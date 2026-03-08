IND vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप; टीम इंडिया की जीत के लिये हवन-पूजन, क्रिकेट प्रेमी बोले- "विश्वकप में डंगा बजाएगी टीम INDIA"
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 4:20 PM IST|
Updated : March 8, 2026 at 5:56 PM IST
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार (8 मार्च) को भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. टी-20 विश्वकप 2026 के महामुकाबले को लेकर देश के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. यूपी के कई जिलों में रविवार को विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया की जीत की कामना की.
LIVE FEED
T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को लेकर मेरठ में क्रिकेट प्रेमियों के भारी उत्साह
मेरठ : भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के बीच भारी उत्साह है. क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि रिकॉर्ड सिर्फ टूटने के लिए बनते हैं और आज सूर्य कुमार की कप्तानी वाली टीम इंडिया नया इतिहास लिखेगी. प्रशंसकों की सबसे बड़ी उम्मीद संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी पर टिकी है. दूसरी तरफ, मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली कीवी टीम भी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर रही है. उन्होंने कहा कि अहमदाबाद की 1.32 लाख जनता का शोर आज भारतीय टीम के लिए 12वें खिलाड़ी की भूमिका निभाएगा. प्रशंसकों का कहना है कि "हमें पूरा यकीन है कि आज अहमदाबाद में तिरंगा लहराएगा. संजू सैमसन का बल्ला चलेगा और अभिषेक शर्मा अपनी तूफानी बल्लेबाजी से कीवी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा देंगे. 2023 की कसर आज पूरी होगी."
टी 20 वर्ल्डकप को लेकर बनारसी कारीगरों में अनोखा क्रेज, बुनकरों ने तैयार की खास बनारसी साड़ी
वाराणसी : बनारस में पिछले एक महीने से एक खास बनारसी साड़ी तैयार की गई है. यह साड़ियां टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को भेजने के लिए गिफ्ट हैंपर के रूप में तैयार किया गया है. साड़ी को तैयार करने वाले सर्वेश ने बताया कि इस बार भारतीय टीम का उत्साह हाई है, इसलिए हमें उम्मीद है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत को ही मिलेगा. काशी के बुनकरों ने करीब एक महीने की मेहनत से इन साड़ियों को तैयार किया है. खास बात यह है कि यह साड़ियां हैंडलूम पर बनाई गई हैं और इनमें जरी का भी काम किया गया है. इसकी लागत को उन्होंने अपनी जेब से वहन किया है. एक साड़ी की कीमत करीब 20 हजार रुपये के आस-पास है. सर्वेश ने बताया कि देश के लिए खेलने वाले इन क्रिकेटरों के सामने इन पैसों की कोई कीमत नहीं है. इस साड़ी में चांदी के जरी से काम किया गया है और अब तक भारत ने जितने भी वर्ल्ड कप जीते हैं वो इन साड़ी के बॉर्डर पर दर्शाया गया है. नीले रंग की यह साड़ी जितनी दिखने में खूबसूरत है उतने ही भारतीय क्रिकेट के गौरव में इतिहास को समेटे हुए है.
मिर्जापुर के विंध्याचल में गंगा नदी में नाव पर हवन-पूजन
मिर्जापुर : टी 20 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला रविवार को भारत और न्यूजीलैंड की बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा. टीम इंडिया को लगातार तीसरी बार चैंपियन बनाने के लिए विंध्याचल धाम के गंगा घाट पर क्रिकेट प्रशंसकों ने नाव पर विशेष पूजा-अर्चना की. क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि भगवान और मां गंगा से प्रार्थना की गई कि भारत T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीते और इसके साथ ही तीन बार किताब जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम करे. क्रिकेट प्रेमियों का दावा है कि टीम इंडिया इस मैच में न सिर्फ रनों का रिकॉर्ड बनाएगी बल्कि, मैच को जीतकर नया इतिहास भी बनाएगी.
कानपुर में विशेष हवन-पूजन का आयोजन, क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया की जीत की कामना की
कानपुर : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले आईसीसी टी-20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के महामुकाबले को लेकर कानपुर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है. रविवार को मैच से पहले काकादेव में विशेष हवन-पूजन का आयोजन किया गया. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया की जीत की कामना की. कार्यक्रम में बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे. हवन के दौरान मीडिया से बात करते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने कहा कि आज सौभाग्य का दिन है कि भारतीय क्रिकेट टीम तमाम अच्छे मैच खेलते हुए फाइनल में पहुंची है. इस विशेष महाहवन के आयोजक आशीष श्रीवास्तव ने जीत का दावा करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ के माध्यम से हमारे खिलाड़ियों को लगे. हम फिर से विश्व विजेता बनें और भारत का नाम पूरे विश्व में गौरव से चमके.