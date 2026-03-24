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Himachal Budget Session: 'चंडीगढ़ में हिमाचल से सस्ती शराब, बाहरी राज्यों से राशन भी खरीदकर ला रहे लोग'

Himachal Pradesh Assembly Budget Session 2026
हिमाचल विधानसभा बजट सत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 10:59 AM IST

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Updated : March 24, 2026 at 1:16 PM IST

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शिमला: हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से जारी है. विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कुल 50 प्रश्न गूंजेंगे. इसमें विधायकों ने 39 तारांकित सवाल पूछे हैं, जिनके सदन में उत्तर दिए जाएंगे, इसके अतिरिक्त विधायकों ने 11 अतारांकित सवाल भी पूछे हैं, जिनके सभा पटल पर उत्तर रखे जाने हैं. प्रश्नकाल के बाद सदन के पटल पर विभिन्न विभागों से जुड़े अहम कागजात रखे जाएंगे. इसके साथ ही विभिन्न विधानसभा समितियों के प्रतिवेदन भी आज सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें नीतिगत सुझाव और विभागीय समीक्षा शामिल होगी. वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमानों पर चर्चा का आज दूसरा दिन है.

LIVE FEED

1:06 PM, 24 Mar 2026 (IST)

'बाहरी राज्यों से सस्ती शराब खरीद रहे लोग'

भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने चर्चा के दौरान हिमाचल में महंगी शराब का भी मामला उठाया. उन्होंने कहा कि, "चंडीगढ़ में हिमाचल से सस्ती शराब है. आपने टैक्स ही इतने लगा दिए हैं कि हिमाचल में शराब महंगी हो गई है. ऐसे में लोग बाहरी राज्यों से सस्ती शराब खरीद रहे हैं. बिना सोचे समझे टैक्स बढ़ाना आपको फायदा नहीं देगा. यहां तक कि हिमाचल में लोग राशन भी बाहरी राज्यों से खरीदकर ला रहे हैं."

इस दौरान भाजपा विधायक ने प्रति व्यक्ति आय बढ़ने को लेकर भी सरकार को घेरा. रणधीर शर्मा ने कहा कि, आप कह रहे हैं कि हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से 57 हजार अधिक हैं तो बता दें कि पूर्व की जयराम ठाकुर की सरकार के समय में भी हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से 51,528 रुपए अधिक थी. ऐसे में हिमाचल में पर कैपिटा इनकम पहले से अधिक है. इसमें केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि उज्ज्वला योजना सहित अन्य योजनाओं का भी योगदान है, जिससे हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के आसार हैं.

12:53 PM, 24 Mar 2026 (IST)

मुख्यमंत्री भाजपा फोबिया से ग्रस्त: रणधीर शर्मा

सदन में बजट अनुमान पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि, "इस बार बजट भाषण कम राजनीतिक भाषण अधिक था. इस बजट भाषण में मुख्यमंत्री केंद्र सरकार और पूर्व में रही भाजपा सरकार की आलोचना करते रहे. मुख्यमंत्री भाजपा फोबिया से ग्रस्त हैं. RDG पर मुख्यमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जबकि 15वें वित्तायोग ने RDG में टेंपरिंग कर दी थी, तभी तय हो गया था कि हिमाचल की RDG बंद होने वाली है. आर्टिकल 275 और 280 में कहीं पर भी RDG का जिक्र नहीं आता है. ऐसे में ये कैसे संवैधानिक अधिकार हो गया. बजट भाषण में पॉलिटिकल फ्लेवर डाला गया है."

12:38 PM, 24 Mar 2026 (IST)

सदन में उठा कमर्शियल सिलेंडरों की कमी का मुद्दा

कांग्रेस विधायक भुनेश्वर गौड़ ने चर्चा के दौरान सदन में व्यवसायिक सिलेंडरों की कमी का मामला उठाया. टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए केंद्र से की अलग से व्यवसायिक सिलेंडरों का कोटा निर्धारित करने की मांग. इसके साथ ही भुवनेश्वर गौड़ ने चंडीगढ़ मनाली हाईवे का भी मामला उठाया. उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिन हुई बारिश से ये हाईवे कई जगह से टूट गया है. हिमाचल में अब गर्मियों के सीजन में पर्यटन सीजन शुरू होने जा रहा है. इसलिए पर्यटकों को परेशानी हो सकती है. उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जो जगह-जगह पर प्रोटेक्शन वर्क होना है. उसे पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले पूरा किया जाए.

12:31 PM, 24 Mar 2026 (IST)

सदन में अब बजट अनुमान पर चर्चा

सदन में अब बजट अनुमान पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में सभी वर्ग और सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा है. इस बाजट में सभी विभागों में नई स्कीमें लाई गई हैं. उन्होंने कहा कि, हिमाचल के लिए ट्यूरिज्म एक मुख्य सेक्टर है. प्रदेश की जीडीपी में टूरिज्म का योगदान 7.78 फीसदी है.

12:03 PM, 24 Mar 2026 (IST)

गर्मी में आने वाले पर्यटकों को जाम से मिलेगी निजात

विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "हिमाचल में इस बार गर्मियों कर सीजन में आने वाले पर्यटकों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी. जिन स्थानों पर पर्यटकों की अधिक भीड़ रहती है, वहां पुलिस की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी."

11:52 AM, 24 Mar 2026 (IST)

अगली कैबिनेट में स्क्रैप पॉलिसी लाएगी सरकार

केवल सिंह पठानिया के सवाल के पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, हिमाचल के लिए अगली कैबिनेट में स्क्रैप पॉलिसी लाएंगे, इसके तहत जो भी नीतिगत फैसला होगा, वो लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हम सभी विभागों के लिए नियम लाएंगे, ताकि सारा स्क्रैप खत्म हो जाए.

11:45 AM, 24 Mar 2026 (IST)

हिमाचल में शक्तिपीठ-मंदिरों का पर्यटन की दृष्टि से होगा कायाकल्प

भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के सवाल पर सदन में उत्तर देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "हिमाचल शक्तिपीठ का प्रदेश है. हम श्री नैना देवी मंदिर का बहुत बड़ा मास्टर प्लान बना रहे हैं. धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो. इसके लिए हमने चिंतपूर्णी और ज्वालाजी को 25 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है. शक्तिपीठों के लिए एक साल में अच्छा मास्टर प्लान बनाया जाएगा, जिसमें मंदिरों तक पहुंचने के लिए बुजुर्गों के लिए लिफ्ट का प्रावधान होगा. वहीं, दुकानदारों को बैठने की भी अच्छी व्यवस्था रहेगी."

11:33 AM, 24 Mar 2026 (IST)

तीन साल में प्रिंट मीडिया विज्ञापन में ₹8 करोड़ से अधिक खर्च

सदन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने विज्ञापनों पर पूर्व की भाजपा सरकार से आधा पैसा खर्च किया है. हमने तीन सालों में विज्ञापनों पर 14 करोड़ खर्च किया है. वहीं, पूर्व की भाजपा सरकार ने तीन सालों में 28 करोड़ खर्च किया था. पूर्व की भाजपा सरकार ने प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर 16 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की थी, वहीं हमने 8 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की है. इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल मीडिया में विज्ञापन पर पूर्व की भाजपा सरकार ने 3.50 करोड़ से अधिक खर्च किए, वहीं वर्तमान सरकार ने 2.61 करोड़ खर्च किए हैं."

11:17 AM, 24 Mar 2026 (IST)

केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत पैसे देने को लगाई शर्तें

हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक बलबीर वर्मा और रणधीर शर्मा के सवालों का उत्तर देते हुए कहा, केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत 19 शर्तें लगाई हैं, जिन्हें पूरा करने पर ही हिमाचल में स्कीमों के लिए पैसा आएगा. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत जिन स्कीमों के अंतर्गत पैसा आता है, इस पर केंद्र का इतना चेक है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता.

  • जल जीवन मिशन (JJM) के तहत, केंद्र सरकार ने राज्यों को धन जारी करने के लिए शर्तों के साथ 'चेक एंड बैलेंस' प्रणाली लागू की है.

11:03 AM, 24 Mar 2026 (IST)

विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू

हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे. सदन में प्रश्नकाल शुरू हो गया है.

Last Updated : March 24, 2026 at 1:16 PM IST

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