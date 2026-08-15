80th Independence Day: बिहार में एक करोड़ नौकरी-रोजगार मिलेगा..स्वतंत्रता दिवस पर सम्राट चौधरी का ऐलान

सीएम सम्राट चौधरी ने देश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी

सीएम सम्राट चौधरी ने देश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. कहा कि आज हम स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं. यह गौरवशाली अवसर हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का स्मरण कराता है, जिनके संघर्ष से हमें स्वतंत्र भारत मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बिहार को मिल रहे सहयोग एवं संसाधनों का सदुपयोग करते हुए हम सभी मिलकर समृद्ध बिहार के निर्माण के संकल्प को साकार करेंगे. विकास की इस यात्रा में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाना हमारा लक्ष्य है.