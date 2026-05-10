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HP BOARD 10TH RESULT: 699 नंबरों के साथ ये बने टॉपर, मेरिट में बेटियों का दबदबा

आज आएगा एचपी बोर्ड 10th का रिजल्ट
आज आएगा एचपी बोर्ड 10th का रिजल्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 10:10 AM IST

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Updated : May 10, 2026 at 12:22 PM IST

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आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित करने वाला है. छात्र रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बार 93,564 छात्र 10वीं की परीक्षा में बैठे थे. परीक्षाएं 3 से 29 मार्च तक आयोजित की गई थी. बस कुछ ही देर में बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी कर देगा. हर ताजा अपडेट के लिए ईटीवी भारत की इस लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं.

LIVE FEED

12:01 PM, 10 May 2026 (IST)

पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहा परिणाम

बोर्ड अध्यक्ष डॉ राजेश शर्मा ने कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार परिणाम में बढ़ोतरी हुई है. परीक्षाओं में सुधार के बड़े प्रयास किये गए गए हैं, जिसमें एमसीक्यू और कप्टेंसी बेस्ड समेत प्रश्न पत्र में बड़े बदलाव किए गए हैं. परीक्षाओं के लिए राज्य भर में 2384 सेंटर बनाए गए थे. इस बार लाइव मॉनिटरिंग भी परीक्षा केंद्रों की गई है. अगली बार ओडियो-वीडियो कैमरे से परीक्षा केंद्रों में निगरानी रखी जाएगी. मूल्यांकन के लिए 41 केंद्र बनाए गए थे, इस दौरान 2900 शिक्षकों ने सेवाएं प्रदान की हैं.

टॉपर की मेरिट सूची
टॉपर की मेरिट सूची (ETV Bharat)

11:52 AM, 10 May 2026 (IST)

पुनर्मूल्यांकन और री-चेकिंग

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. छात्रों को 25 मई 2026 तक इसके लिए आवेदन करना होगा. पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) के लिए ₹1000 प्रति विषय और री-चेकिंग के लिए ₹800 प्रति विषय के लिए शुल्क चुकाना होगा. पुनर्मूल्यांकन के लिए संबंधित विषय में कम से कम 20% अंक होना अनिवार्य होने चाहिए.

टॉपर की मेरिट सूची
टॉपर की मेरिट सूची (ETV Bharat)

11:34 AM, 10 May 2026 (IST)

ये रहे टॉप थ्री

पहले तीन स्थानों पर छह बेटियों ने जगह बनाई है. इस बार 107 बच्चों ने टॉप 10 में जगह बनाई है. पहले स्थान पर कांगड़ा की अनमोल 699 अंकों के साथ पहले, राजकीय विद्यालय रपोह ऊना के अभिनव मेहता और रोहिनी धीमान, राजकीय कन्या विद्यालय बिलासपुर की पूर्णिमा 698 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे. अश्विका शर्मा और अलीश ठाकुर 697 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

HP BOARD 10TH RESULT
टॉपर की मेरिट सूची (ETV Bharat)

11:21 AM, 10 May 2026 (IST)

इतने प्रतिशत रहा रिजल्ट

बोर्ड सचिव डॉ. (मेजर) विशाल शर्मा द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस वर्ष कुल पास प्रतिशत 83.87% रहा है. परीक्षा में इस बार 93,661 छात्र शामिल हुए थे. 78,150 छात्र पास हुए. 8,433 छात्रों को कंपार्टमेंट आई है, जबकि 6,559 छात्र असफल रहे.

HP BOARD 10TH RESULT
टॉपर की मेरिट सूची (ETV Bharat)

11:13 AM, 10 May 2026 (IST)

10वीं का रिजल्ट घोषित

बोर्ड ने 10वीं का परीक्षा परिणाम 83.87 प्रतिशत रहा. 8433 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है. कांगड़ा के अनमोल का 699 अंक लेकर पहला स्थान प्राप्त किया है. परीक्षा के लिए 2384 सेंटर बनाए गए थे.

10:20 AM, 10 May 2026 (IST)

कुछ मिनटों में आ रहा रिजल्ट

बस कुछ ही मिनटो में हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड रिज्लट जारी करेगा. बोर्ड के अधिकारी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और रिजल्ट जारी करेंगे. हिमाचल शिक्षा बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.hpbose.org पर रिजल्ट जारी करेगा. छात्र इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करके रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि बोर्ड ने परीक्षा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और तकनीकी व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दे दिया गया है, ताकि परिणाम जारी होने के दौरान विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. ईटीवी भारत हिमाचल पर आपको रिजल्ट की हर अपडेट मिलेगी.

10:19 AM, 10 May 2026 (IST)

पिछले साल 15 मई को आया था रिजल्ट

पिछली बार बोर्ड ने 10वीं का परीक्षा परिणाम 15 मई को जारी किया था. मेरिट सूची के टॉप-10 में 88 छात्राएं और 29 छात्र शामिल हुए थे. खास बात यह रही कि पहले चार स्थानों पर केवल बेटियों ने ही कब्जा जमाया था. 95 हजार के करीब छात्रों ने हिस्सा लिया था.

10:13 AM, 10 May 2026 (IST)

री-चेकिंग का भी मिलेगा मौका

जो छात्र हिमाचल बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा के रिजल्ट में अपने अंकों और प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें आंसर शीट रिचेकिंग का अवसर मिलेगा. इसके लिए एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा और आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा.

10:11 AM, 10 May 2026 (IST)

41 केंद्रों पर हुआ मूल्यांकन कार्य

स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन कार्य के लिए प्रदेश भर में करीब 41 केंद्र बनाए गए थे, जहां पर 10वीं और 12वीं कक्षा की आंसरशीट के मूल्यांकन का कार्य किया गया है. इस दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा के मूल्यांकन कार्य के लिए 5,000 के आसपास शिक्षकों को नियुक्त किया गया था.

10:09 AM, 10 May 2026 (IST)

अस्थाई मेरिट लिस्ट होगी जारी

इस बार दोहरी परीक्षा प्रणाली के तहत आयोजित 10वीं की परीक्षा के चलते परिणाम की अस्थायी मेरिट लिस्ट आएगी. मई-जून में दोबारा परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें वो छात्र शामिल हो सकेंकें, जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं या दो मुख्य विषयों में फेल हो गए हैं. उन्हें दोबारा मौका मिलेगा.

10:09 AM, 10 May 2026 (IST)

कहां चेक करें रिजल्ट

हिमाचल शिक्षा बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.hpbose.org पर रिजल्ट जारी करेगा. छात्र इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करके रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने शनिवार को कहा था कि 'रविवार सुबह करीब 11 बजे बोर्ड मुख्यालय परिसर में औपचारिक रूप से परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा. इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है. कल छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.' इससे पहले बता दें कि इससे पहले हिमाचल बोर्ड 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर चुका है. 4 मई 2026 को सुबह 11 बजे घोषित कर दिया था. इस वर्ष 92.02% छात्र उत्तीर्ण हुए, जिसमें 81,109 में से 74,637 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है. कांगड़ा के अंशित कुमार ने 500 में से 496 अंक (99.2%) के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया.

Last Updated : May 10, 2026 at 12:22 PM IST

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