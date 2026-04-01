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Himachal Budget Session: हिमाचल में ATS से ही होगी गाड़ियों की पासिंग, विधानसभा की कार्यवाही 2 अप्रैल 11 बजे तक स्थगित

Himachal Pradesh Assembly Budget Session
हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 10:44 AM IST

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Updated : April 1, 2026 at 12:39 PM IST

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के 12वें दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है. आज (बुधवार, 1 अप्रैल को) प्रदेश के विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 31 सवाल सूचीबद्ध किए गए हैं. प्रश्नकाल में 19 तारांकित सवालों के उत्तर संबंधित विभागों के मंत्री सदन में मौखिक रूप से देंगे, जिससे सदन में चर्चा और बहस का माहौल भी गर्म रहने की संभावना है. इसके अलावा 11 अतारांकित सवालों के जवाब लिखित रूप में सभा पटल पर रखे जाएंगे. विधनसभा में आज मुद्दा कर्मचारियों और अधिकारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर होने वाले खर्च से जुड़े मुद्दे गूंजने वाले हैं.

LIVE FEED

12:38 PM, 1 Apr 2026 (IST)

विधानसभा की कार्यवाही 2 अप्रैल सुबह 11 बजे तक स्थगित

विपक्ष के सदस्यों के सदन में न होने की वजह से उनके द्वारा लाए गए नियम 130 और नियम 62 के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी. इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है.

12:24 PM, 1 Apr 2026 (IST)

हिमाचल में ATS से होगी गाड़ियों की पासिंग

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, "हिमाचल में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन (ATS) से ही होगी गाड़ियों की पासिंग. केंद्र सरकार ने इसके लिए दी है डायरेक्शन. उन्होंने कहा कि सभी जिलों में खोले जाएंगे ATS हैं. ATS में दूसरी बार गाड़ी पास न होने पर स्क्रैपिंग में जाएगी. रानीताल में ATS खुला है वहां पर वाहनों की पासिंग मशीन के माध्यम से हो रही है. इस दौरान एक बार में अगर गाड़ी पास नहीं होती है तो दूसरा मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर दूसरी बार भी गाड़ी पास नहीं हुए तो सीधी स्क्रेपिंग के लिए जाएगी."

12:17 PM, 1 Apr 2026 (IST)

भाजपा ने सदन से किया वॉकआउट

हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नियम 67 के तहत लाए स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट किया. प्रस्ताव रिजेक्ट होते ही सदन में भाजपा सदस्यों ने नारेबाजी शुरू की. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि डीसी को 5 फीसदी आरक्षण की शक्ति देना लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट में है. वहीं, विधानसभा में नारेबाजी करते हुए भाजपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया.

कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया, जिला कांगड़ा में एक मात्र Automatic Testing Center होने से जिला के निवासियों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति बारे में सदन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं.

11:39 AM, 1 Apr 2026 (IST)

पांचायत चुनाव को लेकर सदन में घमासान!

सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में रणधीर शर्मा ने कहा है कि, सरकार लगातार पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव को टाल रही है. सरकार ने हर जगह प्रशासन को चुनाव आयोग का सहयोग करने से रोका है. सरकार ने डिजास्टर एक्ट का बहाना लगाकर चुनाव को टालने का प्रयास किया. चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है. हाइकोर्ट ने 30 अप्रैल 2026से पहले चुनाव कराने के आदेश दिए.

सदन में शोर शराबा

विधानसभा अध्यक्ष ने रणधीर शर्मा को नियम 67 पर बोलने के लिए कहा. इस बीच सदन में फिर शोर शराबा शुरू हो गया. वहीं, रणधीर शर्मा ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने भी 31 मई से पहले चुनाव कराने के आदेश दिए और 31 मार्च तक रोस्टर जारी करने को कहा.

'रात को अधिकारियों को बुलाकर जारी की गई अधिसूचना'

रणधीर शर्मा ने कहा कि, 31 मार्च को पंचायतराज चुनाव का रोस्टर जारी होना था, लेकिन इसके बजाए अधिसूचना जारी हुई जिसके तहत पंचायतों में प्रधान, पंचायत सदस्यों के आरक्षण की बात हो. लेकिन, सरकार ने डीसी को कुल स्थानों के 5 फीसदी तक के सदस्यों को बदलने की शक्तियां दे दी. रोस्टर को बदलने की शक्तियां देने की अधिसूचना जारी कर दी. इसको लेकर इलेक्शन कमीशन से कोई बात नहीं की गई. रात को अधिकारियों को बुलाकर अधिसूचना को जारी किया गया है. नियम 67 पर इस विषय पर चर्चा लाई जाए.

'विपक्ष ने प्रश्नकाल की बलि चढ़ा दी'

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, ये नियमों को नहीं मानते हैं, इन्होंने प्रश्नकाल की बलि चढ़ा दी. इनके पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं है. दिल्ली में रात के अंधेरे में प्रधानमंत्री मोदी आठ बजे फैसला लेते हैं. इसके बाद सदन में फिर शोर शराबा शुरू हो गया. पंचायतीराज में 5 फीसदी आरक्षण रखा गया है कि बहुत सारी पंचायतों लगातार आरक्षण हो रहा है, इससे भी हमें बाहर निकलना है.

'लगातार नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, जबसे सरकार आई है तब से नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है. संविधान में स्पष्ट है कि आरक्षण का आधार आबादी होगी. जो एग्जिस्टिंग है, चुनाव उस आबादी के आधार पर हो. हमारे पास 2011 की जनगणना है. लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है. मुख्यमंत्री चुनाव ही नहीं कराना चाहते, अब भी चुनाव सुप्रीमकोर्ट के आदेशों पर हो रहे हैं.

'आपदा से निपटने के लिए लगाया डिजास्टर एक्ट'

वहीं, सीएम सुक्खू ने कहा कि, रणधीर शर्मा जी आपको विपक्ष का नेता होना चाहिए था. पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 31 मई से पहले ही होंगे. सरकार को रोस्टर का अधिकार है. अगर चुनाव 31 जनवरी से पहले होते तो टीचरों की ड्यूटी इलेक्शन में लगने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती. डिजास्टर एक्ट हमने चुनाव रोकने के लिए नहीं आपदा से निपटने को लगाया था.

11:11 AM, 1 Apr 2026 (IST)

सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक स्थगित

सदन में प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया. भाजपा विधायक नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव को एडमिट करने पर अड़े. भाजपा विधायक नियम 67 के तहत पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में डीसी को 5 फीसदी शक्तियां दिए जाने को लेकर चर्चा चाहते हैं. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया प्रस्ताव एडमिट किया, जिसके बाद भाजपा विधायक अपनी सीट पर बैठ गए. मुख्यमंत्री जैसे ही कुछ कहने खड़े हुए, तो भाजपा विधायकों ने सीट पर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी. विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को 11.30 बजे तक के लिए स्थगित किया.

11:05 AM, 1 Apr 2026 (IST)

सदन में पहुंचे CM और डिप्टी CM

सदन में पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री.

10:53 AM, 1 Apr 2026 (IST)

रोस्टर से छेड़छाड़ के आरोप में भाजपा का प्रदर्शन

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा ने सुक्खू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. पंचायतीराज चुनाव में धांधली बंद करने और रोस्टर से छेड़छाड़ के आरोप में भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है.

भाजपा का प्रदर्शन (ETV Bharat)
Last Updated : April 1, 2026 at 12:39 PM IST

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