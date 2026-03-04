एक क्लिक में देखें बिहार के विभिन्न जिलों की होली की तस्वीरें

पटना के गांधी मैदान में रामकृपाल यादव की खास होली, देखें वीडियो

बिहार में जब भी राजनीतिक होली की बात होती है लालू प्रसाद यादव की कुर्ता फाड़ हुड़दंग होली सामने आ जाता है. देश दुनिया में लालू प्रसाद यादव की उस होली की चर्चा होती है. सालों तक लालू प्रसाद यादव कुर्ता फाड़ होली खेलते रहे और उस होली के आयोजन में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका होती थी उसमें रामकृपाल यादव भी एक थे. स्वास्थ्य कारणों से लालू प्रसाद यादव अब कुर्ता फाड़ होली नहीं खेलते हैं लेकिन चर्चा अभी भी उस होली की खूब होती है. रामकृपाल यादव अब लालू प्रसाद यादव से अलग हैं. बीजेपी के नेता के तौर पर दानापुर से विधायक हैं और बिहार सरकार में कृषि मंत्री भी हैं लेकिन होली से दूरी नहीं बनाई है. रामकृपाल यादव अभी भी सुबह से होली में डूब जाते हैं. रामकृपाल यादव गांधी मैदान में सुबह में मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं. इस बार होली मिलन समारोह गांधी मैदान में ही कर रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग उनके साथ होली पर झूम रहे हैं, गा रहे हैं. एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं. खुद मंत्री रामकृपाल यादव होली गीत गाते हुए सुबह से आज झूमते नजर आए.