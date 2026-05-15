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पंचायत और निगम चुनाव के लिए आज बड़ा दिन, यहां थम जाएगा चुनाव प्रचार

पंचायत और निगम चुनाव की जंग तेज
पंचायत और निगम चुनाव की जंग तेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 10:42 AM IST

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Updated : May 15, 2026 at 1:12 PM IST

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हिमाचल की पंचायत राजनीति में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है. नामांकन वापसी की घड़ी जैसे-जैसे दोपहर 3 बजे के करीब पहुंचेगी, वैसे-वैसे चुनावी तस्वीर भी साफ होती जाएगी. कहीं आखिरी वक्त में समीकरण बदलेंगे तो कहीं बगावती तेवर ठंडे पड़ेंगे। इसके बाद मैदान में बचे उम्मीदवारों को 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. जिसके बाद गांव की गलियों से लेकर चौपालों तक उम्मीदवार की पहचान नाम से नहीं, बल्कि प्रतीकों से होगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद तक हर पद के लिए 20-20 चुनाव चिन्ह तय किए हैं. ऐसे में आज कई प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्ह ही उनकी चुनावी किस्मत का नया चेहरा बनने जा रहा है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगम समेत 51 शहरी निकायों में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच चुका है. आज तीन बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा. प्रत्याशी किसी भी तरह से रैली, जुलूस, ढोल-नगाड़ों और दल-बल के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे. उम्मीदवार केवल डोर-टू-डोर जाकर वन-टू-वन कैंपेन कर सकते हैं.


LIVE FEED

11:52 AM, 15 May 2026 (IST)

पालमपुर में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र

पालमपुर में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कई वादे किए हैं. इसमें इलेक्ट्रिक बसों को विभिन्न वार्डों में मुद्रिका के रूप मे चलाया जाएगा. बाजार में भी Electrical Vehicle (Hop on Hop off) विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुविधा के लिए आरंभ करने का वादा किया गया है. पालमपुर मे विशाल लाईब्रेरी का निर्माण, सभी वार्डों मे 24 घन्टे, सातों दिन (24 X 7) स्वच्छ पानी की सप्लाई की सुविधा देने, युवाओं के लिए खेल अकादमियां खोलने का वादा किया गया है.

पार्टी का घोषणा पत्र
पार्टी का घोषणा पत्र (ETV Bharat)

11:09 AM, 15 May 2026 (IST)

धर्मशाला में मुख्यमंत्री ने जारी किया घोषणा पत्र

गुरुवार को धर्मशाला पहुंचे सीएम सुक्खू ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांगड़ा को प्रदेश की “टूरिज्म राजधानी” के रूप में विकसित करने की बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला और कांगड़ा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें और अधिक मजबूत करने के लिए सरकार विशेष योजनाएं लेकर आएगी. क्षेत्र में पर्यटन ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने नगर निगम चुनावों में जनता से विकास के नाम पर समर्थन मांगा और कहा कि सरकार शहर के आधारभूत ढांचे, स्वच्छता, पेयजल, सड़क और पार्किंग जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

10:11 AM, 15 May 2026 (IST)

तीन बजे के बाद बंद होंगी शराब की दुकानें

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद शुक्रवार दोपहर तीन बजे से ही ड्राई-डे शुरू हो जाएगा. शराब की दुकानें बंद रहेगी. मतदान समाप्त होने तक शराब की दुकानें बंद होंगी. सेल टैक्स एंड एक्साइज विभाग को कहा गया है कि ड्राई-डे के दौरान शराब परोसने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. चार नगर निगम सहित 51 शहरी निकायों में 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा.

9:49 AM, 15 May 2026 (IST)

आज थम जाएगा चुनाव प्रचार

हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगम समेत 51 शहरी निकायों में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है. चुनावी मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों ने वीरवार को प्रचार में पूरी ताकत झोंकी दी थी. बीजेपी की ओर से अनुराग ठाकुर, जयराम समेत कई दिग्गज नेता मैदान में थे. दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से सीएम सुक्खू, विक्रमादित्य सिंह, रजनी पाटिल ने चुनाव प्रचार किया. आज तीन बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा. इसके बाद लोग डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे.

Last Updated : May 15, 2026 at 1:12 PM IST

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