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Himachal Budget Session: 'शुद्ध पेयजल के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान, पानी की शुद्वता जांचने के लिए 72 लेबोरेट्री'

Himachal Budget Session 2026
हिमाचल विधानसभा बजट सत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 1:24 PM IST

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Updated : March 23, 2026 at 3:03 PM IST

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज पांचवा दिन है. प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 61 सवाल सदन में उठेंगे. इनमें विधायकों द्वारा पूछे गए 50 तारांकित सवाल शामिल हैं, जिन पर संबंधित मंत्री सदन में मौखिक उत्तर देंगे. CM सुक्खू ने 21 मार्च को सदन में अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया था. विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई है.

LIVE FEED

3:00 PM, 23 Mar 2026 (IST)

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को सरकार ने इस बार बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान किया है. वहीं, प्रदेश में पानी की शुद्वता जांचने को 72 लेबोरेट्री हैं, जिसमें 60 लेबोरेट्री मान्यता प्राप्त है. डिप्टी सीएम ने ये जानकारी विधायक त्रिलोक जम्वाल के प्रश्न के उत्तर में दी. हिमाचल में PWD के रेस्ट हाउस में खाने की सुविधा देने सहित साफ सफाई व्यवस्था को अब आउटसोर्स किया जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी आज सदन में दी. उन्होंने कहा कि PWD के रेस्ट हाउस के सौंदर्यकरण के लिए भी आउटसोर्स किया जाएगा.

2:41 PM, 23 Mar 2026 (IST)

600 से अधिक पटवारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू

हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आनी के विधायक लोकेंदर कुमार के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि, पूर्व सरकार ने भर्ती नहीं की है. प्रदेश में 600 से अधिक पटवारियों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है. जैसे ही पटवारी की ट्रेनिंग पूरी होगी, पटवारियों के खाली पदों को भरा जाएगा.

2:28 PM, 23 Mar 2026 (IST)

सभी महिलाओं को हिम बस कार्ड बनाना अनिवार्य

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जिनके पास हिमाचल पथ परिवहन निगम भी है, सदन में उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए हिम बस कार्ड बनाने का फैसला इसलिए लिए गया है कि HRTC की बसों में बाहरी राज्यों से भी लोग सफर करते हैं. हिमाचल में सरकारी बसों में सफर करने वाली सभी महिलाओं को हिम बस कार्ड बनाना अनिवार्य है. इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च तय की गई है.

2:17 PM, 23 Mar 2026 (IST)

हिमाचल में स्पा को रेग्यूलेट करने के लिए बनाई जाएगी पॉलिसी

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़ के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि, हिमाचल में स्पा को रेग्यूलेट करने के लिए हेल्थ और आयुष विभाग के साथ मिलकर पॉलिसी बनाई जाएगी. इसके लिए पहले विभिन्न विभागों के साथ मीटिंग कर SOP तैयार की जाएगी. अगर किसी स्पा में गलत एक्टिविटी होती है तो इसमें पुलिस का सहयोग लिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अभी तक 2 लाख हिम बस पास बन चुके हैं. अंतिम तारीख बढ़ाने का नीतिगत फैसला है. इस पर BOD में अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

2:06 PM, 23 Mar 2026 (IST)

भविष्य में ट्रांसफर पॉलिसी पर कानून बनाने पर विचार

प्रश्नकाल शुरू होते ही आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "भविष्य में ट्रांसफर पॉलिसी पर कानून बनाने पर विचार किया जा सकता है." वहीं, सदन में प्रश्नकाल में मंत्री, विधायकों और अधिकारियों विदेश के प्रवास पर पूछे गए सवाल के उत्तर में सीएम सुक्खू ने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है.

1:59 PM, 23 Mar 2026 (IST)

सदन में पहुंचे CM और डिप्टी सीएम

कैबिनेट की बठक संपन्न होने के बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सदन में पहुंचे. सदन में प्रश्नकाल की शुरुआत हो गई है.

Himachal Budget Session 2026
सदन में पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर (ETV Bharat)

1:22 PM, 23 Mar 2026 (IST)

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कैबिनेट बैठक

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है. कैबिनेट बैठक में पंजाब की गाड़ियों पर टैक्स को लेकर भी चर्चा हुई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बाबत पंजाब के सीएम से भी बात की है.

Himachal Cabinet Metting
सुक्खू कैबिनेट की बैठक (@DIPR)
Last Updated : March 23, 2026 at 3:03 PM IST

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