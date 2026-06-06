नवनिर्वाचित जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों ने ली शपथ, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए दोनों दलों में खींचतान शुरू

शिमला में जिला परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भारी हंगामा

शिमला के बचत भवन में शनिवार को आयोजित जिला परिषद सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उस समय भारी राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया, जब प्रशासन द्वारा नवनिर्वाचित उम्मीदवारों के परिजनों, समर्थकों और मीडियाकर्मियों को भवन के भीतर जाने से रोक दिया गया. इस पाबंदी से नाराज भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बचत भवन के बाहर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया. आक्रोशित कार्यकर्ता जबरन अंदर घुसने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद वहां तैनात भारी पुलिस बल और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी धक्का-मुक्की देखने को मिली. इस भारी तनाव और हंगामे के बीच ही उपायुक्त (डीसी) शिमला ने कड़े सुरक्षा घेरे में नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.

इस बड़े राजनीतिक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान और सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे, जबकि कुछ ही देर बाद राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन भी स्थिति का जायजा लेने और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने बचत भवन पहुंचे. सुरक्षा बलों ने कड़े रुख अपनाते हुए प्रदर्शनकारियों को मुख्य परिसर से बाहर खदेड़ा. भाजपा नेताओं ने इस प्रशासनिक कार्रवाई को पूरी तरह अलोकतांत्रिक और तानाशाही करार देते हुए आरोप लगाया कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी जनप्रतिनिधि के शपथ ग्रहण में उसके सगे-संबंधियों और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ (मीडिया) तक के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया हो.

मामले पर कड़ा रोष जताते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार पंचायती राज चुनावों में मिली करारी शिकस्त से पूरी तरह डरी और बौखलाई हुई है. उन्होंने शिमला उपायुक्त पर सरकार के दबाव में मनमर्जी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि खुद जीते हुए उम्मीदवार अपने परिवार और समर्थकों के सामने शपथ लेना चाहते थे, लेकिन पुलिसिया बल के दम पर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.