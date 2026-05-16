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Himachal MC Election Voting: 4 नगर निगम समेत 51 शहरी निकाय में मतदान, यहां पढ़ें हर अपडेट

HIMACHAL PRADESH MC POLLS 2026
हिमाचल प्रदेश शहरी निकाय चुनाव 2026 (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 10:38 PM IST

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Updated : May 16, 2026 at 10:52 PM IST

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हिमाचल में नगर निगम और शहरी निकाय चुनावों के लिए 17 मई (रविवार) को मतदान होगा. सभी प्रत्याशी, नेता और पार्टियां अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं लेकिन अब जनता की बारी है. रविवार को प्रदेश की कुल 51 नगर निकायों पर वोटिंग होनी है. इनमें 4 नगर निगम मंडी, धर्मशाला, पालमपुर और सोलन भी शामिल है. इसके अलावा 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में भी वोटिंग होनी है. जबकि इसी महीने के आखिर में 26, 28 और 30 मई को पंचायत चुनाव भी होने हैं. इन चुनावों में प्रदेश के लगभग 95 फीसदी मतदाता वोट डालेंगे, इसलिए इन चुनावों अगल साल होने वाले हिमाचल विधासनभा चुनाव 2027 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है. वहीं, विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव सुक्खू सरकार की भी अग्निपरीक्षा है.

LIVE FEED

10:45 PM, 16 May 2026 (IST)

मतदान के बाद रविवार को ही मतगणना

रविवार 17 मई को सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत होगी. शहरी निकायों में ईवीएम के जरिये मतदान होगा. मतदान केंद्रों पर दौरान मोबाइल ले जाने पर पाबंदी होगी. मंडी, सोलन, धर्मशाला और पालमपुर नगर निगमों की मतगणना 31 मई को होगी. नगर निगम के नतीजों के लिए इंतजार करना होगा लेकिन अन्य 47 नगर निकायों में 17 मई को ही मतदान के बाद काउंटिंग हो जाएगी.

10:42 PM, 16 May 2026 (IST)

चुनावी मैदान में 1147 उम्मीदवार

प्रदेश के कुल 51 नगर निकायों की जनता अपने-अपने शहर की सरकार चुनेगी. कुल 3,60,859 मतदाताओं के लिए 589 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. जहां कुल 449 वार्डों के लिए 1147 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा. हालांकि 10 वार्ड की जनता अपना नुमाइंदा निर्विरोध चुन चुकी है, इसलिए उन 10 वार्डों में वोटिंग नहीं होगी और कुल 439 वार्डों में ही मतदान होगा.

Last Updated : May 16, 2026 at 10:52 PM IST

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