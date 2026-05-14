जानिए कितने नामांकन हुए रद्द, यहां हेलिकॉप्टर से पहुंचेंगी पोलिंग पार्टियां

हेलिकॉप्टर से पहुंचेगी पोलिंग पार्टी

हिमाचल प्रदेश के सबसे दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में शामिल बड़ा भंगाल में इस बार लोकतंत्र का उत्सव ऐतिहासिक बनने जा रहा है. पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग ने यहां अलग मतदान केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है. खास बात यह है कि मतदान दल हेलीकॉप्टर के जरिए इस दुर्गम क्षेत्र तक पहुंचेगा. 26 मई को यहां मतदान कराया जाएगा. क्षेत्र के करीब 102 मतदाता कृषि कार्यों के चलते बड़ा भंगाल में ही मौजूद हैं. पहले पंचायत चुनाव दिसंबर-जनवरी में होते थे, जब अधिकांश लोग निचले क्षेत्रों खासकर बीड़ में रहते थे और वहीं मतदान कर लेते थे. लेकिन इस बार स्थिति अलग होने के कारण चुनाव आयोग को विशेष व्यवस्था करनी पड़ी. बड़ा भंगाल से बीड़ की दूरी लगभग 72 किलोमीटर है और वहां तक पहुंचने का एकमात्र साधन कठिन पैदल रास्ता है. मतदान के बाद मतपेटियों को बीड़ स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा. इसके बाद मतगणना भी बीड़ में ही करवाई जाएगी. सभी प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को मतगणना से कम से कम 24 घंटे पहले सूचना दी जाएगी. सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी और सभी वार्डों के मतपत्रों की अलग-अलग गिनती की जाएगी.