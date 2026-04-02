Himachal Budget Session: हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित

सदन में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आमने-सामने

सीएम सुक्खू ने कहा कि, बजट सत्र दो भागों में लाया गया. पहली बार इतिहास में RDG कटने के बाद बजट का आकार घटा है. हमने बजट में आम आदमी को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है. पहली बार अधिकारियों तक की सैलरी में कट लगाया है. हमने डीजल और पेट्रोल में कोई सेस अभी नहीं लगाया है. हमने सिर्फ अधिकार दिया है, इसमें अधिकतम 5 रुपए सीमा तय की है. ये सेस अभी लगाया गया नहीं है. प्रदेश को आत्मनिर्भर करने के लिए और फैसले लेने हैं. हम सब इसको लेकर मिलकर लड़ाई लड़ें. मैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बहुत आदर करता हूं. ये सदन के वरिष्ठ नेता हैं. विचार रखना लोकतंत्र की परंपरा है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस देखने को मिलती है. बजट सत्र को दो भागों में करने की जरूरत नहीं थी. हिमाचल में राज्यसभा चुनाव को लेकर हम कुछ नहीं कर रहे थे, ये आपकी चिंता रही होगी. हिमाचल के इतिहास में अबकी बार कम बजट रहा. अगर आर्थिक संकट बना है तो यह दोष कई सर्जरी का रहता है. इसमें किसी एक को दोष देना सही नहीं है. जब आपका फैसला प्रदेश हित में नहीं होगा तो हम इसका विरोध करेंगे. सरकार के दवाब और प्रभाव में विपक्ष में काम नहीं करेगा. हमारे दौरान में भी आर्थिक संकट था. प्रदेश की संपदा को लुटाया गया है. हमने कई योजनाओं से लोगों को फायदा पहुंचाया है. इसमें प्रदेश की संपदा को नहीं लुटाया गया है. अधिकारी आज की तारीख में सरकार से ऊपर हैं. अपने हिसाब से वे बातें कह रहे हैं. इन्हें यही रोकिए इससे ज्यादा कि इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. जिसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है, वह की जानी चाहिए. विपक्ष भी काम का होता है. लोकतंत्र में रहकर ऐसा मत मानिए कि ये किसी काम के नहीं हैं.