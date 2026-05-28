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Himachal Panchayat Elections: हिमाचल पंचायत चुनाव दूसरे चरण के लिए वोचटिंग जारी, सुबह 9 बजे तक 20.77% मतदान

Himachal Panchayat Elections 2026 Second Phase
हिमाचल पंचायत चुनाव 2026 दूसरे चरण के लिए मतदान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 6:44 AM IST

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Updated : May 28, 2026 at 9:35 AM IST

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हिमाचल पंचायत चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए आज मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है. वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगी. दूसरे चरण में हिमाचल की 1276 पंचायतों में 17.30 लाख से अधिक मतदाता हजारों प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाले हैं. मतदान समाप्ति के बाद संबंधित पंचायतों में मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी और देर रात तक करीब 8,918 पंचायत वार्ड सदस्य, प्रधान और उप प्रधान पदों के परिणाम घोषित किए जाएंगे. वहीं, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए मतों की गिनती 31 मई को होगी. उसी दिन इन पदों पर जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों के नामों की आधिकारिक घोषणा होगी. पंचायत चुनाव बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

LIVE FEED

9:27 AM, 28 May 2026 (IST)

सुबह 9 बजे तक 20.77 फीसदी मतदान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है. प्रदेश की 1276 पंचायतों में 7,334 वार्डों पर मतदान जारी है. सुबह 9 बजे तक प्रदेश में कुल 20.77 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. अब तक कुल 3 लाख 56 हजार 384 वोट डाले जा चुके हैं, जबकि कुल मतदाता वार्डों की संख्या 17 लाख 15 हजार 625 है.

पुरुष मतदाताओं में 21.56 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है, जहां 8 लाख 66 हजार 942 में से 1 लाख 86 हजार 872 पुरुषों ने वोट डाला. वहीं, महिला मतदाताओं में 19.97 प्रतिशत मतदान हुआ है और 8 लाख 48 हजार 616 में से 1 लाख 69 हजार 510 महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. अन्य श्रेणी में 67 मतदाताओं में से 2 ने मतदान किया है.

जिलों की बात करें तो सबसे अधिक मतदान प्रतिशत सिरमौर जिले में दर्ज किया गया है, जहां 22.89 प्रतिशत मतदान हुआ. इसके बाद ऊना में 23.03 प्रतिशत, सोलन में 22.79 प्रतिशत और शिमला में 21.62 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. शिमला जिले में पुरुष मतदाताओं की भागीदारी 23.60 प्रतिशत रही, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा पुरुष मतदान प्रतिशत में शामिल है.

वहीं सबसे कम मतदान लाहौल-स्पीति जिले में दर्ज किया गया है, जहां केवल 13.55 प्रतिशत वोट पड़े. किन्नौर में 18.41 प्रतिशत और चंबा में 17.79 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया. कांगड़ा जिले में 20.08 प्रतिशत, मंडी में 20.45 प्रतिशत, बिलासपुर में 20.59 प्रतिशत, कुल्लू में 20.93 प्रतिशत और हमीरपुर में 20.36 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ है.

ऊना जिले में महिला मतदाताओं की भागीदारी 23.39 प्रतिशत रही, जो महिला मतदान प्रतिशत में सबसे अधिक है. वहीं, सिरमौर जिले में पुरुष मतदान 26.16 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ऊंचा पुरुष मतदान प्रतिशत रहा.

Voter Percentage 9 am
सुबह 9 बजे तक मतदान प्रतिशत (ETV Bharat)

9:15 AM, 28 May 2026 (IST)

वोट देने पहुंचे 100 वर्षीय तिलक राम

गांव की सरकार बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के1276 पंचायतों में दूसरे चरण का मतदान जारी है. मतदान को लेकर बुजुर्ग भी भारी संख्या में मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं. करसोग की शाकरा पंचायत में 100 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता तिलक राम वोट देने पहुंचे.

Himachal Panchayat Elections 2026 Second Phase
मतदान करने पहुंचे 100 वर्षीय बुजुर्ग (ETV Bharat)

9:05 AM, 28 May 2026 (IST)

मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में पहुंच रहे मतदाता

पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए सुबह से मतदान जारी है. करसोग ग्राम पंचायत में मतदाताओं में खासा उत्साह देखनो को मिल रहा है. ग्राम पंचायत ममेल में सुबह ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइनों में लगे हैं.

Himachal Panchayat Elections 2026 Second Phase
करसोग में मतदाताओं में उत्साह (ETV Bharat)

8:35 AM, 28 May 2026 (IST)

मतदान केंद्रों पर पहुंच कर बुजुर्गों ने किया मतदान

पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर बुजुर्ग मतदाता भी बखूबी अपना फर्ज निभाते आ नजर आ रहे हैं. ठियोग में 102 वर्षीय बुजुर्ग महिला मतदाता पाडी देवी ने ग्राम पंचायत बलघर के बजरोली पुल में अपना कीमती वोट डाला, जो एक ज़िम्मेदार नागरिक का एक शानदार उदाहरण है. वहीं, 102 वर्षीय महिला मतदाता फुल्ली देवी ने वार्ड नंबर 7 बालेयान में वोट डाला.

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मतदान करने पहुंचीं 102 वर्षीय बुजुर्ग महिला मतदाता (ETV Bharat)

8:13 AM, 28 May 2026 (IST)

पालमपुर में मतदान जारी

पालमपुर में पंचायती राज चुनावों का दूसरे चरण का मतदान सुबह सात बजे से शुरू हो गया है. मतदान को लेकर लोगों में दिखा अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. लोग सुबह से कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

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पालमपुर में मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदाता (ETV Bharat)

8:04 AM, 28 May 2026 (IST)

मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह

हिमाचल पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए महिला-पुरुष, युवा-बुजुर्ग सभी मतदाता सुबह से मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं. ग्रांम पंचायत बजौरा वार्ड नम्बर 4 में भी मतदाता सुबह से मतदान करने के लिए कतार में लगे हुए हैं.

Himachal Panchayat Elections 2026 Second Phase
मतदान करने पहुंचे मतदाता (ETV Bharat)

7:42 AM, 28 May 2026 (IST)

मतदान करने पहुंचे मतदाता

पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में विकास खंड रोहड़ू की 13 पंचायतों, छौहारा की 11 पंचायतों तथा डोडरा क्वार की 2 पंचायतों में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया है. अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता सुबह से मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं.

Himachal Panchayat Elections 2026 Second Phase
मतदान करने पहुंचे मतदाता (ETV Bharat)

7:10 AM, 28 May 2026 (IST)

कुल्लू में दूसरे चरण में 85 पंचायतों में मतदान

पंचायती राज चुनावों के दूसरे चरण के तहत आज (गुरुवार, 28 मई को) ज़िला कुल्लू की 85 पंचायतों में मतदान हो रहा है. कुल्लू जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि, 85 पंचायतों में मतदान के लिए 487 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनके लिए 1948 मतदान कर्मी और लगभग 974 के करीब सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं. दूसरे चरण में 1,03,797 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जिले में कुल 3,17,476 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 1,60,949 पुरुष और 1,56,527 महिला मतदाता शामिल हैं.

  1. विकास खंड आनी की 13 पंचायतों में विनन, बिशला धार, बुच्छैर, ब्युंगल, डिंगी धार, जावन, कमांद, कराणा-1, खणी, लझेरी, पलेही, फनौटी और पोखरी में दूसरे चरण के चुनाव संपन्न होंगे.
  2. विकास खंड बंजार की 14 पंचायतों में बाहु, बलागाड़, बनोगी, बिहार, चकुरठा, चनौन, दुशाहड़, जमद, खाड़ागाड़, पेखड़ी, शैंशर, शिल्ही, टील और थाटीबीड़ में दूसरे चरण के चुनाव संपन्न होंगे.
  3. विकास खंड भुंतर की 17 पंचायतों में बजौरा, भलाण-2, भ्रैण, दियार, दलाशनी, गड़सा, जां, खोखन, मनिकर्ण, मशगां, पारली, पुंथल, रैला, रतोचा, शिलिहार-2, शिल्लीहार और शुरड़ में दूसरे चरण के चुनाव संपन्न होंगे.
  4. विकास खंड कुल्लू की 14 पंचायतों में बल्ह-2, ब्राह्मण, भूमतीर, भुलंग, डूघीलग, ग्राहण, जिंदौड़, मानगढ़, मझाट, नलहाच, पाहनाला, सेऊगी, शिलानाल तथा तलोगी में दूसरे चरण के चुनाव संपन्न होंगे.
  5. विकास खंड नग्गर की 15 पंचायतों में बड़ाग्रां, गाहर, गोजरा, हलाण-2, हुरंग, कन्याल, करजां, लरांकेलो, मनाली, राउगी, रुमसू, सरसेई, शनाग, शिल्हा हलाण तथा वशिष्ठ में दूसरे चरण के चुनाव संपन्न होंगे.
  6. विकास खंड निरमंड की 12 पंचायतों में बागा सराहन, बाड़ी, भालसी, डीम, घाटु, जगातखाना, कशोली, कोट, कुशवा, नित्थर, शिल्ली और तवार में दूसरे चरण के चुनाव संपन्न होंगे.

6:59 AM, 28 May 2026 (IST)

मतदान केंद्र में कौन कर सकता है प्रवेश?

पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर होने वाले मतदान को लेकर सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. मतदान केंद्रों में केवल मतदान कर्मियों के अलावा मतदाता ही प्रवेश कर सकेंगे. इसके अलावा किसी को भी मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है. वहीं, मतदान करने के दौरान मतदाता पोलिंग बूथों के अंदर मोबाइल फोन, बैग और अन्य सामान भी नहीं ले जा सकेंगे. इसके लिए मतदान केंद्रों के बाहर ही मोबाइल और अन्य सामान को जमा करवाने की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही 100 मीटर के दायरे से बाहर ही राजनीतिक दल कोई बूथ नहीं लगा सकेंगे. इसके अलावा मतदान करने के फौरन बाद मतदान केंद्र से बाहर जाने का आदेश है.

6:54 AM, 28 May 2026 (IST)

दूसरे चरण में 17.30 लाख मतदाता करेंगे मतदान

हिमाचल प्रदेश में आज दूसरे चरण के पंचायत चुनावों में 1276 पंचायतों में वोटिंग होने वाली है. 17,30,030 मतदाता हजारों प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं. इसमें पुरुष 8,74,416, महिला 8,55,597 और अन्य मतदाताओं की संख्या 17 है. दूसरे चरण में कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 3,95,856 मतदाता अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगे. वहीं, लाहौल स्पीति में सबसे कम 8,875 मतदाता वोट डालेंगे. दूसरे चरण में करीब 7 हजार मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

Last Updated : May 28, 2026 at 9:35 AM IST

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