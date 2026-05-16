Himachal MC Election Voting: 4 नगर निगम समेत 51 शहरी निकाय में मतदान, यहां पढ़ें हर अपडेट

मतदान के बाद रविवार को ही मतगणना

रविवार 17 मई को सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत होगी. शहरी निकायों में ईवीएम के जरिये मतदान होगा. मतदान केंद्रों पर दौरान मोबाइल ले जाने पर पाबंदी होगी. मंडी, सोलन, धर्मशाला और पालमपुर नगर निगमों की मतगणना 31 मई को होगी. नगर निगम के नतीजों के लिए इंतजार करना होगा लेकिन अन्य 47 नगर निकायों में 17 मई को ही मतदान के बाद काउंटिंग हो जाएगी.