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पंचायत चुनाव: आज नामांकन का आखिरी दिन, जानें दो दिन तक कितने लोगों ने किया नॉमिनेशन

हिमाचल पंचायत चुनाव
हिमाचल पंचायत चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 10:24 AM IST

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हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए दो दिन के अवकाश के बाद फिर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. आज नामांकन का आखिरी दिन है. सभी उम्मीदवार आज दोपहर तीन बजे तक अपना नामांकन भर सकते हैं. आज और कोई नामांकन नहीं होने पर नाम वापसी के दिन निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंप दिए जाएंगे. इससे पहले दो दिन तक हुए नामांकन में दावेदारों की संख्या बढ़कर 42,562 तक पहुंच गई है. अभी तक प्रदेश के 12 जिलों के विभिन्न ब्लाक के तहत प्रधान के 196, उपप्रधान के 223 और वार्ड पंच के 1867 पदों के लिए केवल एक-एक नामांकन हुआ है. पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के लिए सभी स्थानों पर एक से अधिक नामांकन दर्ज किए गए हैं.

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