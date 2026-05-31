Himachal Zila Parishad BDC Results: कई पंचायतों में महिला शक्ति का परचम, कहीं निर्विरोध उम्मीदवारों ने मारी बाजी तो कहीं नए चेहरे विजयी
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 9:30 AM IST|
Updated : May 31, 2026 at 11:00 AM IST
हिमाचल प्रदेश में आज 1769 पंचायत समिति सदस्य और 251 जिला परिषद सदस्यों के चुनाव की मतगणना खत्म हो चुकी है और नतीजे सामने आ गए हैं. प्रदेश में विभिन्न जगहों से दिलचस्प नतीजे सामने आ रहे हैं.
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रामपुर विकास खंड की पंचायतों के नतीजे
रामपुर विकास खंड की विभिन्न पंचायतों में पंचायत चुनाव-2026 के परिणाम घोषित होने के साथ ही लोकतंत्र का उत्सव संपन्न हो गया. इस बार के चुनावों में कई पंचायतों में महिला उम्मीदवारों ने शानदार जीत दर्ज कर नेतृत्व की कमान संभाली, जबकि कई वार्डों में उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, जिससे ग्रामीणों की आपसी सहमति और सामाजिक एकता भी देखने को मिली.
ग्राम पंचायत घानवी: घानवी पंचायत में शारदा देवी 260 मतों के बड़े अंतर से प्रधान चुनी गईं, जबकि पवन कुमार उप-प्रधान बने. पंचायत के अधिकांश वार्डों में मुकाबला रोचक रहा.
ग्राम पंचायत लबाना सदाना: लबाना-सडाना पंचायत में रवि कांत ने 95 मतों के अंतर से प्रधान पद पर जीत दर्ज की. वहीं, प्रकाश सिंह उप-प्रधान चुने गए. पंचायत में तीन वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने जाने से ग्रामीणों की एकजुटता देखने को मिली
ग्राम पंचायत सनारसा: सनारसा पंचायत में पुष्पा देवी ने प्रधान पद पर जीत हासिल कर महिला नेतृत्व को मजबूत किया. उप प्रधान अजेश कुमार बने पंचायत में चार वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए, जो आपसी सहमति का संकेत है.
ग्राम पंचायत किन्नू: किन्नू पंचायत में शारदा देवी ने 287 मतों के भारी अंतर से प्रधान पद जीता. पंचायत में उप-प्रधान पद पर पुष्पेंद्र विजयी रहे. यहां भी कई वार्डों में एकतरफा मुकाबले देखने को मिले
ग्राम पंचायत मशनू: मशनू में योगेश चम्बयाल ने विजय हासिल की. वहीं, अभिषेक हस्टा उप-प्रधान चुने गए. पंचायत में दो वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए
ग्राम पंचायत फुंजा: फुंजा पंचायत में गुड्डू राम ने 322 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सबसे चर्चित जीतों में अपना नाम दर्ज कराया. उप-प्रधान पद पर शीषु पाल विजयी रहे
ग्राम पंचायत धार गौरा: धार गौरा पंचायत में संदीपा ने 234 मतों के अंतर से प्रधान पद हासिल किया. उप प्रधान केवल राम चौहान चुने गए. यहां वार्ड स्तर पर पांच सदस्य निर्विरोध चुने गए, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा.
ग्राम पंचायत शिंगला: शिंगला पंचायत में केशव राम प्रधान और रोनीत गौतम उप-प्रधान बने. पंचायत के नौ वार्डों में से चार वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए.
ग्राम पंचायत दत्तनगर: दत्तनगर पंचायत में वीना कुमारी ने 195 मतों के अंतर से प्रधान पद जीता. उप प्रधान प्रताप सिंह चुने गए. पंचायत में चार वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए, जबकि अन्य वार्डों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला.
ग्राम पंचायत कलेडा मझेवटी: क्लेण्डा-मझेवटी पंचायत में अश्वनी शर्मा मात्र 50 मतों के अंतर से प्रधान बने, जबकि उप-प्रधान पद पर रामेश्वर मेहता की बेहद करीबी जीत रही. यह पंचायत सबसे रोमांचक मुकाबलों में शामिल रही.
ग्राम पंचायत पलजारा: पलजारा पंचायत में रचना देवी प्रधान और लकी राम उप-प्रधान चुने गए. पंचायत के अधिकांश वार्ड सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए, जिससे चुनावी प्रतिस्पर्धा सीमित रही.
ग्राम पंचायत दरकाली: दरकाली पंचायत में फुला सिंह ने 273 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर मजबूत जनसमर्थन का परिचय दिया. पंचायत में उप-प्रधान पद पर टेक सिंह विजयी रहे.
ग्राम पंचायत कुहल: कूहल पंचायत में महेंद्र सिंह प्रधान बने जबकि चंद्रकांत उप-प्रधान चुने गए. यहां तीन वार्ड सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए.
ग्राम पंचायत नरेण: नरैण (री-पोल) पंचायत में अनू देवी ने 167 मतों के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि उप-प्रधान पद पर भूपेंद्र सिंह ने 406 मतों की बड़ी बढ़त के साथ जीत हासिल की. यह पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी जीतों में शामिल रही. इस बार के पंचायत चुनावों में महिला नेतृत्व, निर्विरोध निर्वाचन और कई पंचायतों में बड़े जीत अंतर प्रमुख आकर्षण रहे. परिणामों के बाद विजयी उम्मीदवारों के समर्थकों ने विभिन्न क्षेत्रों में जश्न मनाया और विकास के नए वादों के साथ ग्रामीण सरकारों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ.
जिला परिषद और बीडीसी चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू
हिमाचल प्रदेश में 1769 पदों पर पंचायत समिति और 251 पदों पर जिला परिषद चुनाव की काउंटिंग 9 बजे से शुरू हो गई है. कुल्लू में भी जिला परिषद और बीडीसी के लिए मतगणना शुरू हो गई है. उम्मीदवारों और समर्थकों की नजरें अब नतीजों पर टिकी हैं, क्योंकि जिला परिषद और बीडीसी के चुनाव बैलट पेपर पर हुए हैं, इसलिए चुनावी नतीजे देर शाम तक आने की संभावना है.