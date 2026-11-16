Himachal Assembly Winter Session LIVE: धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, हंगामे के आसार

तपोवन पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले धर्मशाला के तपोवन परिसर में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को परंपरा के अनुसार 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया.