंत्रता दिवस पर सम्राट चौधरी का ऐलान
पटना: आज पूरा भारत 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बिहार के गांवों से लेकर राजधानी पटना की सड़कों तक, हर ओर तिरंगा शान से लहरा रहा है. सरकारी कार्यालयों से लेकर निजी संस्थानों तक, आज पूरा देश आजादी के नायकों को नमन कर रहा है. बिहार में इस महापर्व की गूंज सबसे खास है, जहां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर नए विकसित बिहार का संकल्प साझा किए.
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बिहार कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण
सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने ध्वजारोहण कर कहा कि वर्तमान में देश के संवैधानिक अधिकारों में लगातार कटौती हो रही है, जिससे निपटने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए संविधान की रक्षा करनी होगी. उन्होंने बिना विस्तृत चर्चा के संसद में बिल पास होने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश की प्रबुद्ध जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर संसद में इसलिए भेजा है ताकि वे राष्ट्रहित में गहन चर्चा और विमर्श करके ही सही नियम बना सकें.
तेजस्वी यादव ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देशवासियों के साथ बिहारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी. कहा कि सांप्रदायिक शक्तियां कितना भी प्रयास करें, हम एकता और भाईचारे की मशाल बिहार और देश में जलाएं रखेंगे. तानाशाही से मिलकर लड़ेंगे और उसे हरायेंगे. बिहार को ग़रीबी, पलायन, पिछड़ेपन, बेरोज़गारी और अपराध से आज़ादी दिलाएंगे. हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी.
प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल किया ध्वजारोहण
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया, जहां उन्होंने परेड का निरीक्षण कर स्वतंत्रता संग्राम में जिले के क्रांतिकारियों और महान विभूतियों के योगदान को याद किया तथा विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए बेहतर कार्य करने वाले लोगों और छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया.
स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर निकाली गयी झांकी
स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर विभाग की झांकी निकाली गयी. पहली झांकी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की निकली. झांकी में अग्निशमन विभाग को मिला पहला स्थान और कला संस्कृति विभाग को तीसरा स्थान.
पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी
पूर्व सीएम सह राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी.
बिहार बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने झंडा फहराया.
लालू यादव ने फहराया तिरंगा
राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास में झंडोत्तोलन किया. देश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी. कहा देश के उस वीर सपूतों को आज के दिन याद करते हैं.
करोड़ नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य-सम्राट चौधरी
सम्राट चौधरी ने कहा हमारी सरकार देश में सबसे अधिक बिजली सब्सिडी देती है. सेटेलाइट टाउनशिप, हाईस्पीड ट्रेन, मेट्रो निर्माण की भी चर्चा की. सम्राट चौधरी ने कहा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हाई कमिटी बनाएंगे. पहले एक करोड़ नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे.
बिहार में पांच लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य-सम्राट चौधरी
सम्राट चौधरी ने कहा हम लोगों ने पांच लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा है.
महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता-सम्राट चौधरी
मुख्यमंत्री ने कहा महिलाओं की सुरक्षा को सरकार सबसे अधिक प्राथमिकता दे रही है. बिहार पुलिस में 32400 महिला पुलिसकर्मी तैनात है जो देश में सबसे अधिक है.
सहयोग शिविर में 95% मामलों का निष्पादन
स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के न्याय के साथ विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कई कदम उठाए हैं. प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को सहयोग शिविर से लोगों की शिकायतों को दूर करने का नया प्रयोग शुरू किया है. सहयोग शिविर में 646000 से अधिक आवेदन आए इसमें से 95% आवेदन सफल निष्पादन सरकार ने किया है.
पटना गांधी मैदान में सीएम सम्राट चौधरी ने किया ध्वजारोहण
पटना गांधी मैदान में सीएम सम्राट चौधरी ने ध्वजारोहण किया. ध्वजारोहण से पहले परेड का निरीक्षण किए. इसके बाद सभा को संबोधित कर रहे हैं. सीएम ने बिहार के लोगों को 80वां स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी.
सीएम सम्राट चौधरी ने देश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी
सीएम सम्राट चौधरी ने देश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. कहा कि आज हम स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं. यह गौरवशाली अवसर हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का स्मरण कराता है, जिनके संघर्ष से हमें स्वतंत्र भारत मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बिहार को मिल रहे सहयोग एवं संसाधनों का सदुपयोग करते हुए हम सभी मिलकर समृद्ध बिहार के निर्माण के संकल्प को साकार करेंगे. विकास की इस यात्रा में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाना हमारा लक्ष्य है.
विधानसभा में प्रेम कुमार ने किया ध्वजारोहण
विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने विधानसभा परिसर में झंडोत्तोलन किया. इस दौरान उन्होंने लोगों से देश में अमन शांति बनाए रखने की अपील की.
पूर्णिया में 14 अगस्त की रात 12 बजे ध्वजारोहण
बिहार के पूर्णिया में 14 अगस्त की रात 12 बजकर एक मिनट पर ही अंधेरे में तिरंगा लहराया गया. वाघा बॉर्डर के बाद पूर्णिया देश की दूसरी ऐसी जगह है, जहां आधी रात 12 बजकर 1 मिनट में तिरंगा फहराया जाता है. 1947 से लगातार भट्ठा बाजार स्थित झंडा चौक पर ध्वजारोहण किया जाता है. 14 अगस्त 1947 की रात को जब रेडियो पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण और देश की आजादी की घोषणा हुई, तब स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह और उनके साथियों ने झंडा चौक पर तिरंगा फहराया था. तब से आजादी की यह अनूठी कहानी यहां पल रही है.