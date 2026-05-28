Himachal Panchayat Elections: हिमाचल पंचायत चुनाव दूसरे चरण के लिए वोचटिंग जारी, सुबह 9 बजे तक 20.77% मतदान

सुबह 9 बजे तक 20.77 फीसदी मतदान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है. प्रदेश की 1276 पंचायतों में 7,334 वार्डों पर मतदान जारी है. सुबह 9 बजे तक प्रदेश में कुल 20.77 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. अब तक कुल 3 लाख 56 हजार 384 वोट डाले जा चुके हैं, जबकि कुल मतदाता वार्डों की संख्या 17 लाख 15 हजार 625 है.

पुरुष मतदाताओं में 21.56 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है, जहां 8 लाख 66 हजार 942 में से 1 लाख 86 हजार 872 पुरुषों ने वोट डाला. वहीं, महिला मतदाताओं में 19.97 प्रतिशत मतदान हुआ है और 8 लाख 48 हजार 616 में से 1 लाख 69 हजार 510 महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. अन्य श्रेणी में 67 मतदाताओं में से 2 ने मतदान किया है.

जिलों की बात करें तो सबसे अधिक मतदान प्रतिशत सिरमौर जिले में दर्ज किया गया है, जहां 22.89 प्रतिशत मतदान हुआ. इसके बाद ऊना में 23.03 प्रतिशत, सोलन में 22.79 प्रतिशत और शिमला में 21.62 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. शिमला जिले में पुरुष मतदाताओं की भागीदारी 23.60 प्रतिशत रही, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा पुरुष मतदान प्रतिशत में शामिल है.

वहीं सबसे कम मतदान लाहौल-स्पीति जिले में दर्ज किया गया है, जहां केवल 13.55 प्रतिशत वोट पड़े. किन्नौर में 18.41 प्रतिशत और चंबा में 17.79 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया. कांगड़ा जिले में 20.08 प्रतिशत, मंडी में 20.45 प्रतिशत, बिलासपुर में 20.59 प्रतिशत, कुल्लू में 20.93 प्रतिशत और हमीरपुर में 20.36 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ है.

ऊना जिले में महिला मतदाताओं की भागीदारी 23.39 प्रतिशत रही, जो महिला मतदान प्रतिशत में सबसे अधिक है. वहीं, सिरमौर जिले में पुरुष मतदान 26.16 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ऊंचा पुरुष मतदान प्रतिशत रहा.