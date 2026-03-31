Himachal Budget Session: 'हर व्यक्ति से 10 लीटर दूध खरीदेगी सरकार, डेयरी इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए दूध से तैयार करेंगे घी'

'दूध की कीमत बढ़ाने से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार'

सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है. हमारी सरकार हर व्यक्ति से 10 लीटर दूध खरीदेगी. हमने 10 गारंटियों में ये भी बात की है. दूध की कीमत बढ़ाने से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है. हम 1 लाख लीटर दूध अमूल को बेच रहे हैं. डेयरी इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए दूध से हम घी तैयार करेंगे. सीएम सुक्खू ने कहा एक साल में दूध को लेकर बड़े परिवर्तन होंगे. हिमाचल में किसानों से खरीदा जा रहा अच्छी क्वालिटी का दूध प्रदेश की जनता को उपलब्ध होगा. उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़े इसके लिए हम दत्तनगर 60 से 70 हजार लीटर और चक्कर प्लांट से भी 60 से 70 हजार लीटर दूध दिल्ली को कम रेट पर भेजा जा रहा है. इसमें चक्कर प्लांट से 26 रुपए प्रति लीटर नुक़सान पर दूध बाहर भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि अभी हम दूध बाहर भेज रहे हैं और फिर बाहरी राज्यों से आकर दूध हिमाचल में बिक रहा है. लेकिन, भविष्य में किसानों से खरीदे जाने वाला दूध प्रदेश में ही बिकेगा.

सीएम सुखविंदर सिं सुक्खू ने भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती के मूल सवाल के जवाब दिया. इसमें विधायक अनिल शर्मा और चंद्र शेखर ने भी सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछे थे.