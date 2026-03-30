Himachal Budget Session: विधानसभा में पास होगा 54,928 करोड़ का बजट, हिमाचल में 3 साल में 16 इंडोर स्टेडियम स्वीकृत

ड्रेजिंग का कार्य कर रही सरकार

विधायक भुवनेश्वर गौड़ की ओर से पूछे गए ब्यास नदी में ड्रेजिंग एवं चैनल सुधार का कार्य कब तक आरंभ किया जाना प्रस्तावित है इस सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा कि, अभी कुल्लू में ड्रेजिंग का कार्य चला है. इसके बाद जहां-जहां नदियां नुकसान कर रही हैं, वहां सरकार ड्रेजिंग का कार्य कर रही है. इसके लिए FCA की भी मंजूरी लेनी पड़ती है. हमने कुल्लू जिला में 42 साइट चिन्हित की है. भुवनेश्वर गौड़ आज सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने अपना सवाल पूछने के लिए विधायक चंद्र शेखर को अधिकृत किया था. हमारी सरकार ट्रैक्टर वालों के लिए पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है. ट्रैक्टर को तंग न करें माइनिंग भी करें ताकि ट्रैक्टरों वालों की आय हो इसको लेकर सरकार नियमों में परिवर्तन करेगी. बता दें कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में किसानों ने एग्रीकल्चर के उद्वेश्य से ट्रैक्टर खरीदें हैं. इन्हीं की आय को बढ़ाने के लिए सीएम सुक्खू ने नियमों में बदलाव की बात कही है, ताकि ट्रैक्टर मालिकों के जो पुलिस चालान काटती है, उससे उन्हें राहत मिल सके.