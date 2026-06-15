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Himachal Panchayat Oath Ceremony: हिमाचल में प्रधान और उप-प्रधानों ने ली शपथ, 27 जून को पहली बैठक

HIMACHAL PANCHAYAT OATH CEREMONY
हिमाचल में प्रधानों उप प्रधानों की शपथ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 12:11 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 1:02 PM IST

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पंचायत चुनावों में जनता का विश्वास जीतकर आए हजारों नव निर्वाचित प्रधान और उप-प्रधान पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर अपने कार्यकाल का आगाज करने जा रहे हैं. राजधानी शिमला के पीटरहॉफ आज प्रधान और उप-प्रधान पद और गोपनीयता की शपथ लेने रहे हैं. शपथ लेने के लिए शिमला जिले की विभिन्न पंचायतों से प्रधान और उप प्रधान पहुंचे हैं. शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं.

LIVE FEED

12:55 PM, 15 Jun 2026 (IST)

137 पंचायतों को 25-25 लाख इनाम

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 73वें संविधान लागू करने को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद किया. इसके साथ ही उन्होंने नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों कर्तव्य का निष्ठा से निर्वहन करने की अपील की. शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो गया है.

निर्विरोध आई 137 पंचायतों को 25-25 लाख इनाम

  • 137 पंचायतें निर्विरोध जीतकर आई हैं.
  • अब 25-25 लाख की इनामी राशि प्रदान की जाएगी.
  • 27 जून को पहली बैठक होगी. उसी दिन से कार्यकाल शुरू होगा.

12:47 PM, 15 Jun 2026 (IST)

CM ने दिलाई चिट्टा मुक्त हिमाचल की शपथ

सीएम सुक्खू ने नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को दिलाई चिट्टा मुक्त हिमाचल की शपथ. शपथ दिलाने के बाद मुख्यमंत्री समारोह स्थल से वापस लौट गए.

Chitta Mukt Himachal
CM सुक्खू ने दिलाई चिट्टा मुक्त हिमाचल की शपथ (ETV Bharat)

12:41 PM, 15 Jun 2026 (IST)

शिक्षा मंत्री प्रधान, उप-प्रधानों को दिला रहे शपथ

राजधानी शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर दिला रहे प्रधान एवं उप प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ. शिमला में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में विधायक ठियोग कुलदीप सिंह राठौर, विधायक रोहड़ू मोहन लाल, विधायक रामपुर नंदलाल, विधायक शिमला शहरी हरीश जनारथा भी उपस्थित रहे.

12:29 PM, 15 Jun 2026 (IST)

शिमला में आयोजित समारोह में अचानक पहुंचे CM सुक्खू

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर प्रधान और उप प्रधान को शपथ दिलाने को मंच पर पहुंचे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अचानक से शिमला में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे.

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हिमाचल में प्रधानों उप प्रधानों की शपथ (ETV Bharat)

12:29 PM, 15 Jun 2026 (IST)

आज 2908 प्रधान और उप प्रधान ले रहे शपथ

कांगड़ा जिले को छोड़कर आज 2908 प्रधान और इतने ही उप प्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी. कांगड़ा जिला में 846 प्रधानों और इतने ही उप प्रधानों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू 18 जून को शपथ दिलाएंगे. प्रदेश में इस बार कुल 3754 प्रधान और इतनी ही संख्या में उप प्रधान चुनकर आए हैं. प्रदेश के 11 जिलों के नवनिर्वाचित प्रधान और उपप्रधान आज शपथ लेने जा रहे हैं. आज बिलासपुर जिले में 182, चंबा में 319, हमीरपुर में 242, किन्नौर में 80, कुल्लू में 242, लाहौल-स्पीति में 48, मंडी में 577, शिमला में 441, सोलन में 255, सिरमौर में 273 और ऊना में 249 प्रधानों तथा इतनी ही संख्या में उप-प्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी.

12:16 PM, 15 Jun 2026 (IST)

किसे कहां की मिली है शपथ दिलाने की जिम्मेदारी?

हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, ऊना में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, सिरमौर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, किन्नौर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मंडी में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, बिलासपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और हमीरपुर में आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा नव निर्वाचित प्रधानों और उप-प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं.

12:08 PM, 15 Jun 2026 (IST)

उप-प्रधानों और पंचायत वार्ड सदस्यों की पहली बैठक की तारीख तय

हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा को छोड़कर शेष 11 जिलों में आज प्रधानों और उप-प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जा रही है. शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की पहली आधिकारिक बैठक भी तय कर दी गई है. सभी पंचायत मुख्यालयों में 27 जून को प्रधानों, उप-प्रधानों और पंचायत वार्ड सदस्यों की पहली बैठक आयोजित होगी. इसी दिन पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों की बैठकें भी संपन्न कराई जाएंगी.

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Last Updated : June 15, 2026 at 1:02 PM IST

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