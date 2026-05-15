पंचायत और निगम चुनाव के लिए आज बड़ा दिन, यहां थम जाएगा चुनाव प्रचार

धर्मशाला में मुख्यमंत्री ने जारी किया घोषणा पत्र

गुरुवार को धर्मशाला पहुंचे सीएम सुक्खू ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांगड़ा को प्रदेश की “टूरिज्म राजधानी” के रूप में विकसित करने की बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला और कांगड़ा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें और अधिक मजबूत करने के लिए सरकार विशेष योजनाएं लेकर आएगी. क्षेत्र में पर्यटन ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने नगर निगम चुनावों में जनता से विकास के नाम पर समर्थन मांगा और कहा कि सरकार शहर के आधारभूत ढांचे, स्वच्छता, पेयजल, सड़क और पार्किंग जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.