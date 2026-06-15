Himachal Panchayat Oath Ceremony: हिमाचल में प्रधान और उप-प्रधानों ने ली शपथ, 27 जून को पहली बैठक

आज 2908 प्रधान और उप प्रधान ले रहे शपथ

कांगड़ा जिले को छोड़कर आज 2908 प्रधान और इतने ही उप प्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी. कांगड़ा जिला में 846 प्रधानों और इतने ही उप प्रधानों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू 18 जून को शपथ दिलाएंगे. प्रदेश में इस बार कुल 3754 प्रधान और इतनी ही संख्या में उप प्रधान चुनकर आए हैं. प्रदेश के 11 जिलों के नवनिर्वाचित प्रधान और उपप्रधान आज शपथ लेने जा रहे हैं. आज बिलासपुर जिले में 182, चंबा में 319, हमीरपुर में 242, किन्नौर में 80, कुल्लू में 242, लाहौल-स्पीति में 48, मंडी में 577, शिमला में 441, सोलन में 255, सिरमौर में 273 और ऊना में 249 प्रधानों तथा इतनी ही संख्या में उप-प्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी.