Himachal Budget Session: 'चंडीगढ़ में हिमाचल से सस्ती शराब, बाहरी राज्यों से राशन भी खरीदकर ला रहे लोग'

'बाहरी राज्यों से सस्ती शराब खरीद रहे लोग'

भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने चर्चा के दौरान हिमाचल में महंगी शराब का भी मामला उठाया. उन्होंने कहा कि, "चंडीगढ़ में हिमाचल से सस्ती शराब है. आपने टैक्स ही इतने लगा दिए हैं कि हिमाचल में शराब महंगी हो गई है. ऐसे में लोग बाहरी राज्यों से सस्ती शराब खरीद रहे हैं. बिना सोचे समझे टैक्स बढ़ाना आपको फायदा नहीं देगा. यहां तक कि हिमाचल में लोग राशन भी बाहरी राज्यों से खरीदकर ला रहे हैं."

इस दौरान भाजपा विधायक ने प्रति व्यक्ति आय बढ़ने को लेकर भी सरकार को घेरा. रणधीर शर्मा ने कहा कि, आप कह रहे हैं कि हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से 57 हजार अधिक हैं तो बता दें कि पूर्व की जयराम ठाकुर की सरकार के समय में भी हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से 51,528 रुपए अधिक थी. ऐसे में हिमाचल में पर कैपिटा इनकम पहले से अधिक है. इसमें केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि उज्ज्वला योजना सहित अन्य योजनाओं का भी योगदान है, जिससे हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के आसार हैं.