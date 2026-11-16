Himachal Assembly Winter Session LIVE: धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, हंगामे के आसार
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 1:28 PM IST
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होने जा रहा है. 21 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 6 बैठकें होंगी. सत्र के दौरान प्रदेश से जुड़े विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी चर्चा और हंगामे के आसार हैं. यहां देखें सत्र से जुड़ा हर लाइव अपडेट.
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तपोवन पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले धर्मशाला के तपोवन परिसर में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को परंपरा के अनुसार 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया.