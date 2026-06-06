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नवनिर्वाचित जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों ने ली शपथ, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए दोनों दलों में खींचतान शुरू

ZILA PARISHAD PANCHAYAT SAMIT OATH CEREMONY
नवनियुक्त सदस्यों का शपथ समारोह (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 4:52 PM IST

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Updated : June 6, 2026 at 5:46 PM IST

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हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव के नतीजों के बाद अब नवनियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही है. इसी कड़ी में शनिवार को कुल्लू, शिमला और कांगड़ा सहित कई जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के विजयी उम्मीदवारों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई. इस औपचारिकता के पूरे होते ही अब जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल चुनावों में अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और शीर्ष पदों पर अपने-अपने अध्यक्ष-उपाध्यक्ष बनाने की रणनीति में जुट गए हैं.

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5:41 PM, 6 Jun 2026 (IST)

शिमला में जिला परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भारी हंगामा

शिमला के बचत भवन में शनिवार को आयोजित जिला परिषद सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उस समय भारी राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया, जब प्रशासन द्वारा नवनिर्वाचित उम्मीदवारों के परिजनों, समर्थकों और मीडियाकर्मियों को भवन के भीतर जाने से रोक दिया गया. इस पाबंदी से नाराज भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बचत भवन के बाहर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया. आक्रोशित कार्यकर्ता जबरन अंदर घुसने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद वहां तैनात भारी पुलिस बल और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी धक्का-मुक्की देखने को मिली. इस भारी तनाव और हंगामे के बीच ही उपायुक्त (डीसी) शिमला ने कड़े सुरक्षा घेरे में नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.

इस बड़े राजनीतिक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान और सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे, जबकि कुछ ही देर बाद राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन भी स्थिति का जायजा लेने और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने बचत भवन पहुंचे. सुरक्षा बलों ने कड़े रुख अपनाते हुए प्रदर्शनकारियों को मुख्य परिसर से बाहर खदेड़ा. भाजपा नेताओं ने इस प्रशासनिक कार्रवाई को पूरी तरह अलोकतांत्रिक और तानाशाही करार देते हुए आरोप लगाया कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी जनप्रतिनिधि के शपथ ग्रहण में उसके सगे-संबंधियों और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ (मीडिया) तक के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया हो.

मामले पर कड़ा रोष जताते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार पंचायती राज चुनावों में मिली करारी शिकस्त से पूरी तरह डरी और बौखलाई हुई है. उन्होंने शिमला उपायुक्त पर सरकार के दबाव में मनमर्जी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि खुद जीते हुए उम्मीदवार अपने परिवार और समर्थकों के सामने शपथ लेना चाहते थे, लेकिन पुलिसिया बल के दम पर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

बचत भवन के बाहर प्रदर्शन करते भाजपा कार्यकर्ता
बचत भवन के बाहर प्रदर्शन करते भाजपा कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

5:38 PM, 6 Jun 2026 (IST)

'जनप्रतिनिधियों से माफी मांगें CM सुक्खू'

कुल्लू के ढालपुर में भाजपा समर्थित जिला परिषद सदस्यों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों को लेकर दिए गए कथित बयान पर तीखा रोष व्यक्त किया है. भाजपा ने मुख्यमंत्री के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को पंचायती राज चुनावों में मिली करारी हार को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए. ढालपुर में पत्रकारों से बात करते हुए नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पूरे हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण मतदाताओं ने कांग्रेस को नकारा है, जिससे उपजी बौखलाहट में आकर मुख्यमंत्री अब जमीनी स्तर के जनप्रतिनिधियों के महत्व को कम आंकने वाले बयान दे रहे हैं.

वहीं, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर पंचायती राज चुनावों को प्रशासनिक स्तर पर प्रभावित करने का बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन भी प्रदेश के कई हिस्सों से वोटों की गिनती में हेर-फेर करने की शिकायतें सामने आईं, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार मशीनरी का दुरुपयोग कर रही थी. गोविंद ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने इस बयान के जरिए न सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों का अनादर कर रहे हैं, बल्कि उन्हें वोट देने वाले प्रदेश के लाखों ग्रामीण मतदाताओं का भी घोर अपमान कर रहे है. उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री को तुरंत अपनी राजनीतिक हार स्वीकार करनी चाहिए और चुने हुए जनप्रतिनिधियों का मनोबल गिराने वाली अपनी इस टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.

पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता गोविंद सिंह ठाकुर
पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता गोविंद सिंह ठाकुर (ETV BHARAT)

5:29 PM, 6 Jun 2026 (IST)

सराज में 15 नवनिर्वाचित BDC सदस्यों ने ली शपथ

मंडी जिले के विकासखंड सराज (जंजैहली) में शनिवार को एक गरिमामयी समारोह के दौरान नवनिर्वाचित पंचायत समिति (बीडीसी) सदस्यों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ. थुनाग के एसडीएम संजीत शर्मा ने सभी 15 नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को आधिकारिक तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस प्रशासनिक कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) बलदेव ठाकुर और पंचायत उप-निरीक्षक गुरमीत सिंह गिल्ल सहित विभिन्न सरकारी विभागों के आला अधिकारी और कर्मचारी विशेष रूप से मौजूद रहे. शपथ ग्रहण के बाद एसडीएम ने सभी सदस्यों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ ग्रामीण जनसेवा में जुटने का आह्वान किया.

इस समारोह में सराज विकासखंड के सभी 15 नवनिर्वाचित बीडीसी सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिनमें दुर्गा देवी (बगडाथाच), पूजा कुमारी (छतरी), प्रतिभा कुमारी (ब्रेओगी नेहरा), तिलक राज (मेहरीधार), सोनम कुमारी (संगलवाडा), पवना (बूंग), जितेंद्र कुमार (तुंगाधार), रूप सिंह (रोड़), राधा देवी (सुनाह लम्बाथाच), ईश्वर दास (थुनाग), परम देव (मुरहाग), कंवर सिंह (शिल्हीबागी), उर्मिला देवी (बागा चुनौगी), झाबर सिंह (भाटकीधार) और चुड़ा देवी (शरण) शामिल हैं. शपथ विधि के ठीक बाद आयोजन स्थल पर मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सरकार की प्रमुख विकासात्मक योजनाओं और जनहितकारी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी साझा की. प्रशासन ने नए जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों की जमीनी समस्याओं और जनता की जायज मांगों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएं ताकि विकास कार्यों की रफ्तार तेज की जा सके.

सराज में 15 नवनिर्वाचित BDC सदस्यों ने ली शपथ
सराज में 15 नवनिर्वाचित BDC सदस्यों ने ली शपथ (ETV BHARAT)

5:23 PM, 6 Jun 2026 (IST)

ठियोग पंचायत समिति के 22 सदस्यों ने ली शपथ

शिमला जिले के विकास खंड ठियोग की 22 सदस्यीय नवनिर्वाचित पंचायत समिति के सदस्यों के लिए पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. विकास खंड परिसर स्थित पंचायत समिति भवन में हुए इस आधिकारिक कार्यक्रम में एसडीएम ठियोग डॉ. शशांक गुप्ता ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई. इस मौके पर कार्यवाहक खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) नरेश झा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. शपथ ग्रहण के बाद एसडीएम ने सभी सदस्यों को पंचायत समिति के कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और सदन की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने नवनिर्वाचित सदस्यों को आगामी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव की प्रशासनिक प्रक्रिया से भी अवगत करवाया.

एसडीएम डॉ. शशांक गुप्ता ने आगामी चुनावी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बताया कि अगले एक हफ्ते के भीतर ही पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे. खास बात यह है कि इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया महज एक ही दिन में मुकम्मल होगी, जिसमें उसी दिन नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, नाम वापसी होगी और जरूरत पड़ने पर वोटिंग भी कराई जाएगी. इसकी आधिकारिक तिथि की सूचना जल्द ही सभी प्रतिनिधियों को भेज दी जाएगी. इस घोषणा के बाद ठियोग की स्थानीय राजनीति में गरमाहट आ गई है, क्योंकि इस बार अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भाजपा और कांग्रेस के साथ-साथ माकपा (CPIM) भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प हो गया है.

ठियोग पंचायत समिति के 22 सदस्यों ने ली शपथ
ठियोग पंचायत समिति के 22 सदस्यों ने ली शपथ (ETV BHARAT)

5:18 PM, 6 Jun 2026 (IST)

'अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में देरी क्यों?'

धर्मशाला से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए पंचायती राज संस्थाओं के गठन में जानबूझकर रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया है. धर्मशाला में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि धर्मशाला पंचायत समिति के सदस्यों का शपथ ग्रहण तो हो चुका है, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव को लेकर सरकार ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है. शर्मा ने आरोप लगाया कि पहले शपथ के तुरंत बाद तय समय सीमा में ये चुनाव होते थे, मगर वर्तमान सरकार ने अधिसूचना बदलकर इस पूरी प्रक्रिया को प्रशासनिक विवेक पर छोड़ दिया है. इसके साथ ही शीर्ष पदों के रोस्टर को लेकर भी कोई साफ निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

कांगड़ा जिला परिषद की सियासत पर बात करते हुए सुधीर शर्मा ने दावा किया कि जिला परिषद में भाजपा के पास पूर्ण और स्पष्ट बहुमत मौजूद है. उन्होंने आगामी रणनीति का संकेत देते हुए कहा कि 8 जून को होने वाली जिला परिषद सदस्यों की शपथ प्रक्रिया के बाद जिले की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी और भाजपा अपना बोर्ड बनाने में सफल रहेगी.

धर्मशाला से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा
धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा (ETV BHARAT)

5:10 PM, 6 Jun 2026 (IST)

यहां अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने किया अपना दावा

कुल्लू के जिला परिषद भवन में शनिवार को आयोजित एक गरिमामयी समारोह में 14 वार्डों के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई. डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र ने सभी उपस्थित सदस्यों को शपथ दिलाई. इस कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प सियासी नजारा देखने को मिला, जहां सुबह के समय सबसे पहले कांग्रेस समर्थित सदस्य शपथ के लिए पहुंचे, जिसके बाद डीसी ने उन्हें शपथ दिलाई. इसके कुछ समय बाद भाजपा समर्थित सदस्य कार्यक्रम में पहुंचे और अपनी शपथ प्रक्रिया पूरी की. कुल 14 वार्डों में से 9 पर भाजपा समर्थित, 4 पर कांग्रेस समर्थित और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी विभा सिंह ने जीत दर्ज की है, जो पारिवारिक कारणों से आज शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो सकीं.

बहुमत का आंकड़ा पक्ष में होने के कारण भाजपा ने जिला परिषद कुल्लू के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही शीर्ष पदों पर अपना मजबूत दावा ठोक दिया है. हालांकि, प्रशासन द्वारा अभी तक इन पदों के चुनाव की आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन भाजपा ने पूर्ण समर्थन का दावा करते हुए कहा है कि इस बार जिला परिषद कुल्लू में उनका ही बोर्ड बनेगा. कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि पूरे प्रदेश सहित कुल्लू में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जनता का भारी बहुमत मिला है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही दोनों शीर्ष पदों पर भाजपा काबिज होगी, जिससे ग्रामीण विकास कार्यों को और तेज गति मिलेगी.

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कुल्लू जिला परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम (ETV BHARAT)

5:01 PM, 6 Jun 2026 (IST)

धर्मशाला पंचायत समिति के 17 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ

कांगड़ा जिले के विकास खंड धर्मशाला की पंचायत समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर एसडीएम धर्मशाला मोहित रतन ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत सभी विजयी उम्मीदवारों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. धर्मशाला पंचायत समिति के कुल 18 सदस्यों में से 17 सदस्यों ने इस समारोह में हिस्सा लेकर अपनी शपथ पूरी की. वहीं, एक नवनिर्वाचित सदस्य स्वास्थ्य खराब होने के चलते कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, जिन्हें प्रशासनिक नियमों के तहत बाद में शपथ दिलाई जाएगी.

एसडीएम मोहित रतन ने चुनाव जीतकर आए सभी प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि इस बार पंचायत समिति में कई युवा चेहरे पहली बार चुनकर आए हैं. उन्होंने इसे जमीनी लोकतंत्र और ग्रामीण विकास के लिए एक बेहद सकारात्मक संकेत बताया. एसडीएम ने उम्मीद जताई कि युवाओं की यह सक्रिय भागीदारी पंचायतों के कामकाज में नई ऊर्जा और प्रगतिशील विचार लेकर आएगी.

समारोह के दौरान शपथ ग्रहण की औपचारिकता पूरी होने के बाद सभी सदस्यों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की शुरुआती जानकारी दी गई. एसडीएम ने स्पष्ट किया कि चूंकि अधिकांश सदस्य पहली बार सदन का हिस्सा बने हैं, इसलिए पंचायत समिति की तीसरी बैठक के दौरान उन्हें विस्तृत प्रशिक्षण और विशेष मार्गदर्शन दिया जाएगा. कार्यक्रम के समापन पर प्रशासन की ओर से सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को उनके आगामी सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी गईं.

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धर्मशाला पंचायत समिति के 17 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ (ETV BHARAT)
Last Updated : June 6, 2026 at 5:46 PM IST

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