हिमाचल पंचायत चुनाव: पहले चरण के लिए मंगलवार को मतदान, 1585 अति संवेदनशील मतदान केंद्र

आखिर नगर परिषद अधिकारियों से क्यों उलझे दुकानदार?

नगर परिषद चुनाव को लेकर ज्वालामुखी में वार-पलटवार का दौर चरम पर है. ज्वालामुखी के मंदिर मार्ग नंबर तीन पर स्थिति उस वक्त तनाव पूर्ण हो गई जब नगर परिषद ज्वालामुखी के कार्यकारी अधिकारी अक्षत गुप्ता अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर आकर सब्जी विक्रेता रवि कुमार के सड़क पर लगे सामान को उठाने लगे. देखते ही देखते आसपास के दुकानदार इकट्ठे हो गए और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बहस करने लगे. दुकानदारों का कहना है कि यह महज एक राजनीतिक ड्रामा है क्योंकि दुकानदार ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार का नगर परिषद चुनाव में सहयोग किया था जिसकी उसे सजा दी जा रही है जो की सरासर अन्याय पूर्ण बात है.

सरकार आती जाती रहती हैं अधिकारी निष्पक्षता से काम करें: रमेश धवाला

पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश धवाला ने कहा कि, सरकार आती जाती रहती है अधिकारियों को चाहिए कि निष्पक्षता से काम करें. किसी नेता के उकसाने पर या कहने पर कार्रवाई करने से पहले सोच विचार जरूर करें. ज्वालामुखी में एक सब्जी बेचने वाले दुकानदार का इतना ही कसूर था कि वह भाजपा समर्थित प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में काम कर रहा था. कुछ असामाजिक तत्वों ने पहले तो उसकी दुकान में तोड़फोड़ कर दी उसके साथ मारपीट की उसका नुकसान किया और सुबह प्रशासनिक अधिकारियों ने उसी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी. दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और उल्टा इस हमले के प्रभावित दुकानदार को ही डंडा दिखाया जा रहा है. उसके ही समान को उठाकर बाहर फेंककर उसको और प्रताड़ित किया जा रहा है. ज्वालामुखी में गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी और यहां दहशत का माहौल सहन नहीं किया जाएगा.