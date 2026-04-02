Himachal Budget Session: हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : April 2, 2026 at 2:56 PM IST
हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का आज (गुरुवार, 2 अप्रैल) निर्णायक और अंतिम दिन है, जहां पूरे सत्र के दौरान उठे मुद्दों की गूंज एक बार फिर सदन में सुनाई देनेवाली है. 18 मार्च से शुरू हुए इस सत्र के दूसरे चरण का आज समापन होगा, लेकिन उससे पहले आज की कार्यवाही राजनीतिक तापमान को और बढ़ाने वाली मानी जा रही है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हो गई है. सदन की कार्यवाही में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े कुल 31 सवाल सूचीबद्ध किए गए हैं. इनमें 19 तारांकित प्रश्न ऐसे हैं, जिनका जवाब संबंधित विभागों के मंत्री मौखिक रूप से देंगे.
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सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित
हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित.
सदन में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आमने-सामने
सीएम सुक्खू ने कहा कि, बजट सत्र दो भागों में लाया गया. पहली बार इतिहास में RDG कटने के बाद बजट का आकार घटा है. हमने बजट में आम आदमी को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है. पहली बार अधिकारियों तक की सैलरी में कट लगाया है. हमने डीजल और पेट्रोल में कोई सेस अभी नहीं लगाया है. हमने सिर्फ अधिकार दिया है, इसमें अधिकतम 5 रुपए सीमा तय की है. ये सेस अभी लगाया गया नहीं है. प्रदेश को आत्मनिर्भर करने के लिए और फैसले लेने हैं. हम सब इसको लेकर मिलकर लड़ाई लड़ें. मैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बहुत आदर करता हूं. ये सदन के वरिष्ठ नेता हैं. विचार रखना लोकतंत्र की परंपरा है.
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस देखने को मिलती है. बजट सत्र को दो भागों में करने की जरूरत नहीं थी. हिमाचल में राज्यसभा चुनाव को लेकर हम कुछ नहीं कर रहे थे, ये आपकी चिंता रही होगी. हिमाचल के इतिहास में अबकी बार कम बजट रहा. अगर आर्थिक संकट बना है तो यह दोष कई सर्जरी का रहता है. इसमें किसी एक को दोष देना सही नहीं है. जब आपका फैसला प्रदेश हित में नहीं होगा तो हम इसका विरोध करेंगे. सरकार के दवाब और प्रभाव में विपक्ष में काम नहीं करेगा. हमारे दौरान में भी आर्थिक संकट था. प्रदेश की संपदा को लुटाया गया है. हमने कई योजनाओं से लोगों को फायदा पहुंचाया है. इसमें प्रदेश की संपदा को नहीं लुटाया गया है. अधिकारी आज की तारीख में सरकार से ऊपर हैं. अपने हिसाब से वे बातें कह रहे हैं. इन्हें यही रोकिए इससे ज्यादा कि इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. जिसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है, वह की जानी चाहिए. विपक्ष भी काम का होता है. लोकतंत्र में रहकर ऐसा मत मानिए कि ये किसी काम के नहीं हैं.
सदन में मामला उठा टोल टैक्स का मुद्दा
भाजपा विधायक ने सदन में चेस्टर हिल का मामला उठाया. भाजपा विधायक ने कहा कि, विधानसभा में हमारे सदस्य सतपाल सिंह सती ने उठाया लेकिन सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी. मुख्यमंत्री इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें. उन्होंने टोल टैक्स का भी सदन में मामला उठाया. कई स्थानों पर पुराने और कई जगह नए रेट पर टैक्स वसूला जा रहा है. इसको लेकर सदन में सही टैक्स रेट की जानकारी दी जाए. ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले और कानून व्यवस्था न बिगड़े.
विधानसभा के सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक प्रस्ताव स्वीकार
विधानसभा के सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक पर सदन में चर्चा हो रही है. सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जवाब देने वाले हैं. रणधीर शर्मा ने कहा कि, यह एक टारगेट संशोधन विधेयक लाया गया है. बिल का उद्देश्य जनता को लाभ देने के लिए होना चाहिए. यह जो सरकार संशोधन लाई है कि कांग्रेस के छह सदस्य पार्टी को छोड़कर हमारे साथ आए हैं, उनको टारगेट करने को ये संशोधन विधेयक लाया गया है. उनको पेंशन न मिले यह सही नहीं है. यह राजनीतिक बदले की भावना से लाया गया टार्गेटेड संशोधन विधेयक है. इसको वापस लिया जाए. जब राजतिक दल किसी को प्रत्याशी बनाता है उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं.
भविष्य में कभी लोकतंत्र और निर्दलीय विधायक न बिके इसलिए यह बिल लगाया गया है, जो इस टर्म के बाद लागू होगा. ये चीजें लोकतंत्र को बेचने से बचाने के लिए हैं. इसलिए इस बिल को पास किया जाए. सदन में प्रस्ताव स्वीकार किया गया.
NTT के लिए 2 वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि, NCT गाइडलाइन के मुताबिक नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग (NTT) के लिए दो वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य है. प्रदेश में नर्सरी टीचर की भर्ती के लिए ऐसी अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर भारत सरकार से इसके गाइडलाइन के बदलाव को लेकर मामला रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में आया हेल्पर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है.
हिमाचल में सड़कों के काम देने को लेकर बड़ा निर्णय
सीएम सुक्खू ने कहा कि, एक ठेकेदार को कैपेसिटी के हिसाब से मिलेंगे दो काम. ताकि प्रदेश में सड़कों के प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो सकें. जहां काम शुरू नहीं होंगे ठेकेदारों को पेनल्टी लगाई जाएगी. सीएम सुक्खू ने देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर के मूल सवाल के जवाब में जानकारी दी है.
भूमि अधिग्रहण के सवाल CM सुक्खू ने दी बड़ी जानकारी
विधायक पवन कुमार काजल की ओर से भूमि अधिग्रहण के सवाल सीएम सुक्खू ने कहा कि, हमने कांगड़ा को टूरिस्ट कैपिटल घोषित किया है. पर्यटन को बढ़ाने के लिए गग्गल एयरपोर्ट का विस्तार 1377 से 3010 मीटर किया जा रहा है. जिनके नाम पर जमीन थी, हमने उन्हें 1960 करोड़ की राशि बांट दी है. लेकिन, जिनका मालिकाना हक नहीं हैं. उनको हम मुआवजा नहीं देते हैं. प्रदेश में गग्गल एयरपोर्ट का विस्तार 77 साल बाद हो रहा है.
विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू
बजट सत्र के दूसरे चरण के अंतिम दिन विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू हो गया है.
जाखू मंदिर में पूजा करने पहुंचे मुख्यमंत्री
महावीर जयंती के मौके पर जाखू मंदिर में अपनी धर्मपत्नी के साथ हनुमान जी की पूजा करने पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू. इस दौरान कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे. इसके साथ ही शिमला शहरी से कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा भी मौजूद रहे.