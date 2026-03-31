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Himachal Budget Session: 'हर व्यक्ति से 10 लीटर दूध खरीदेगी सरकार, डेयरी इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए दूध से तैयार करेंगे घी'

HIMACHAL ASSEMBLY BUDGET SESSION
हिमाचल प्रदेश विधानसभा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 10:49 AM IST

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Updated : March 31, 2026 at 12:00 PM IST

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के 11वें दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू है. विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायकों ने रोबोटिक सर्जरी को लेकर कई अहम सवालों पर जवाब मांगा है. इस दौरान सदन में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 40 सवाल पूछे गए, जिसमें 30 तारांकित सवालों के उत्तर संबंधित विभागों के मंत्री सदन में देंगे. विधायकों के ओर से पूछे गए 10 अतारांकित सवालों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे.

LIVE FEED

11:50 AM, 31 Mar 2026 (IST)

'दूध की कीमत बढ़ाने से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार'

सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है. हमारी सरकार हर व्यक्ति से 10 लीटर दूध खरीदेगी. हमने 10 गारंटियों में ये भी बात की है. दूध की कीमत बढ़ाने से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है. हम 1 लाख लीटर दूध अमूल को बेच रहे हैं. डेयरी इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए दूध से हम घी तैयार करेंगे. सीएम सुक्खू ने कहा एक साल में दूध को लेकर बड़े परिवर्तन होंगे. हिमाचल में किसानों से खरीदा जा रहा अच्छी क्वालिटी का दूध प्रदेश की जनता को उपलब्ध होगा. उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़े इसके लिए हम दत्तनगर 60 से 70 हजार लीटर और चक्कर प्लांट से भी 60 से 70 हजार लीटर दूध दिल्ली को कम रेट पर भेजा जा रहा है. इसमें चक्कर प्लांट से 26 रुपए प्रति लीटर नुक़सान पर दूध बाहर भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि अभी हम दूध बाहर भेज रहे हैं और फिर बाहरी राज्यों से आकर दूध हिमाचल में बिक रहा है. लेकिन, भविष्य में किसानों से खरीदे जाने वाला दूध प्रदेश में ही बिकेगा.

सीएम सुखविंदर सिं सुक्खू ने भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती के मूल सवाल के जवाब दिया. इसमें विधायक अनिल शर्मा और चंद्र शेखर ने भी सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछे थे.

11:34 AM, 31 Mar 2026 (IST)

'दूध उत्पादकों को जनवरी 2026 तक दूध की पेमेंट'

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि, दूध उत्पादकों को जनवरी 2026 तक दूध की पेमेंट की जा चुकी है. फरवरी और मार्च महीने का भुगतान अप्रैल में किया जाएगा. किसानों से तय मापदंड के मुताबिक ही दूध की खरीद की जाती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में हम मिल्क प्रोसेसिंग और चिलिंग प्लांट की संख्या बढ़ा रहे हैं, ताकि हम दूध की और अधिक खरीद कर सकें.

11:22 AM, 31 Mar 2026 (IST)

'अचानक पांच रोबोटिक सर्जनी मशीन खरीदने की क्या जरूरत थी'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "एक लाख ऑपरेशन में खर्च होगा. हिमकेयर और आयुष्मान में ये कवर नहीं होगा. इसका मतलब इसमें वही लोग कवर होंगे जो ऑपरेशन खर्च को वहन कर सकता है. आप दो रोबोटिक सर्जरी मशीन से शुरुआत कर सकते हैं, आपने पांच मशीन का ऑर्डर जारी कर दिया है. अभी तक बहुत सारे स्टाफ को ट्रेनिंग देने का प्रॉसेस पूरा नहीं हुआ है ,ऐसे में पांच मशीन खरीदने की एकदम से क्या जरूरत थी. दो से भी अभी काम चल सकता था."

सीएम सुक्खू ने कहा कि, "रोबोटिक सर्जरी में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी रीइंबर्समेंट. रोबोटिक मशीन से तीन प्रकार की सर्जरी की जा रही है, जिसके लिए 20 डॉक्टर और 10 OTA को ट्रेन किया गया है."

11:07 AM, 31 Mar 2026 (IST)

रोबोटिक सर्जरी में एक ऑपरेशन का खर्च ₹1 लाख

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि, रोबोटिक सर्जरी में एक ऑपरेशन का खर्च 1 लाख रुपए आता है. वहीं, प्राइवेट अस्पताल में यही खर्च 5 लाख से कम नहीं आता है. उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी में जो प्रोसीजर एक बार अपनाया जाता है, वह दोबारा प्रयोग नहीं होता है, तभी ऑपरेशन का खर्च अधिक है. सीएम सुक्खू ने राकेश जम्वाल के सप्लीमेंट्री सवाल के जवाब में कहा कि, हिमकेयर और आयुष्मान भारत कार्ड में गरीब लोगों को भविष्य में सुविधा देने पर विचार करेगी.

11:04 AM, 31 Mar 2026 (IST)

विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के सदन में पहुंचने के साथ ही प्रश्नकाल शुरू हो गया है.

10:50 AM, 31 Mar 2026 (IST)

विधानसभा के बाहर भाजपा का प्रदर्शन

विधानसभा की कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होने वाली है. सदन में जाने से पहले भाजपा विधायक दल ने एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी और पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने के विरोध में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया.

BJP protests outside the Assembly.
विधानसभा के बाहर भाजपा का प्रदर्शन (ETV Bharat)
Last Updated : March 31, 2026 at 12:00 PM IST

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