Himachal Panchayat Election Voting: पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग कल, 1293 पंचायतों में होगा मतदान, यहां पढ़ें हर अपडेट
हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग कल (26 मई, मंगलवार) होगी. पहले चरण में प्रदेश की 1293 पंचायतों में मतदान होगा. मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. चुनावी माहौल के बीच गांवों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेने को तैयार हैं. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, जबकि प्रशासनिक टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखेंगी. पहले चरण का मतदान समाप्त होते ही सभी 1293 पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान और पंचायत वार्ड सदस्यों के लिए पड़े मतों की गिनती शुरू कर दी जाएगी और अगले कुछ घंटों में चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. वहीं, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए डाले गए मतों की गणना 31 मई को की जाएगी.