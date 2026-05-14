जानिए कितने नामांकन हुए रद्द, यहां हेलिकॉप्टर से पहुंचेंगी पोलिंग पार्टियां
हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निगम चुनावों को प्रदेश की राजनीति का 'लिटमस टेस्ट' माना जा रहा है. इन चुनावों में मौसम की गर्मी के साथ राजनीतिक पारा भी बढ़ता जा रहा है. निगम चुनावों को सरकार और विपक्ष के बीच एक सीधे मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वयं इन्हें लोकतंत्र का "सेमीफाइनल" करार दिया है, जिससे यह स्पष्ट है कि इन परिणामों का असर भविष्य की प्रदेश की राजनीति और सरकार की साख पर पड़ेगा. खासकर नगर निगम चुनावों में शहर की मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पार्किंग और सफाई व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बनाया गया है. वहीं, ग्रामीण स्तर पर पंचायतों में स्थानीय नेतृत्व की साख दांव पर लगी है. राजनीतिक दलों के लिए यह चुनाव अपनी जमीनी पकड़ को आंकने का सबसे बड़ा अवसर है, यही कारण है कि वार्ड स्तर तक सघन प्रचार अभियान चलाया जा रहा है.
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जयराम ठाकुर मंडी में करेंगे प्रचार
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर आज मंडी निगम चुनाव के लिए प्रचार करेंगे. जयराम ठाकुर मंडी नगर निगम के वार्ड नंबर 1 खलियार, वार्ड नंबर 2 पुरानी मंडी, वार्ड नंबर 13 थनेहड़ा, वार्ड नंबर 3 पड्डल, वार्ड नंबर 15 दोहांदी में चुनाव प्रचार करेंगे.
अनुराग ठाकुर करेंगे प्रचार
नगर निगम चुनावों के बीच भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को और तेज करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर को मैदान में उतार दिया है. अनुराग ठाकुर 14 मई को कांगड़ा और धर्मशाला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे. बीजेपी नेताओं ने कहा कि अनुराग ठाकुर का हिमाचल प्रदेश विशेषकर युवा वर्ग और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत जनाधार है और उनके चुनाव प्रचार में उतरने से नगर निगम चुनावों में भाजपा को और मजबूती मिलेगी. जारी कार्यक्रम के अनुसार अनुराग ठाकुर 14 मई को दोपहर 12:30 बजे बैजनाथ (कांगड़ा) के पंडोल रोड में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे.
हेलिकॉप्टर से पहुंचेगी पोलिंग पार्टी
हिमाचल प्रदेश के सबसे दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में शामिल बड़ा भंगाल में इस बार लोकतंत्र का उत्सव ऐतिहासिक बनने जा रहा है. पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग ने यहां अलग मतदान केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है. खास बात यह है कि मतदान दल हेलीकॉप्टर के जरिए इस दुर्गम क्षेत्र तक पहुंचेगा. 26 मई को यहां मतदान कराया जाएगा. क्षेत्र के करीब 102 मतदाता कृषि कार्यों के चलते बड़ा भंगाल में ही मौजूद हैं. पहले पंचायत चुनाव दिसंबर-जनवरी में होते थे, जब अधिकांश लोग निचले क्षेत्रों खासकर बीड़ में रहते थे और वहीं मतदान कर लेते थे. लेकिन इस बार स्थिति अलग होने के कारण चुनाव आयोग को विशेष व्यवस्था करनी पड़ी. बड़ा भंगाल से बीड़ की दूरी लगभग 72 किलोमीटर है और वहां तक पहुंचने का एकमात्र साधन कठिन पैदल रास्ता है. मतदान के बाद मतपेटियों को बीड़ स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा. इसके बाद मतगणना भी बीड़ में ही करवाई जाएगी. सभी प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को मतगणना से कम से कम 24 घंटे पहले सूचना दी जाएगी. सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी और सभी वार्डों के मतपत्रों की अलग-अलग गिनती की जाएगी.
मंडी में सीएम ने किया प्रचार
बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार की कमान संभाली. मुख्यमंत्री के मंडी पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया. जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार विकास की राजनीति में विश्वास रखती है और मंडी नगर निगम क्षेत्र की तस्वीर बदलना उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने मतदाताओं को आश्वस्त किया कि यदि नगर निगम में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत कर आते हैं, तो शहर के विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. पांच वार्डों के लिए 50-50 लाख का विशेष प्रावधान किया जाएगा, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिल सके.
चुनावी मैदान में इस जिले के सबसे ज्यादा उम्मीदवार
प्रदेश में दो दिन तक चली नामांकन पत्रों की गहन छंटनी प्रक्रिया के बाद चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है. कई प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त होने के बाद अब प्रदेश में कुल 85,462 उम्मीदवार चुनावी रण में डटे हुए हैं. सबसे अधिक चुनावी हलचल कांगड़ा जिले में देखने को मिल रही है, जहां 19,428 उम्मीदवार मैदान में बने हुए हैं, जबकि मंडी जिला 14,565 प्रत्याशियों के साथ दूसरे स्थान पर है. शिमला में 8,613 और चंबा में 8,443 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. वहीं बिलासपुर में 4,195, हमीरपुर में 5,343, कुल्लू में 5,791, सिरमौर में 5,924, सोलन में 5,591 और ऊना में 5,674 उम्मीदवार चुनावी मुकाबले में शेष हैं. जनजातीय क्षेत्रों में किन्नौर से 1,405 और लाहौल-स्पीति से 490 प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं.
किस जिले में कितने नामांकन रद्द
प्रदेश में पंचायत चुनावों की सरगर्मियों के बीच नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के पर्चे विभिन्न कारणों से खारिज कर दिए गए हैं. निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की गहन पड़ताल, निर्धारित नियमों की अनुपालना और आवश्यक प्रमाणपत्रों की जांच के दौरान कई प्रत्याशियों के नामांकन तकनीकी त्रुटियों, अधूरे दस्तावेजों तथा नियमों के उल्लंघन के चलते अमान्य पाए गए. प्रदेशभर में नामांकन पत्रों की छंटनी के बाद सबसे अधिक नामांकन पत्र कांगड़ा जिला में 254 उम्मीदवारों के पर्चे अस्वीकार हुए. इसके अलावा ऊना जिला में 166, मंडी में 54, शिमला में 49, सिरमौर में 46, सोलन में 38, चंबा में 36 तथा हमीरपुर में 32 नामांकन पत्र निरस्त किए गए. वहीं कुल्लू जिला में 26, किन्नौर में 23, बिलासपुर में 15 और लाहौल-स्पीति में 3 नामांकन पत्र अस्वीकार हुए हैं.
इतने नामांकन हुए रद्द
'पंचायती सत्ता' की कुर्सी तक पहुंचने की उम्मीद लेकर मैदान में उतरे सैकड़ों उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया की पहली परीक्षा में ही बड़ा झटका लगा है. छंटनी के दौरान प्रदेशभर में 742 नामांकन पत्र खारिज होने से चुनावी मुकाबले की तस्वीर अब और साफ हो गई है. प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए कुल 86,204 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की थी. नामांकन पत्रों की जांच के बाद 742 नामांकन रद्द कर दिए गए, जिनमें सबसे अधिक 254 नामांकन कांगड़ा जिले में अस्वीकार हुए हैं. अब चुनावी मैदान में 85,462 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे. गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के लिए 7, 8 और 11 मई को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हुई थी. वहीं नामांकन पत्रों की जांच 12 और 13 मई को की गई. वहीं उम्मीदवार 15 मई को 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र वापस ले सकते है. इस समयसीमा के समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की सूची तैयार कर चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे. ऐसे में अब नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद गांव की सरकार चुनने के लिए चुनावी सरगर्मियां और तेज होंगी.