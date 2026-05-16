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PANCHAYAT-NIGAM CHUNAV LIVE: मंदिर की चौखट पर पंचायत राजनीति, वायरल वीडियो से मचा सियासी भूचाल

हिमाचल पंचायत-निगम चुनाव
हिमाचल पंचायत-निगम चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 8:01 AM IST

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Updated : May 16, 2026 at 12:19 PM IST

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हिमाचल में पंचायत चुनाव और निगम चुनाव का शोर अपने चरम पर पहुंच चुका है. पंचायत चुनाव में नामांकन वापसी के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं. नामांकन वापसी के बाद कई जगहों पर पंचायत सदस्यों का निर्विरोध चुनाव भी हो चुका है. पहले चरण का मतदान 26 मई को होगा. वहीं, निगम चुनावों का प्रचार थम चुका है. कल 4 नगर निगमों सहित 51 नगर निकायों में मतदान होगा. निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े जाएंगे. बीजेपी-कांग्रेस दोनों ने निगम चुनावों में जीत का दावा किया है.

LIVE FEED

12:15 PM, 16 May 2026 (IST)

महिला उम्मीदवार पर हमला

जिला के सुन्नी थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के बीच एक महिला उम्मीदवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. पुलिस ने महिला की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार 48 वर्षीय सुषमा देवी पत्नी प्रेम कुमार निवासी गांव टिक्कर, डाकघर दुर्गापुर, तहसील और थाना सुन्नी ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उन्होंने नालदेहरा पंचायत में प्रधान पद के लिए 7 मई को नामांकन दाखिल किया था. इसके अलावा उन्होंने 8 मई को बीडीसी पद के लिए भी नामांकन भरा था. 15 मई को बीडीसी का नामांकन वापस ले लिया.सुषमा देवी ने पुलिस को बताया कि नामांकन वापस लेने के बाद मैं दोपहर के समय घर पर काम कर रहे राजमिस्त्री को खाना देने आई थीं. इसके बाद करीब 2 बजकर 40 मिनट पर प्रधान पद के लिए दाखिल नामांकन वापस लेने पंचायत घर नालदेहरा जा रही थीं. घर से करीब 100 मीटर दूर दुर्गापुर की ओर रास्ते में बने टैंक के पास पहुंचीं, तभी झाड़ियों की तरफ से दो लोग बाहर आए. दोनों ने चेहरे पर गमछा बांधा हुआ था और नीले रंग के प्लास्टिक के जूते पहने थे. उन्होंने अचानक से हमला कर दिया. दोनों ने कोई गहनें या अन्य चीज लूटने की कोशिश नहीं की. बस हमले के दौरान धमकी देकर फरार हो गए. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

12:14 PM, 16 May 2026 (IST)

शिमला में कहां कितनी चुनी गई निर्विरोध पंचायतें

हिमाचल के शिमला में दूरदराज इलाकों से लेकर सेब पट्टी के गांवों तक लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां लोगों ने राजनीतिक खींचतान से ऊपर उठकर विकास, भाईचारे और सामूहिक निर्णय को प्राथमिकता दी. ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने यह संदेश दिया है कि पंचायत केवल सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि गांव की सामूहिक चेतना और विश्वास का प्रतीक है. यही कारण है कि चौपाल विकासखंड में सबसे अधिक 10 पंचायतों को निर्विरोध चुनकर लोगों ने सामाजिक समरसता का परिचय दिया, जबकि ननखड़ी, जुब्बल और नारकंडा में सबसे कम एक एक पंचायत को निर्विरोध चुना गया. इसके अलावा बसंतपुर 2, छुहारा 7, कोटखाई 3, कुपव 3, रामपुर 2, रोहड़ू 5 और ठियोग में 7 पंचायतों को बिना चुनावी टकराव के चुना गया है.

12:12 PM, 16 May 2026 (IST)

शिमला की 42 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई

शिमला की 42 पंचायतों में लोकतंत्र का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिला. यहां लोगों ने चुनावी मुकाबले के बजाय भाईचारे, सहमति और सामाजिक एकता को प्राथमिकता देते हुए अपनी पंचायतों को निर्विरोध चुन लिया. इन पंचायतों में न तो चुनावी शोर सुनाई देगा और न ही मतदान केंद्रों पर वोट डालने को लंबी कतारें लगेंगी. जिला के 11 ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली इन पंचायतों के लोगों ने एकजुट होकर विकास और सौहार्द को प्राथमिकता दी है, जिसके लिए सरकार भी इन पंचायतों को सम्मानित करेगी. इसके लिए निर्विरोध चुनी गई हर पंचायत को 25-25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इस तरह जिला शिमला की इन 42 पंचायतों को कुल 10 करोड़ 50 लाख रुपये की सम्मान राशि प्राप्त होगी, जो गांवों के विकास कार्यों में नई गति लाएगी.

12:06 PM, 16 May 2026 (IST)

शोली पंचायत में सर्वसम्मति से चुने गए प्रतिनिधि

रामपुर उपमंडल के ननखड़ी विकास खंड की ग्राम पंचायत शोली में पंचायत प्रतिनिधि सर्वसम्मति से चुन लिए गए. पंचायत में प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी सदस्य सहित वार्ड सदस्यों का चयन बिना मतदान के सर्वसम्मति से किया गया. पंचायत में हेमा दासी को प्रधान, प्रदीप चंद को उप प्रधान और अमर सिंह को बीडीसी सदस्य चुना गया. इसके अलावा पंचायत के विभिन्न वार्डों के लिए भी वार्ड सदस्यों का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया. खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) ननखड़ी और आरओ ननखड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रतिनिधियों का चयन सर्वसम्मति से हो गया.

10:28 AM, 16 May 2026 (IST)

वायरल वीडियो से मचा सियासी भूचाल

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की सरगर्मियों के बीच सिरमौर जिला से सामने आई एक वायरल वीडियो ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में पंचायत प्रतिनिधियों को शिरगुल देवता मंदिर परिसर में सामूहिक रूप से व्यक्ति विशेष को वोट देने की शपथ दिलाई जाती दिखाई दे रही है. वीडियो सामने आने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है. राज्य निर्वाचन आयोग यह जानना चाहता है कि मंदिर में दिलाई गई यह शपथ केवल आपसी सहमति और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा थी या फिर इसके पीछे किसी प्रकार का सामाजिक अथवा राजनीतिक दबाव मौजूद था. आयोग की चिंता इस बात को लेकर भी है कि कहीं किसी संभावित उम्मीदवार को चुनाव मैदान से दूर रहने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य तो नहीं किया गया.

हालांकि स्थानीय स्तर पर इसे गांव की परंपरा और आपसी सहमति से जुड़ी प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद मामला संवेदनशील बन गया है. पंचायत चुनावों में धार्मिक स्थलों और सामाजिक दबाव के इस्तेमाल को लेकर पहले भी बहस होती रही है, ऐसे में चुनाव आयोग किसी भी विवादास्पद स्थिति को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं दिख रहा.

राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि सिरमौर जिले के एक मंदिर में पंचायत प्रतिनिधियों के इकट्ठा होने और शपथ लेने संबंधी वायरल वीडियो पर जिला उपायुक्त को नोटिस जारी किया गया है. आयोग ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच रिपोर्ट तथ्यों सहित मांगी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र वातावरण में संचालित हो रही है या कि नहीं.

10:07 AM, 16 May 2026 (IST)

बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन मंजूर

पंचायत चुनाव के बीच हमीरपुर जिला में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. जिला परिषद वार्ड चमनेड़ से भाजपा समर्थित प्रत्याशी रोहित शर्मा उर्फ हैप्पी पहलवान का नामांकन अब मंजूर कर लिया गया है. इस फैसले के बाद क्षेत्र के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं. दरअसल, नामांकन जांच के पहले दिन रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम हमीरपुर ने नामांकन को खारिज कर दिया था. उनके खिलाफ यह शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके परिवार ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है. शिकायत के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी ने प्रारंभिक जांच के बाद उनका नामांकन रद्द करने का निर्णय लिया था. इस पूरे मामले को लेकर रोहित शर्मा ने रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद रोहित शर्मा को राहत प्रदान करते हुए रिटर्निंग अधिकारी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए. कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर फिर से इस मामले की समीक्षा शुरू हुई. मंगलवार शाम करीब 4 बजे के बाद विधायक आशीष शर्मा अपने समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे. इस दौरान अधिवक्ता की मौजूदगी में हाईकोर्ट के आदेश की प्रति एसडीएम को सौंपी गई. इसके बाद लंबे समय तक इस पूरे मामले पर विचार-विमर्श चला और दस्तावेजों की जांच की गई. करीब साढ़े चार घंटे की प्रक्रिया के बाद रात लगभग 8:30 बजे रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम हमीरपुर ने रोहित शर्मा के नामांकन को स्वीकार कर लिया. साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया.

8:06 AM, 16 May 2026 (IST)

पति-पत्नी चुनावी मैदान में उतारे

सराज की केओली पंचायत से पति-पत्नी चुनावी मैदान में कूदे हैं. पति और पत्नी दोनों अलग-अलग पदों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. दोनों लगातार जनसंपर्क के जरिए वोट की अपील लोगों के बीच कर रहे हैं. केओली पंचायत के पूर्व उप प्रधान खजान सिंह दो बार उप प्रधान रह चुके हैं. पहले लम्बाथाच और फिर केओली पंचायत और अब दोबारा तीसरी पारी खेलने की इच्छा से पिछले 11 मई को उप प्रधान के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं. उनकी पत्नी विपना ठाकुर ने पंचायत प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है.

Last Updated : May 16, 2026 at 12:19 PM IST

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