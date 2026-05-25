हिमाचल पंचायत चुनाव: पहले चरण के लिए मंगलवार को मतदान, 1585 अति संवेदनशील मतदान केंद्र
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 9:56 AM IST|
Updated : May 25, 2026 at 10:37 AM IST
हिमाचल प्रदेश की कुल 3754 पंचायतों में से 1293 पंचायतों में मंगलवार, 25 मई को पहले चरण के लिए मतदान होगा. मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने को तैयार हैं. मतदान बिना की किसी व्यवधान के संपन्न हो सके इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं. 1,585 अति संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किए गए हैं.
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चुनावी ड्यूटी पर एचआरटीसी की 412 बसें
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. पहले चरण के मतदान से पहले प्रदेशभर में पोलिंग पार्टियों और चुनाव सामग्री को पहुंचाने के लिए एचआरटीसी की 412 बसें चुनावी ड्यूटी पर लगाई गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों की मांग के अनुसार निगम से बसें उपलब्ध करवाने को कहा है. चुनावी ड्यूटी पर जाने वाली बसों के लिए इस बार आयोग को समय पर किराया चुकाना होगा, क्योंकि एचआरटीसी प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि बिना 50 फीसदी एडवांस पेमेंट के बसों की बुकिंग नहीं होगी.
सात करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है खर्च
निगम प्रबंधन के अनुसार पंचायत चुनावों के लिए करीब 7 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है. इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग से लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट मांगी गई है. HRTC ने आयोग को यह भी स्पष्ट किया है कि चुनावी ड्यूटी पर वही बसें भेजी जाएंगी जो तकनीकी रूप से फिट हों, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में मतदान दलों और मत पेटियों को ले जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो.
शिमला, कांगड़ा और मंडी से सबसे ज्यादा मांग
डीएम देवासेन नेगी ने बताया, सबसे अधिक बसों की मांग शिमला, कांगड़ा, मंडी और चंबा जिलों से आई थी, जहां पंचायतों की संख्या अधिक होने और दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के लिए अतिरिक्त वाहनों की जरूरत पड़ी है. वहीं, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और हमीरपुर जैसे जिलों में अपेक्षाकृत कम बसों की मांग रखी गई है. जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों तक सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग रूट प्लान तैयार किए हैं.
कुल्लू जिले में तीन चरणों में पंचायती राज चुनाव
कुल्लू जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी निर्वाचन को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि, इस निर्वाचन प्रक्रिया को कुल तीन चरणों में विभाजित किया गया है, जिसके तहत जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में मतदान करवाया जाएगा. इस पूरे चुनावी उत्सव में जिले के कुल 3,17,476 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कुल 7,228 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है.
पहले चरण में कुल्लू जिले की 85 ग्राम पंचायतों में मतदान
निर्वाचन के पहले चरण के तहत कुल्लू जिले की 85 ग्राम पंचायतों में मतदान प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी. 26 मई को होने वाले इस चरण के लिए जिले में कुल 511 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. पहले चरण में सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए 2,601 सरकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे. इस चरण के दौरान कुल 1,14,072 मतदाता (जिनमें महिला व पुरुष मतदाता शामिल हैं) अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. उपायुक्त ने सभी मतदाताओं तथा प्रत्याशियों से शांतिपूर्ण मतदान के लिए सहयोग की अपील की हैं.
इन ग्राम पंचायतों में 26 मई को मतदान
- प्रथम चरण के तहत आने वाले सभी विकास खण्डों की निम्न ग्राम पंचायतों में मतदान 26 मई को होगा.
- विकास खण्ड निरमण्ड की अरसू, सरघा, खरगा, जुआगी, चायल, देहरा, बडीधार, गमोग, तुनन, कुण्डाकोड और राहणू.
- विकास खण्ड आनी की करशैईगाड, टकरासी, मुहान, कराड, मुण्डदल, कराणा, खनाग, कोहिला, लफाली, दलाश, चवाई, कुठेड़ और तांदी.
- विकास खण्ड बन्जार की गाडापारली, शांघड़, सुचैहण, कोटला, गोपालपुर, तुंग, पलाहच, श्रीकोट, मशियार, सजवाड, खाबल, तांदी, सराज और कोठीचैहणी.
- विकास खण्ड भुन्तर की बरशैणी, मलाणा, छलाल, ब्राधा, जलूग्रां, छैउर, दनोगी, रैला 2, देवगढगोही, ज्येष्ठा, भलाण 1, सचाणी, नरैश, भुईन, न्यूल, कलैहली, शमशी और बशौणा.
- विकास खण्ड कुल्लू की बन्दरोल, बनोगी, फलाण, तियून, चताणी, चन्सारी, बन्दल, भल्याणी, बुआई, शिल्लीराजगिरी, बाराहार, चौपारसा, डुंखरीगाहर और मौहल.
- विकास खण्ड नगर की पलचान, बुरूआ, चचोगा, प्रीणी, पनगां, मण्डलगढ़, देवगढ़, हलाण 1, रायसन, सोयल 2, कटरांई, बैंची, पिछलीहार, रियाड़ा और शिरड़ पंचायतों में मतदान होगा.
छाता लेकर गांव-गांव पहुंचे जिला परिषद प्रत्याशी
तीन चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार, 26 मई को पहले चरण का मतदान होना है. मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है. वहीं. इस बार चुनाव प्रचार के कई रंग देखने को मिले. भीषण गर्मी के बीच जिला परिषद प्रत्याशी देवांश चंदेल छाता लेकर गांव-गांव और घर-घर पहुंचे. चुनावी प्रचार के इस अनोखे अंदाज ने जांगला वार्ड ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में चर्चा छेड़ दी है. चुनावी माहौल में यह अलग अंदाज लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कई जगहों पर लोगों ने इस अभियान की तस्वीरें और वीडियो भी साझा की.
आखिर नगर परिषद अधिकारियों से क्यों उलझे दुकानदार?
नगर परिषद चुनाव को लेकर ज्वालामुखी में वार-पलटवार का दौर चरम पर है. ज्वालामुखी के मंदिर मार्ग नंबर तीन पर स्थिति उस वक्त तनाव पूर्ण हो गई जब नगर परिषद ज्वालामुखी के कार्यकारी अधिकारी अक्षत गुप्ता अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर आकर सब्जी विक्रेता रवि कुमार के सड़क पर लगे सामान को उठाने लगे. देखते ही देखते आसपास के दुकानदार इकट्ठे हो गए और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बहस करने लगे. दुकानदारों का कहना है कि यह महज एक राजनीतिक ड्रामा है क्योंकि दुकानदार ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार का नगर परिषद चुनाव में सहयोग किया था जिसकी उसे सजा दी जा रही है जो की सरासर अन्याय पूर्ण बात है.
सरकार आती जाती रहती हैं अधिकारी निष्पक्षता से काम करें: रमेश धवाला
पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश धवाला ने कहा कि, सरकार आती जाती रहती है अधिकारियों को चाहिए कि निष्पक्षता से काम करें. किसी नेता के उकसाने पर या कहने पर कार्रवाई करने से पहले सोच विचार जरूर करें. ज्वालामुखी में एक सब्जी बेचने वाले दुकानदार का इतना ही कसूर था कि वह भाजपा समर्थित प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में काम कर रहा था. कुछ असामाजिक तत्वों ने पहले तो उसकी दुकान में तोड़फोड़ कर दी उसके साथ मारपीट की उसका नुकसान किया और सुबह प्रशासनिक अधिकारियों ने उसी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी. दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और उल्टा इस हमले के प्रभावित दुकानदार को ही डंडा दिखाया जा रहा है. उसके ही समान को उठाकर बाहर फेंककर उसको और प्रताड़ित किया जा रहा है. ज्वालामुखी में गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी और यहां दहशत का माहौल सहन नहीं किया जाएगा.