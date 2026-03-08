IND vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप; टीम इंडिया की जीत के लिये हवन-पूजन, क्रिकेट प्रेमी बोले- "विश्वकप में डंगा बजाएगी टीम INDIA"

टी 20 वर्ल्डकप को लेकर बनारसी कारीगरों में अनोखा क्रेज, बुनकरों ने तैयार की खास बनारसी साड़ी

वाराणसी : बनारस में पिछले एक महीने से एक खास बनारसी साड़ी तैयार की गई है. यह साड़ियां टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को भेजने के लिए गिफ्ट हैंपर के रूप में तैयार किया गया है. साड़ी को तैयार करने वाले सर्वेश ने बताया कि इस बार भारतीय टीम का उत्साह हाई है, इसलिए हमें उम्मीद है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत को ही मिलेगा. काशी के बुनकरों ने करीब एक महीने की मेहनत से इन साड़ियों को तैयार किया है. खास बात यह है कि यह साड़ियां हैंडलूम पर बनाई गई हैं और इनमें जरी का भी काम किया गया है. इसकी लागत को उन्होंने अपनी जेब से वहन किया है. एक साड़ी की कीमत करीब 20 हजार रुपये के आस-पास है. सर्वेश ने बताया कि देश के लिए खेलने वाले इन क्रिकेटरों के सामने इन पैसों की कोई कीमत नहीं है. इस साड़ी में चांदी के जरी से काम किया गया है और अब तक भारत ने जितने भी वर्ल्ड कप जीते हैं वो इन साड़ी के बॉर्डर पर दर्शाया गया है. नीले रंग की यह साड़ी जितनी दिखने में खूबसूरत है उतने ही भारतीय क्रिकेट के गौरव में इतिहास को समेटे हुए है.