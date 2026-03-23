Himachal Budget Session: 'शुद्ध पेयजल के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान, पानी की शुद्वता जांचने के लिए 72 लेबोरेट्री'

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को सरकार ने इस बार बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान किया है. वहीं, प्रदेश में पानी की शुद्वता जांचने को 72 लेबोरेट्री हैं, जिसमें 60 लेबोरेट्री मान्यता प्राप्त है. डिप्टी सीएम ने ये जानकारी विधायक त्रिलोक जम्वाल के प्रश्न के उत्तर में दी. हिमाचल में PWD के रेस्ट हाउस में खाने की सुविधा देने सहित साफ सफाई व्यवस्था को अब आउटसोर्स किया जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी आज सदन में दी. उन्होंने कहा कि PWD के रेस्ट हाउस के सौंदर्यकरण के लिए भी आउटसोर्स किया जाएगा.