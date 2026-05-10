HP BOARD 10TH RESULT: 699 नंबरों के साथ ये बने टॉपर, मेरिट में बेटियों का दबदबा

कहां चेक करें रिजल्ट

हिमाचल शिक्षा बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.hpbose.org पर रिजल्ट जारी करेगा. छात्र इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करके रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने शनिवार को कहा था कि 'रविवार सुबह करीब 11 बजे बोर्ड मुख्यालय परिसर में औपचारिक रूप से परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा. इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है. कल छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.' इससे पहले बता दें कि इससे पहले हिमाचल बोर्ड 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर चुका है. 4 मई 2026 को सुबह 11 बजे घोषित कर दिया था. इस वर्ष 92.02% छात्र उत्तीर्ण हुए, जिसमें 81,109 में से 74,637 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है. कांगड़ा के अंशित कुमार ने 500 में से 496 अंक (99.2%) के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया.