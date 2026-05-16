PANCHAYAT-NIGAM CHUNAV LIVE: मंदिर की चौखट पर पंचायत राजनीति, वायरल वीडियो से मचा सियासी भूचाल

वायरल वीडियो से मचा सियासी भूचाल

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की सरगर्मियों के बीच सिरमौर जिला से सामने आई एक वायरल वीडियो ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में पंचायत प्रतिनिधियों को शिरगुल देवता मंदिर परिसर में सामूहिक रूप से व्यक्ति विशेष को वोट देने की शपथ दिलाई जाती दिखाई दे रही है. वीडियो सामने आने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है. राज्य निर्वाचन आयोग यह जानना चाहता है कि मंदिर में दिलाई गई यह शपथ केवल आपसी सहमति और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा थी या फिर इसके पीछे किसी प्रकार का सामाजिक अथवा राजनीतिक दबाव मौजूद था. आयोग की चिंता इस बात को लेकर भी है कि कहीं किसी संभावित उम्मीदवार को चुनाव मैदान से दूर रहने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य तो नहीं किया गया.

हालांकि स्थानीय स्तर पर इसे गांव की परंपरा और आपसी सहमति से जुड़ी प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद मामला संवेदनशील बन गया है. पंचायत चुनावों में धार्मिक स्थलों और सामाजिक दबाव के इस्तेमाल को लेकर पहले भी बहस होती रही है, ऐसे में चुनाव आयोग किसी भी विवादास्पद स्थिति को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं दिख रहा.

राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि सिरमौर जिले के एक मंदिर में पंचायत प्रतिनिधियों के इकट्ठा होने और शपथ लेने संबंधी वायरल वीडियो पर जिला उपायुक्त को नोटिस जारी किया गया है. आयोग ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच रिपोर्ट तथ्यों सहित मांगी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र वातावरण में संचालित हो रही है या कि नहीं.