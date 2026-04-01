Himachal Budget Session: हिमाचल में ATS से ही होगी गाड़ियों की पासिंग, विधानसभा की कार्यवाही 2 अप्रैल 11 बजे तक स्थगित

पांचायत चुनाव को लेकर सदन में घमासान!

सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में रणधीर शर्मा ने कहा है कि, सरकार लगातार पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव को टाल रही है. सरकार ने हर जगह प्रशासन को चुनाव आयोग का सहयोग करने से रोका है. सरकार ने डिजास्टर एक्ट का बहाना लगाकर चुनाव को टालने का प्रयास किया. चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है. हाइकोर्ट ने 30 अप्रैल 2026से पहले चुनाव कराने के आदेश दिए.

सदन में शोर शराबा

विधानसभा अध्यक्ष ने रणधीर शर्मा को नियम 67 पर बोलने के लिए कहा. इस बीच सदन में फिर शोर शराबा शुरू हो गया. वहीं, रणधीर शर्मा ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने भी 31 मई से पहले चुनाव कराने के आदेश दिए और 31 मार्च तक रोस्टर जारी करने को कहा.

'रात को अधिकारियों को बुलाकर जारी की गई अधिसूचना'

रणधीर शर्मा ने कहा कि, 31 मार्च को पंचायतराज चुनाव का रोस्टर जारी होना था, लेकिन इसके बजाए अधिसूचना जारी हुई जिसके तहत पंचायतों में प्रधान, पंचायत सदस्यों के आरक्षण की बात हो. लेकिन, सरकार ने डीसी को कुल स्थानों के 5 फीसदी तक के सदस्यों को बदलने की शक्तियां दे दी. रोस्टर को बदलने की शक्तियां देने की अधिसूचना जारी कर दी. इसको लेकर इलेक्शन कमीशन से कोई बात नहीं की गई. रात को अधिकारियों को बुलाकर अधिसूचना को जारी किया गया है. नियम 67 पर इस विषय पर चर्चा लाई जाए.

'विपक्ष ने प्रश्नकाल की बलि चढ़ा दी'

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, ये नियमों को नहीं मानते हैं, इन्होंने प्रश्नकाल की बलि चढ़ा दी. इनके पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं है. दिल्ली में रात के अंधेरे में प्रधानमंत्री मोदी आठ बजे फैसला लेते हैं. इसके बाद सदन में फिर शोर शराबा शुरू हो गया. पंचायतीराज में 5 फीसदी आरक्षण रखा गया है कि बहुत सारी पंचायतों लगातार आरक्षण हो रहा है, इससे भी हमें बाहर निकलना है.

'लगातार नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, जबसे सरकार आई है तब से नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है. संविधान में स्पष्ट है कि आरक्षण का आधार आबादी होगी. जो एग्जिस्टिंग है, चुनाव उस आबादी के आधार पर हो. हमारे पास 2011 की जनगणना है. लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है. मुख्यमंत्री चुनाव ही नहीं कराना चाहते, अब भी चुनाव सुप्रीमकोर्ट के आदेशों पर हो रहे हैं.

'आपदा से निपटने के लिए लगाया डिजास्टर एक्ट'

वहीं, सीएम सुक्खू ने कहा कि, रणधीर शर्मा जी आपको विपक्ष का नेता होना चाहिए था. पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 31 मई से पहले ही होंगे. सरकार को रोस्टर का अधिकार है. अगर चुनाव 31 जनवरी से पहले होते तो टीचरों की ड्यूटी इलेक्शन में लगने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती. डिजास्टर एक्ट हमने चुनाव रोकने के लिए नहीं आपदा से निपटने को लगाया था.