हिमाचल में स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों का होगा ऐलान, थोड़ी देर में राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस

राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची करेंगे चुनाव की तारीखों का ऐलान

राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची स्थानीय नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान करेंगे. चुनाव की तारीखों की घोषणा होते है प्रदेश में लागू होगी आदर्श आचार संहिता. कर्मचारियों के तबादलों पर रहेगी रोक. विकास के नए काम भी नहीं होंगे शुरू. पहले से चल रहे कार्यों पर नहीं पड़ेगा असर. सरकार नई घोषणा भी नहीं कर सकेगी.