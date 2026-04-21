हिमाचल में स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों का होगा ऐलान, थोड़ी देर में राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 3:10 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 3:33 PM IST
हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की थोड़ी देर में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस. स्थानीय निकायों के सामान्य चुनाव का आज 3:40 पर होगा ऐलान. हिमाचल में जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे प्रशासनिक अफसर. राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए आदेश.
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जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे प्रशासनिक अफसर
हिमाचल में जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे प्रशासनिक अफसर. राज्य निर्वाचन आयोग के नए आदेश के मुताबिक, अब DC, SDM, BDO और जिला पंचायत अधिकारी बिना अनुमति के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे. आगामी चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची करेंगे चुनाव की तारीखों का ऐलान
राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची स्थानीय नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान करेंगे. चुनाव की तारीखों की घोषणा होते है प्रदेश में लागू होगी आदर्श आचार संहिता. कर्मचारियों के तबादलों पर रहेगी रोक. विकास के नए काम भी नहीं होंगे शुरू. पहले से चल रहे कार्यों पर नहीं पड़ेगा असर. सरकार नई घोषणा भी नहीं कर सकेगी.