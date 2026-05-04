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HPBOSE 12TH RESULT 2026: हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड आज घोषित करेगा 12वीं का रिजल्ट,

HPBOSE 12TH RESULT 2026
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 9:14 AM IST

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हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के हजारों विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. सुबह 11 बजे प्रदेशभर के 81,411 छात्र-छात्राओं के भविष्य का पिटारा खुलेगा. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के सभी संकाय (Arts, Science, Commerce) का रिजल्ट आज एक साथ घोषित करने जा रहा है. शिक्षा बोर्ड ने परिणाम घोषित करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस बार 81,411 छात्रों ने बारहवीं की परीक्षा दी है. परीक्षा परिणाम पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगा. छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर अपना रोल नंबर डालकर तुरंत अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे.

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