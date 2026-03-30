Himachal Budget Session: विधानसभा में पास होगा 54,928 करोड़ का बजट, हिमाचल में 3 साल में 16 इंडोर स्टेडियम स्वीकृत
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 1:56 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 2:48 PM IST
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र में आज का दिन राजनीतिक और जनहित के मुद्दों के लिहाज़ से बेहद अहम रहने वाला है. सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई है. विधानसभा में सुक्खू सरकार वर्ष 2026-27 के लिए पेश 54,928 करोड़ के वार्षिक बजट पास कराने की तैयारी में है. सदन में आज विभिन्न विभागों से जुड़े 47 सवाल पूछे गए हैं, इसमें 38 तारांकित सवालों के संबंधित विभाग से जुड़े मंत्री सदन में उत्तर देंगे, वहीं 9 अतारांकित सवालों के जवाब सभा पटल पर रखे जाएंगे. वहीं, विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी में है.
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हिमाचल में 3 वर्षों में 16 इंडोर स्टेडियम स्वीकृत
नाचन के विधायक विनोद कुमार की ओर से तीन वर्षों में दिनांक 31 जनवरी 2026 तक सरकार द्वारा प्रदेश में कितने इंडोर स्टेडियमों के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं. इस सवाल पर खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि, हिमाचल में 3 वर्षों में 16 प्रोजेक्ट इंडोर स्टेडियम स्वीकृत हुए हैं. खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया की तरफ से शाहपुर में सिंथेटिक ट्रैक को लेकर पूछे गए सप्लीमेंट्री सवाल के जवाब में जानकारी दी कि खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार से सिंथेटिक ट्रैक की भी मांग की है.
ड्रेजिंग का कार्य कर रही सरकार
विधायक भुवनेश्वर गौड़ की ओर से पूछे गए ब्यास नदी में ड्रेजिंग एवं चैनल सुधार का कार्य कब तक आरंभ किया जाना प्रस्तावित है इस सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा कि, अभी कुल्लू में ड्रेजिंग का कार्य चला है. इसके बाद जहां-जहां नदियां नुकसान कर रही हैं, वहां सरकार ड्रेजिंग का कार्य कर रही है. इसके लिए FCA की भी मंजूरी लेनी पड़ती है. हमने कुल्लू जिला में 42 साइट चिन्हित की है. भुवनेश्वर गौड़ आज सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने अपना सवाल पूछने के लिए विधायक चंद्र शेखर को अधिकृत किया था. हमारी सरकार ट्रैक्टर वालों के लिए पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है. ट्रैक्टर को तंग न करें माइनिंग भी करें ताकि ट्रैक्टरों वालों की आय हो इसको लेकर सरकार नियमों में परिवर्तन करेगी. बता दें कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में किसानों ने एग्रीकल्चर के उद्वेश्य से ट्रैक्टर खरीदें हैं. इन्हीं की आय को बढ़ाने के लिए सीएम सुक्खू ने नियमों में बदलाव की बात कही है, ताकि ट्रैक्टर मालिकों के जो पुलिस चालान काटती है, उससे उन्हें राहत मिल सके.
दूसरे राज्यों को जोड़ने वाली सड़कों को प्राथमिकता दे रही सरकार
रीना कश्यप ने सोलन-मीनस-राजगढ, नौहराधार-हरिपुरधार-रोनहाट मार्ग जीर्ण-शीर्ण सड़क की अवस्था का मामला सदन में उठाया. इस सवाल पर PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि, हिमाचल की जो सड़कें दूसरे राज्यों को जोड़ती है, उनको सरकार प्राथमिकता दी जा रही है.
सदन में प्रश्नकाल शुरू
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज सोमवार, 30 मार्च को प्रश्नकाल शुरू हो गया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी औऱ कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर मछुआरे से संबंधित प्रश्न पूछा. सीएम सुक्खू ने कहा कि, "नदियों में जहां सिल्ट है, वहां ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी. हमने इस बार मछुआरों के लिए बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया है. सीएम ने कहा कि हम ड्रेजिंग की मैपिंग भी करेंगे. पुलों के नजदीक सिल्ट अधिक है, इससे पुलों को भी नुकसान हो रहा है. मैपिंग में लोकल MLA का भी सहयोग लिया जाएगा. मछली के लिए बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी तय किया गया है. दो महीने बरसात में मछुआरों को 3500 रुपए सम्मान निधि का भी बजट में प्रावधान किया गया है. सीएम ने कहा कि नदियों और खड्डों में सभी जगह सिल्ट की दिक्कतें हैं. इन सभी चीजों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा."
- मछुआरों के लिए बजट में बहुत बड़ा प्रावधान, मछली के लिए बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय.
- बरसात में 2 महीने मछुआरों को ₹3500 सम्मान निधि का प्रावधान