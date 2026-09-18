ETV Bharat / state

संभल पुलिस मुठभेड़ में घायल हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, पुलिस खंगील रही है आपराधिक इतिहास

संभल में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार
संभल में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 3:47 PM IST

Choose ETV Bharat

संभल: जनपद के असमोली थाना क्षेत्र में शुक्रवार को चेकिंग के दौरान पुलिस और एक बाइक सवार आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे आरोपी घायल हो गया, मौके से पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर इलाज के लिए सीएचसी असमोली भेज दिया. जबकि, मुठभेड़ के दौरान आरोपी का साथी मौके से फरार होने में सफल रहा.

संभल एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी के मुताबिक, घायल आरोपी तनवीर उर्फ सन्नी चोरी के एक मामले में वांछित चल रहा था. पुलिस अब आरोपी के आपराधिक इतिहास और उसके फरार साथी के बारे में जानकारी जुटा रही है, मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी.

TAGGED:

HISTORY SHEETER ARRESTED IN SAMBHAL
POLICE ENCOUNTER IN SAMBHAL
UP CRIME
POLICE FIRING A HISTORY SHEETER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.